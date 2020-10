5 zalet rodzynek, które czynią z nich zaskakująco dobrą przekąskę przed treningiem

Zwykle uważa się, że suszone owoce mają wyższą zawartość cukru niż składników odżywczych, ale uważaj teraz: rodzynki są dla ciebie świetne! Dietetyk Jessica Bippen podzieliła się informacjami na temat zalet spożywania rodzynek.

Rodzynki – wartości odżywcze

Rodzynki są zwykle wytwarzane przez suszenie winogron na słońcu. I chociaż z pewnością wyglądają zupełnie inaczej niż winogrona, Bippen twierdzi, że rodzynki są odżywczo bardzo podobne do ich nawodnionych odpowiedników. – Zabawne w rodzynkach jest to, że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że zachowują zalety winogron – mówi Bippen. – To ten sam owoc, tylko odwodniony.

Bippen wyjaśnia, że główna różnica polega na tym, że winogrona mają oczywiście znacznie więcej wody niż rodzynki. – Bez zawartości wody składniki odżywcze stają się znacznie bardziej skoncentrowane – mówi Bippen. – Oznacza to również, że cukier staje się bardziej skoncentrowany, więc ważne jest, aby być tego świadomym. Dotyczy to wszystkich rodzynek. Niektórzy producenci dodają dodatkowy cukier do rodzynek, co zwiększa całkowitą zawartość cukru w produkcie.

Mając to na uwadze, oto krótkie podsumowanie najważniejszych składników odżywczych w porcji rodzynek (około 60 sztuk):

Kalorie: 85

Białko: 1 gram

Błonnik: 1 gram

Tłuszcz: 0,1 grama

Węglowodany: 22 gramy

Cukier: 17 gramów

Wapń: 14 miligramów

Żelazo: 0,5 miligrama

Magnez: 9 miligramów

Potas: 212 miligramów

Sód: 3 miligramy.

Jakie są zalety rodzynek?