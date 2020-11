4 sposoby jak poradzić sobie z obniżonym nastrojem w krótsze dni

Oprócz skutków ubocznych pandemii COVID-19 i trudnej psychicznie izolacji społecznej, zmiany sezonowe mogą zaostrzyć uczucie depresji i lęku. Zbliżająca się zima prowadzi do obniżonej energii, przejadanie się i poczucia wycofania z życia. Te zmiany nastroju są związane z rytmem dobowym, mniejszą ilością światła i obniżoną temperaturą.

Jak radzić sobie ze stresem w ciemniejsze dni?

1. Stosuj terapię światłem

Badania wykazały, że terapia światłem, która naśladuje światło słoneczne w ciemnych miesiącach, może pomóc regulować poziom serotoniny i zmniejszyć depresję, nawet podczas najciemniejszych wieczorów. Kiedy słońce zachodzi o 16:00, prawie nikt we współczesnym świecie nie jest gotowy do spania. To dezorientuje organizm i może prowadzić do wielu problemów ze snem. Włączając specjalne oświetlenie, które jest około 20 razy jaśniejsze niż standardowa żarówka, organizm jest w stanie zachować większą czujność. Ponadto codzienne wychodzenie na zewnątrz około południa, zanim zrobi się ciemno, może pomóc zwiększyć poziom witaminy D i ekspozycję na naturalne światło słoneczne.

2. Zwróć uwagę na składniki odżywcze

Jedną z rzeczy, na które niezwłocznie trzeba zwrócić uwagę, są składniki odżywcze i witaminy w diecie. Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek, a jeśli nie mamy na przykład odpowiedniej ilości witaminy D lub magnezu, będziemy również mieli zmiany nastroju. Brak tych witamin może prowadzić do większego niepokoju i trudności w zasypianiu. Do kluczowych składników odżywczych na chłodniejsze miesiące zalicza się: witamina D, magnez, kwas foliowy, witaminy z grupy B.

3. Szukaj wsparcia psychicznego

Ten rok jest szczególnie trudny, ponieważ wszyscy czujemy się odizolowani. Znalezienie kogoś, komu można zaufać i któremu można się zwierzyć, może wiele zmienić, niezależnie od tego, czy jest to osoba zajmująca się zdrowiem psychicznym, lekarz, członek rodziny, przyjaciel, partner czy współpracownik. Wiele psychologów prowadzi teraz terapię online, co ułatwia korzystanie z fachowej pomocy w czasie kwarantanny.

4. Ćwicz kilkanaście minut rano

Ćwiczenia z samego rana mogą stymulować wzrost poziomu kortyzolu, co może pomóc ci się obudzić. Nie muszą to być długie ćwiczenia – chyba że ich chcesz i masz na nie czas. Równie skuteczne będzie kilkunastominutowe rozciąganie czy wykonanie kilku pozycji jogi. Bardziej intensywne ćwiczenia, np. skakanie i brzuszki przyniosą dodatkowe korzyści płynące z produkcji endorfin. To skutecznie może pomóc w osiągnięciu dobrego nastroju i utrzymaniu go przez cały dzień.

