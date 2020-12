Oto, co może się wydarzyć po zjedzeniu kurkumy

Kurkuma to przyprawa, która zawiera duże ilości substancji czynnej zwanej kurkuminą. Kurkumina jest jednym z najsilniejszych związków przeciwutleniających o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym, i oczyszczającym. Dlatego spożywanie kurkumy z drogocenną kurkuminą przynosi wiele korzyści dla zdrowia.

Jak stosować kurkumę?

Można stosować ją do wielu potraw, głównie w formie przyprawy curry, której jest składnikiem. Kurkuma znana jest przede wszystkim w kuchni indyjskiej i azjatyckiej. Na całym świecie często dodawana jest także do zdrowotnych koktajli. Osławione już złote mleko tworzone przy użyciu kurkumy stosuje się w celu wzmocnienia odporności i poprawy ogólnego stanu zdrowia. Zobacz, jak przygotować je samemu.

To może się wydarzyć, gdy zjesz kurkumę. Właściwości kurkumy

Kurkuma może poprawić nastrój

Według naukowców kurkumina może pomóc w walce ze stanem zapalnym w organizmie. Metaanaliza 10 badań dotyczących kurkuminy i depresji opublikowanych w 2019 roku w Critical Reviews in Food Science and Nutrition sugeruje, że składnik ten może złagodzić objawy lęku i depresji.

Kurkuma może przyspieszyć utratę wagi

Kurkuma może przyspieszyć odchudzanie. Niektóre badania łączą kurkuminę z utratą wagi i redukcją BMI. Według Patricii Bannan, dietetyczki z Los Angeles, zwiększenie spożycia kurkumy nie jest samo w sobie strategią na odchudzanie, ale może pomóc złagodzić stany zapalne związane z otyłością i nieznacznie zwiększyć ilość spalanego tłuszczu.

Kurkuma może przynieść ulgę w zapaleniu stawów

Kurkumina to polifenol – rodzaj przeciwutleniacza – który przyczynia się do jej właściwości przeciwzapalnych. Jedno z badań sugeruje, że kurkumina ma zdolność zmniejszania bólu, sztywności i obrzęku stawów osób dotkniętych zapaleniem stawów. Jednak dietetyk Jonathan Valdez z New York State Academy of Nutrition and Dietetics uczula, że przyjmowanie ponad 500 mg kurkuminy może hamować wchłanianie żelaza. Dlatego należy uważać z ilością kurkumy, ponieważ żelazo ma kluczowe znaczenie dla produkcji czerwonych krwinek przenoszących tlen.

Kurkuma może wzmocnić odporność

Badanie opublikowane w Journal of General Virology wykazało, że kurkumina może zapobiegać infekowaniu komórek wirusem zakaźnego zapalenia żołądka i jelit (TGEV) – koronawirusem z grupy alfa, który infekuje świnie. W wyższych dawkach stwierdzono również, że związek zabija cząsteczki wirusa. Dodatkowo wykazano, że kurkumina hamuje replikację niektórych typów wirusów, w tym wirusa dengi, zapalenia wątroby typu B i wirusa Zika. Związek ma szereg znaczących efektów biologicznych, w tym działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Kurkuma zmniejszy poziom cukru we krwi

Badania nad kurkuminą opublikowane w Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism sugerują, że może ona działać jako środek hipoglikemiczny. Kurkuma obniża poziom glukozy u osób z cukrzycą typu 2 i pomaga go utrzymać na stałym poziomie. Kontrola poziomu cukru we krwi przyczynia się do zapobiegania poważnym powikłaniom zdrowotnym związanym z cukrzycą, np. neuropatii (uszkodzeniu układu nerwowego) i nefropatii (chorobie nerek). W toku są również badania nad tym, czy kurkuma może pomóc w zapobieganiu lub opóźnianiu cukrzycy typu 2.

Przeciwwskazania do spożywania kurkumy

Kurkuma zwykle nie powoduje znaczących skutków ubocznych, jednak u niektórych osób mogą wystąpić rozstrój żołądka, nudności, zawroty głowy lub biegunka. Ze względu na zdolność do zwiększania wydzielania żółci kurkuma i kurkumina nie powinny być przyjmowane przez osoby z niedrożnością dróg żółciowych, zapaleniem dróg żółciowych, chorobami wątroby, kamieniami żółciowymi i innymi chorobami dróg żółciowych.

