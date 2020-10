Czy można przedawkować kwas foliowy w ciąży?

Badania, opublikowane 30 września w Cerebral Cortex, obejmowały ciężarne myszy, którym podano normalną ilość kwasu foliowego, 10-krotnie większą od zalecanej ilości, lub żadną. Potomstwo myszy, które otrzymało największą ilość, wykazało znaczące zmiany w mózgu.

„To nie jest subtelne. Jest istotne” – powiedział Konstantinos Zarbalis, profesor nadzwyczajny na Wydziale Patologii i Medycyny Laboratoryjnej, a także autora badań. „Bardzo duże ilości kwasu foliowego powodują wyraźną różnicę w budowie mózgu”.

Paradoksalnie, zmiany w mózgu spowodowane zbyt dużą ilością kwasu foliowego naśladowały te związane z niedoborem kwasu foliowego. „To było dla mnie jeszcze ważniejsze spostrzeżenie” – powiedział Zarbalis, który również jest wykładowcą na wydziale UC Davis MIND Institute. Zauważył, że u ludzi badania pokazują, że upośledzony wychwyt kwasu foliowego do mózgu może powodować niedobór kwasu foliowego w mózgu, zespół często związany z rozwojem autyzmu.

Kwas foliowy a ciąża

Suplementacja kwasu foliowego (syntetyczna forma witaminy B9, czyli kwasu foliowego) jest szeroko polecana kobietom w wieku rozrodczym. Wykazano, że znacznie zmniejsza ryzyko wad cewy nerwowej, takich jak rozszczep kręgosłupa, u dzieci. Badania, w tym badania przeprowadzone w MIND Institute, wykazały również, że prenatalne witaminy, które zawierają kwas foliowy, działają ochronnie przed rozwojem autyzmu i innych zaburzeń.

Green był w panelu z National Academy of Sciences i Institute of Medicine (obecnie nazywanym National Academy of Medicine), który określił zalecane dzienne spożycie kwasu foliowego (400 mcg) i maksymalny dzienny bezpieczny limit (1000 mcg). Był również członkiem panelu Food and Drug Administration (FDA), który zalecał dodawanie kwasu foliowego do żywności, co doprowadziło do wzbogacenia wszystkich zbóż i ziaren kwasem foliowym zgodnie z nakazem rządu federalnego w 1998 roku.

Kobietom, które urodziły dziecko z wadami cewy nerwowej lub które mają pewne schorzenia, takie jak epilepsja i przyjmują leki przeciwdrgawkowe, ogólnie zaleca się przyjmowanie znacznie większych dawek kwasu foliowego.

„W modelach zwierzęcych mamy wskazania, że bardzo duże ilości kwasu foliowego mogą być szkodliwe dla rozwoju mózgu płodu, a społeczność kliniczna powinna poważnie potraktować to wskazanie, aby wesprzeć badania w tej dziedzinie w celu ponownej oceny ilości kwasu foliowego, która jest optymalne dla kobiet w ciąży – powiedział Zarbalis.

Zarbalis i Green podejrzewają, że problem leży w sposobie metabolizowania kwasu foliowego przez organizm i planują dalsze zbadanie tego zjawiska.