Twoje włosy potrzebują nawilżenia? Nie kupuj drogich odżywek – przygotuj... lnianego glutka

Glutek lniany, czyli po prostu żel przygotowany na bazie siemienia lnianego to kolejny sposób na wykorzystanie wielu dobroczynnych właściwości nasion lnu. Tym razem nie po to, by wzmocnić organizm od wewnątrz, ale zadziałać na włosy i na twarz. Co takiego czyni glutek lniany, że stał się prawdziwym domowym hitem kosmetycznym?

Działanie glutka lnianego (żelu lnianego) na włosy

Żel lniany zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki którym włosy nabierają sprężystości i elastyczności, stają się nawilżone. Siemię lniane to także prawdziwa bomba witaminowa, a przygotowany na jego bazie glutek zawiera m. in. witaminę A, dzięki której skóra głowy jest w lepszej kondycji. Tak samo działa witamina C, również zawarta w glutku lnianym. Ważne dla zdrowych włosów są również witaminy z grupy B (a glutek lniany zawiera wit.: B1, B2, B3 i B6). Co więcej, dzięki zawartości jednego z rodzajów fitoestrogenów – lignanów, które regulują gospodarkę hormonalną organizmu, włosy rzadziej wypadają.

Działanie glutka lnianego (żelu lnianego) na twarz

Kolejny dobroczynny, tym razem głównie dla naszej cery, składnik to witamina D, często stosowana w kosmetykach dla cery dojrzałej, ponieważ zapewnia skórze elastyczność i poprawia napięcie naskórka. Wspomniana wcześniej witamina C działa nie tylko na włosy, ale i na twarz: jest przeciwutleniaczem, więc hamuje rozwój wolnych rodników i procesy starzenia się skóry. W glutku lnianym znajdziemy również witaminę K, bardzo często zawartą w kosmetykach do cery naczynkowej.

Ponadto, żel lniany zawiera miedź, która wpływa na poziom pigmentacji włosa, a także żelazo, którego niedobory odbijają się nie tylko na zdrowiu, ale i wyglądzie włosów i stanie skóry.

Jakich efektów spodziewać się dzięki stosowaniu glutka lnianego?

Glutek lniany działa jak skuteczny żel do stylizacji włosów. Szczególnie sprawdzi się na niesfornych zazwyczaj włosach kręconych. Ponadto, glutek nawilża skórę i włosy, a jego przewaga nad większością produktów dostępnych w sklepach polega na tym, że nie zawiera żadnych konserwantów czy silikonów. Co ważne, żel można stosować na suchych włosach, ponieważ unosi je, a nie sprawia, że są przyklapnięte. Włosy po stosowaniu glutka stają się miękkie, wygładzone – tzn. loki nadal pozostają lokami, jednak nie odstają z nich na różne strony pojedyncze włosy, są pięknie skręcone. Dzięki glutkowi włosy rzadziej się łamią i mniej wypadają.

Żel lniany poleca się zwłaszcza właścicielkom włosów wysokoporowatych, czyli przesuszonych, łamliwych, lubiących się elektryzować, puszyć, sprawiających trudności w rozczesywaniu. Słowem: włosów szczególnie wymagających. Natomiast glutek lniany nałożony na twarz przynosi ukojenie, nawilżenie, oczyszczenie i zwężenie porów. Dzięki żelowi lnianemu skóra twarzy staje się miękka w dotyku i napięta.

Jak zrobić glutek lniany?

Przede wszystkim musisz kupić nasiona lnu, co nie stanowi problemu – dostępne są w większości sklepów i na dodatek niedrogie. Wybierz produkt z całymi, a nie zmielonymi ziarnami, ponieważ łatwiej z nich przygotować glutka.

Umieść 4 łyżki siemienia lnianego w rondelku i zalej je 2 łyżkami wody. Całość gotuj przez kilka minut aż zauważysz, że z tej mikstury zaczyna powstawać żel. Pamiętaj, by przygotowywać glutka lnianego na małym ogniu, co pomoże zapobiec przyklejaniu się ziaren do garnka i ich przypaleniu. Co jakiś czas mieszaj. Po uformowaniu się żelu odcedź przez sitko ziarna od glutka, a następnie przelej go, po ostygnięciu, do słoiczka. Glutek lniany może stać w lodówce przez około 4 dni, trzeba więc regularnie go przygotowywać. Warto też dodać, że niektóre osoby w ogóle nie odcedzają żelu od ziaren i po prostu zanurzają rękę w żelu, kładąc go bezpośrednio na twarz czy na włosy.

Jak stosować glutek lniany?

Glutek lniany na włosy można stosować zarówno przed, jak i po umyciu włosów. Nadaje się do stosowania na włosach suchych i mokrych. Wystarczy rozprowadzić go równomiernie na włosach i, dla wygody, założyć turban lub ręcznik na głowę, po czym po około pół godzinie go zmyć – zarówno z włosów suchych, jak i mokrych.

Glutka lnianego można, jak żelu, używać do stylizacji włosów, zwłaszcza kręconych. W tym celu używa się go dokładnie tak samo, jak kupnych kosmetyków – nabiera wybraną ilość glutka na włosy i ugniata go rękoma. Oczywiście w tym przypadku żelu z włosów nie spłukujemy, bo został nałożony tylko w „stylizacyjnej” ilości. Nakładając glutka na mokre włosy, warto użyć dyfuzora, który pomoże uzyskać jeszcze lepszy efekt. W przypadku włosów kręconych nie należy ich po nałożeniu żelu rozczesywać, by nie popsuć efektu.

Jaką ilość glutka nakładać? Jeśli włosy stają się sklejone, wyglądają jakby były tłuste i mają mniejszą objętość, oznacza to, że nałożono zbyt dużą ilość preparatu. Z kolei gdy żelu jest za mało, włosy się puszą, powstaje tzw. sianko.

A jak stosować glutek lniany na twarz? Przygotowuje się go dokładnie w ten sam sposób, co żel do włosów. Po jego ostygnięciu można nałożyć „kisiel” na twarz i pozostawić na około 20 minut, a następnie spłukać.