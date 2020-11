Lubisz kiwi? Teraz zaczniesz częściej sięgać po ten mały owoc!

Kiwi jest najczęściej kojarzone z Nową Zelandią, ale w rzeczywistości pochodzi z północnych i wschodnich regionów Chin. Tam nazywa się mihoutao lub yang tao. Anglojęzyczni obywatele początkowo nazywali je „chińskim agrestem”, ponieważ miało podobny smak do agrestu. Owoc został podobno wprowadzony do Nowej Zelandii w 1904 roku przez nauczycielkę, która odbyła wizytę w Chinach. Po powrocie podzieliła się nasionami z ogrodnikiem, któremu udało się je pomyślnie wyhodować. Jednak w latach 50. firmy produkujące owoce na eksport, walczyły o zainteresowanie konsumentów owocem ze względu na jego nazwę. Dlatego w 1959 roku dopiero jedna z firm oficjalnie przemianowała owoc na „kiwi”, na cześć narodowego ptaka Nowej Zelandii, który jest również brązowy i puszysty.

Kiwi – wartości odżywcze

Kiwi jest pyszne dzięki swojemu wyjątkowemu, słodko-cierpkiemu smakowi, a jego właściwości zdrowotne warto mieć na uwadze przez cały rok. Oto pełne zestawienie wartości odżywczych jednej porcji (jednego owocu):

Woda: 63 gramy

Kalorie: 44 kcal

Białko: 1 gram

Tłuszcz ogółem: 0,3 grama

Węglowodany: 11 gramów

Błonnik: 2 gramy

Wapń: 26 mikrogramów

Żelazo: 0,2 mikrograma

Magnez: 12 mikrogramów

Fosfor: 26 gramów

Potas: 148 miligramów

Cynk: 0,1 mikrograma

Miedź: 0,1 mikrograma

Selen: 0,2 mikrograma

Witamina C: 56 miligramów

Kwas foliowy: 20 mikrogramów

Beta-karoten: 39 mikrogramów

Witamina A: 3 mikrogramy

Luteina: 92 mikrogramy

Witamina K: 30 mikrogramów.

Poniżej dowiesz się, w jaki sposób profil żywieniowy kiwi przekłada się na jego korzystne działanie dla organizmu.

Kiwi – czy jest zdrowe? Czy warto je jeść?

Oto 6 powodów, by jeść kiwi częściej.

Kiwi nawadnia



Kiwi składa się w około 90% z wody. To sprawia, że ​​jest to pomocny owoc dla osób, które starają się zaspokoić swoje potrzeby w zakresie nawodnienia. Chociaż kiwi jest bogate w wodę, warto zauważyć, że nie zastępuje wody. Nadal musisz pić wodę przez cały dzień. Przeciętny człowiek potrzebuje ośmiu szklanek wody dziennie, a jeśli ćwiczysz, potrzebujesz jej jeszcze więcej.



Pomaga przy zaparciach



Kolejną zaletą jedzenia kiwi jest to, że jak każdy owoc zawiera błonnik. Błonnik w kiwi oznacza, że pomaga organizmowi w utrzymaniu dobrego trawienia. W szczególności jedno badanie powiązało jedzenie kiwi z pomocą przy zaparciach. Jeśli jesz kiwi, mając na uwadze tę korzyść, najlepiej jest jeść owoce w całości, a nie w postaci soku, ponieważ sok może nie zawierać zbyt dużo błonnika.



Wspiera układ odpornościowy



Kiwi jest bogate w witaminę C, co oznacza, że ​​odgrywa rolę we wspieraniu zdrowia układu odpornościowego. Często ludzie myślą o pomarańczach jako o owocu wzmacniającym odporność - i chociaż pomarańcze zawierają również witaminę C, kolejnym doskonałym jej źródłem jest kiwi. Dobrym celem jest osiągnięcie 75 miligramów witaminy C dziennie, a jedno kiwi ma 56 miligramów, czyli zaspokaja nasze zapotrzebowanie na prawie cały dzień. Oprócz korzyści dla układu odpornościowego, witamina C jest ważna dla wchłaniania żelaza, a także odgrywa rolę w gojeniu się ran.



Spożywanie kiwi jest dobre dla oczu



Jedną z korzyści zdrowotnych kiwi, która naprawdę wyróżnia ten owoc, jest to, że jest dobrym źródłem luteiny, która jest ważna dla zdrowia oczu. Jeśli spędzasz dużo czasu wpatrując się w ekran, jest to jeszcze lepszy powód, aby dodać kiwi do swojej diety. Badania pokazują, że spożywanie od sześciu do 10 mg luteiny dziennie może pomóc w zapobieganiu zaćmie i związanemu z wiekiem zwyrodnieniu plamki żółtej.



Owoc jest dobry dla twojego serca



Ponieważ kiwi zawiera potas, oznacza to, że jest to pokarm, który wspomaga układ sercowo-naczyniowy. Dowody naukowe łączą regularne spożywanie potasu ze zmniejszonym ryzykiem udaru i choroby niedokrwiennej serca. Powinieneś dążyć do uzyskania 2300 miligramów potasu dziennie i chociaż do tego potrzeba sporo kiwi (jedno ma 148 miligramów), każda ilość jest pomocna.



Zmniejsza stany zapalne



Jak wszystkie owoce kiwi jest dobrym źródłem przeciwutleniaczy. Oznacza to, że regularne spożywanie kiwi może pomóc zmniejszyć stan zapalny, który może powodować osłabienie funkcji poznawczych, choroby i raka, jeśli się przedłuża.

Lubisz białą herbatę? Oto korzyści, jakich doświadczysz, pijąc ten napój