Jak rozgrzać się w zimny jesienny wieczór? Te wyśmienite napoje to doskonały wybór!

Nie tylko jesień mamy w pełni. Towarzysząca jej izolacja z powodu pandemii COVID-19 też trwa „w najlepsze” – chociaż to akurat wyjątkowo nieprzystające określenie. Zimno na dworze, nie za bardzo można gdziekolwiek wyjechać... Zostaje wypoczynek w domu. Jeżeli zastanawiasz się, jak podnieść jakość długich jesiennych wieczorów spędzanych w domu podczas izolacji, to bardzo dobrze trafiłeś. Nic tak nie poprawia nastroju, jak kubek czegoś ciepłego i smacznego.

Za chwilę poznasz kilka naszych propozycji. Wierzymy, że będą ci się podobały. Wiemy też, że po chwili powiesz: „no tak, ale to ma tyle kalorii”. Dzisiaj zrób sobie wolne od diety – bierzemy to na siebie. Nie będziesz nawet musiał wychodzić spod koca na jakiś szczególnie długi czas, przygotowanie każdej z polecanych opcji trwa dosłownie kilka chwil. A chyba lepiej zagłębiać się w kolejny pasjonujący rozdział tej świetnej nowej powieści z jakimś dobrym napojem? Nie można się przecież odwodnić – ani wychłodzić się za nadto.

A teraz już bez przedłużania: marsz do kuchni!

Rozgrzewające napoje na zimne, jesienne wieczory

Gorąca czekolada z kardamonem



Składniki:



2 łyżki posiekanej gorzkiej czekolady1 łyżeczka masła1 szklanka mleka3 zielone strąki kardamonu, rozgniecione grzbietem noża1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego.

Przygotowanie:



W małym rondelku podgrzej mleko i strąki kardamonu na średnim ogniu. Gotuj na wolnym ogniu przez 10 minut.Rozgrzej masło i czekoladę w innym rondlu na średnim ogniu. Mieszaj, aż zawartość będzie gładka.Ciągle ubijając, dodawaj gorące mleko stałym strumieniem. Zdejmij z ognia i usuń strąki kardamonu. Dodaj wanilię i natychmiast serwuj do picia.



Herbata ze skórki jabłka



Składniki:



Skórki i pestki z 5 jabłek4 szklanki wody2,5 łyżki brązowego cukru2 całe goździki1 laska cynamonu.

Przygotowanie:



W rondelku umieść skórki i pestki jabłek, wodę i brązowy cukier. Doprowadź do pełnego wrzenia, następnie zredukuj płomień i dodaj goździki. Gotuj na wolnym ogniu przez godzinę.Po godzinie wyłącz ogień, dodaj laskę cynamonu i odstaw na 45 minut do godziny. Możesz również dodać więcej brązowego cukru, jeśli lubisz słodszą herbatę.Wlewaj herbatę do ulubionych kubków lub szklanek przez drobne sitko, by odseparować papkę jabłkową.



Korzenno-dyniowe latte



Składniki:



2 szklanki mleka 2%3 łyżki puree z dyni1 łyżka brązowego cukru2 łyżeczki czystego ekstraktu z wanilii1/2 łyżeczki przyprawy do piernika (bez mąki ani proszku do pieczenia!)1/2 filiżanki gorącej, mocnej kawy.

Przygotowanie:



W rondelku wymieszaj mleko, puree z dyni i brązowy cukier.Gotuj na średnim ogniu, często mieszając, aż będzie gorące i parujące. Pamiętaj, by nie dopuścić do wrzenia.Zdejmij z ognia, wymieszaj z przyprawą piernikową i wanilią.Dodaj kawę i dalej ubijaj do uzyskania pianki.Przelej do kubków.Udekoruj bitą śmietaną i odrobiną gałki muszkatołowej.



Herbata imbirowa



Składniki:



1 lub 2 plasterki imbiru1 szklanka wrzącej wodymiód (opcjonalnie)

Przygotowanie:



Umieść plasterki imbiru bezpośrednio w kubku.Dodaj wrzącą wodę i pozostaw na 5 do 10 minut.Dodaj miód do smaku.



Proste grzane wino



Składniki:



4,5 szklanki wysokiej jakości cydru jabłkowego750 mililitrów czerwonego wina1/4 szklanki miodu3 laski cynamonu3 gwiazdki anyżu1 łyżeczka mielonych goździków1 średnia pomarańcza wraz ze skórką i sokiem1 do 2 łyżek cukru.

Przygotowanie:



W średnim garnku umieść wszystkie składniki oprócz cukru.Wymieszaj, aż się połączą, i zagotuj.Podgrzewaj na małym ogniu przez 15 minut. Następnie zdejmij z ognia.Do smaku dodaj 1 do 2 łyżek cukru.Przykryj i odstaw na dodatkowe 10 minut (im dłużej tak postoi, tym lepiej!)Jeśli na wierzchu utworzyła się warstwa piany i zmielonej przyprawy, użyj chochli lub łyżki, aby ją zebrać.W razie potrzeby podgrzej delikatnie na małym ogniu. Wlej wino do kubków, udekoruj według uznania i podawaj na gorąco!

Uwaga! To już propozycja wyłącznie dla dorosłych, a ponadto niezalecana do częstego spożywania. Raz na jakiś czas – w porządku, ale pamiętaj, że alkohol jest szkodliwy.

