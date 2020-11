Kolor moczu ma swoje znaczenie. Czy wiesz, jakie choroby może sygnalizować?

Jasnożółty kolor moczu jest uważany za wzorowy. Sporadyczne mleczne lub mętne zabarwienie moczu może być normalne – szczególnie rano, kiedy możesz być lekko odwodniony. Jeśli jednak zmiana koloru, konsystencji lub zapachu jest trwała, może to oznaczać infekcję dróg moczowych. Dobrym pomysłem jest wizyta u lekarza lub urologa w celu wykluczenia infekcji bakteryjnych.

Kolor moczu a dolegliwości

Jasny, rozwodniony mocz

Zapewne uważasz, że czysty mocz jest oznaką dobrego zdrowia – ale to niekoniecznie prawda. Bardzo jasny kolor moczu jest jednym z pierwszych wskaźników przewodnienia. Nerki nie nadążają wtedy z filtracją nadmiaru płynów. Dlatego przestań pić, aż znowu poczujesz pragnienie, a mocz wróci do normalnego, jasnożółtego koloru.

Ciemny żółty

Ciemnożółty mocz jest powszechny rano, gdy minęło ponad osiem godzin od ostatniego łyku wody. Może się to również zdarzyć w ciągu dnia, jeśli zbyt długo nie nawadniasz. Mówiąc najprościej, oznacza to, że jesteś lekko odwodniony. Co robić: wypij trochę wody lub zjedz wodnisty owoc.

Pomarańczowy

Niektóre leki na infekcje dróg moczowych lub multiwitaminy, takie jak B12 i C, mogą prowadzić do pomarańczowego moczu. Pamiętaj o przyjmowanych witaminach i lekach i zapytaj lekarza o kolor moczu. Prawdopodobnie zleci badanie ogólne organizmu, aby wykluczyć niedobory.

Lekko zielony

Podobnie jak pomarańczowy mocz, zielony mocz może być efektem ubocznym niektórych witamin. Może być również spowodowany zielonym barwnikiem spożywczym. Co robić: zwróć uwagę na witaminy i spożywane pokarmy. Jeśli kolor utrzymuje się lub wydaje się niepokojący, skonsultuj się z lekarzem.

Poblask błękitu

Jeśli odwiedziłeś urologa lub miałeś niedawno wykonywany zabieg, być może dostałeś lek o nazwie błękit metylenowy, który nadaje moczowi jasnoniebieski kolor. Przyczyną mogą być również niektóre pokarmy barwione na niebiesko. Powinno to minąć, gdy przestaniesz przyjmować lek lub wysikasz resztę barwnika spożywczego. Zgłoś się do lekarza, jeśli mocz nie wróci do pierwotnego koloru.

Jasnoróżowy do czerwonego

Jeśli nie jadłeś ostatnio buraków, które mogły go zabawić, czerwony lub różowy mocz może wskazywać na krew. Jeśli dodatkowo ma gęstą, podobną do krwi konsystencję, nie jest to dobry znak. Jasnoróżowy może również wskazywać na kamienie nerkowe lub krwawienie z dróg moczowych. Jeśli miesiączkujesz, może to być po prostu mieszanie się krwi menstruacyjnej z moczem, a nie sam mocz. Bezpiecznie będzie, jeśli skontaktujesz się z lekarzem.

Brązowy

Przy lekko brązowym moczu może istnieć przetoka (nietypowe połączenie) między drogami moczowymi a odbytnicą lub jelitami. Może to również wskazywać na krew w moczu, chorobę wątroby, chorobę nerek lub infekcję. Umów się do lekarza pierwszego kontaktu lub urologa, aby zlecił badania.

