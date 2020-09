Herbata z imbirem nie tylko na odporność, ale i odchudzanie

Imbir znany jest ze swoich zdrowotnych właściwości – wzmacnia odporność, działa przeciwbólowo, zmniejsza poziom cukru we krwi i wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Imbir pomaga również w przypadku zaparć, biegunek, wymiotów, pozytywnie wpływa na działanie układu krążenia, dotlenia organizm. Jakby tego było mało, herbata z imbirem polecana jest na odchudzanie.

Herbata z imbirem na odchudzanie: jak działa?

Imbir jest naturalnym termogenikiem, czyli substancją, która przyspiesza metabolizm i zwiększa temperaturę ciała. A im więcej organizm wytwarza ciepła, tym więcej musi na to stracić energii, której rezerwy ulokowane są w tkance tłuszczowej. Przyprawa ta zawiera olejek eteryczny, który stanowi do 3,5 procent jego zawartości. Głównym składnikiem tego olejku jest zingiberol – substancja „podkręcająca” proces termogenezy. W imbirze znajdują się i inne naturalne termogeniki: shogaol, zinferon i gingerol.

A w jaki sposób imbir przyspiesza metabolizm? Pobudza wytwarzanie w organizmie żółci i soków trawiennych. Co więcej, usprawnia pasaż jelitowy poprzez działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie w przewodzie pokarmowym. Imbir pobudza również uwalnianie z organizmu leptyny, czyli tzw. hormonu sytości, dzięki któremu dłużej nie odczuwamy głodu i mamy mniejszą ochotę sięgać po niezdrowe przekąski.

Herbata z imbirem jest jednym z najłatwiejszych i najprzyjemniejszych sposobów dostarczania imbiru do organizmu. Można ją przygotowywać na kilka różnych sposobów.

Herbata z imbirem: przepisy

Co ważne, przed przystąpieniem do robienia herbaty z imbirem warto go obrać ze skórki. Zarówno podczas uprawy na plantacjach, jaki już w trakcie transportu mógł on być opryskiwany pestycydami, a później traktowany konserwantami i środkami grzybobójczymi.

1. Klasyczna herbata z imbirem

Do przygotowania klasycznej herbaty imbirowej potrzebny będzie jedynie świeży korzeń imbiru i torebka herbaty. Wystarczy odkroić część korzenia i albo pokroić ją na kilka kawałków, albo ugnieść w moździerzu bądź zetrzeć na tarce. Warto wybrać jedną z tych dwóch ostatnich opcji, dzięki którym do napoju uwolni się więcej zawartych w imbirze dobroczynnych substancji. Następnie gotujemy w czajniku wodę, po zagotowaniu wrzucamy do kubka torebkę herbaty i odczekujemy aż trochę ostygnie. Dopiero potem dodajemy do niej wcześniej przygotowany imbir. Nie można go zalewać wrzątkiem, ponieważ mógłby stracić część swoich właściwości zdrowotnych. I to wszystko. Herbata gotowa!

2. Herbata z imbirem i dodatkami

Przygotowanie herbaty z imbirem i z innymi dodatkami przebiega niemal tak samo – najpierw zaparzamy herbatę, później dodajemy do niej imbir, potem możemy w niej umieścić to, na co tylko mamy ochotę. W parze z imbirem świetnie sprawdzi się miód, cytryna, pomarańcza, maliny, truskawki, razem z pigwą czy kardamon.

Warto dodać, że często na odchudzanie stosuje się samą wodę z imbirem, którą przygotowuje się tak samo, jak herbatę. Poza pominięciem samej herbaty, oczywiście.

Kto nie powinien pić herbaty z imbirem?

Imbir jest ostrą i charakterystyczną potrawą, lepiej więc nie podrażniać nią kubków smakowych dziecka do 2. roku życia. Jako że może ona podrażniać błonę śluzową żołądka, nie jest polecana także osobom z wrzodami żołądka, wrzodami dwunastnicy i refluksem. Jako że imbir ma właściwości podnoszące ciśnienie krwi, osoby z nadciśnieniem również powinny zrezygnować z przygotowanej na jego bazie herbaty,

Warto dodać, że do efektywnego odchudzania sama herbata z imbirem nie wystarczy. Wskazane jest wprowadzenie aktywności fizycznej co najmniej 3 razy w tygodniu, a także dbałość o dietę na innych polach.

