Tych produktów nie może zabraknąć w zdrowym menu. Sprawdź, czy je masz w kuchni

Istnieje kilka produktów, z których korzystamy w kuchni niemalże codziennie – na przykład tłuszcze i źródła białka. Warzywa również powinny być elementem zdrowego, codziennego menu. Dlatego sprawdź, czy masz w kuchni podane niżej produkty. Są stosunkowo tanie i pozwolą przygotować wiele smacznych dań.

Olej rzepakowy

Zamień tłuszcze nasycone, takie jak masło, smalec lub ghee, na tłuszcze nienasycone, w tym olej rzepakowy, słonecznikowy lub oliwkowy. Olej rzepakowy ma mniejszą zawartość tłuszczów nasyconych, wyższą zawartość witaminy E i wyższą temperaturę wędzenia niż oliwa z oliwek, co czyni go wszechstronnym do gotowania, smażenia i jako dodatek. Jednak nie używaj go do wszystkiego – zaleca się ograniczenie spożycia oleju do zaledwie jednej do dwóch łyżek stołowych dziennie.

Suszone zioła

Zamień wysokocukrowe, wstępnie przygotowane sosy i dressingi na suszone zioła i przyprawy, aby stworzyć prawdziwe aromaty bez sztucznych dodatków. Kurkuma nadaje złocisty kolor, imbir rozgrzewa, kmin rzymski daje orientalny zapach, a bazylia może udekorować niemalże każde danie. Zioła i przyprawy to naturalny przypływ smakowy; dzięki nim nie będziesz sięgać po słone, gotowe sosy, które nie idą w parze ze zdrową kuchnią.

Makaron pełnoziarnisty

Zamień biały makaron, chleb lub ryż na pełnoziarniste odmiany o wysokiej zawartości błonnika. Błonnik jest niezbędny dla zdrowia jelit, obniżając poziom cholesterolu i ryzyko cukrzycy typu 2 i raka jelita grubego. Ryż pełnoziarnisty gotuje się nieco dłużej niż ryż biały, ale ma 4,5 razy więcej błonnika, dzięki czemu dłużej czujesz się pełniejszy i lepiej trawi. Resztki można wykorzystać jako pyszną sałatkę następnego dnia lub podsmażyć.

Słodkie ziemniaki

Bataty mają niższy indeks glikemiczny niż zwykłe ziemniaki, co oznacza, że są trawione wolniej i uwalniają więcej energii. Słodkie ziemniaki są również bogate w antyoksydacyjny beta-karoten, który nadaje im wspaniały kolor i liczą się jako jedna z pięciu porcji warzyw dziennie (czego nie mają białe ziemniaki). Spróbuj chrupiącego, pieczonego w piekarniku słodkiego ziemniaka duszonego w fasoli bez dodatku cukru lub pokrojonego w cząstki, aby uzyskać kolorową alternatywę dla standardowych frytek.

Komosna ryżowa

Zamień puste węglowodany w swojej szafce na naturalnie wysokobiałkową żywność, taką jak fasola, soczewica lub komosa ryżowa. Jedna szklanka gotowanej komosy ryżowej zawiera aż 8 g wysokiej jakości białka, co ma znaczenie na diecie wegańskiej. Komosa ryżowa gotuje się 10-15 minut, jest bezglutenowa i stanowi alternatywę dla nierafinowanego makaronu, ryżu lub chleba. Spróbuj wymieszać komosę ryżową i gotowaną soczewicę z ulubionym sosem pomidorowym, aby uzyskać wegański sos boloński, lub ciesz się komosą na słodko z mlekiem ulubionymi owocami na śniadanie.