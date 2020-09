Złote mleko: rozgrzewa, relaksuje i wzmacnia odporność. Idealne na jesień i zimę

Złote mleko ma swoje źródła w Ajurwedzie, sztuce leczenia wywodzącej się ze starożytnych Indii. Już wieki temu sięgali po nie jogini, by wzmocnić swoją odporność i poprawić trawienie. Co ciekawe, pierwotnie w składzie złotego mleka można było znaleźć mleko krowie, ponieważ w Indiach wierzono, że mleko ssaków spowalnia u człowieka procesy starzenia, wspiera walkę z infekcjami i pomaga przy problemach ze zdrowiem psychicznym. Dzisiaj jednak powoli odchodzi się od mleka krowiego ku mleku pochodzenia roślinnego, a same dobroczynne właściwości tego pierwszego są szeroko badane i poddawane w wątpliwość. Mimo to zdrowotne właściwości złotego mleka – słodkiego i rozgrzewającego napoju – znalazły potwierdzenie i we współczesnej medycynie.

Złote mleko: właściwości zdrowotne

Składnikiem, dzięki któremu złote mleko osiąga swoją piękną barwę jest kurkuma. To jej też napój zawdzięcza swoje zdrowotne właściwości. Można by powiedzieć, że to nic dziwnego, że kurkuma jest ich pełna, skoro należy do roślin imbirowatych, a sam imbir też przecież jest skarbnicą zdrowia.

Kurkuma składa się z aż 300 różnych związków, a najczęściej wspomina się o jednym z nich – kurkuminie, która stanowi około 3-5 procent zawartości rośliny. Kurkumina jest silnym przeciwutleniaczem, którego działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne wykazano w wielu badaniach. Natomiast w olejkach eterycznych, stanowiących około 3-7 procent kurkumy, znajdują się tumerony, zwiększające przyswajalność kurkuminy.

W badaniach nad skutecznością zawartej w złotym mleku kurkumy porównano jej skuteczność przeciwzapalną z lekami zawierającymi kwas acetylosalicylowy i ibuprofen. Okazało się, że kurkuma działa nie tylko skuteczniej, ale nie wywołuje skutków ubocznych. Działanie kurkumy zbadano również pod kątem wspierania leczenia depresji. I tutaj również porównano jej skuteczność z lekami przeciwdepresyjnymi, konkretnie tymi, które zawierały fluksetynę. Kurkuma okazała się nie tylko skuteczna, ale ponownie – jej przyjmowanie nie wywoływało skutków ubocznych.

Zawartą w złotym mleku kurkumę zaleca się stosować także osobom z chorobami serca, ponieważ pomaga przeciwdziałać powstawaniu zatorów. Kurkuma, a konkretnie zawarta w niej kurkumina ma właściwości wpływające na zmniejszenie się agregowania krwi. Zapobiega również osadzaniu się tłuszczy w tętnicach.

Kurkuma poprawie krążenie krwi i rozgrzewa, dlatego stworzone na jej bazie złote mleko często pije się w okresie jesienno-zimowym. Wtedy szczególnie można docenić właściwości przeciwzapalne przyprawy i to, że wzmacnia komórki układu odpornościowego. Choć sama kurkuma ma gorzkawy posmak, w komplecie z mlekiem roślinnym, a także innymi przyprawami, np. cynamonem nie jest on w złotym mleku wyczuwalny i drażniący.

Jak przyrządzić złote mleko?

Kurkuma i mleko roślinne to dwa główne składniki złotego mleka. Chcąc zachować wierność ajurwedyjskiej tradycji, można skorzystać z mleka krowiego, jednak dobrym rozwiązaniem będą również: mleko kokosowe, mleko sojowe czy mleko migdałowe. Do mleka można po prostu dodać sproszkowaną kurkumę kupioną w sklepie, inną opcją jest dodanie pasty z kurkumy, którą najpierw trzeba samodzielnie zrobić. Przygotowywanie złotego mleka obejmuje więc dwa etapy - najpierw zrobienie pasty (ci, którzy decydują się na przyprawę w proszku, mogą ten etap pominąć), a później już samego napoju.

Przepis na pastę z kurkumy

Składniki:

pół szklanki wody

ćwierć szklanki świeżej sproszkowanej kurkumy bądź jej kłącza

Sposób przygotowania:

Wymieszaj składniki i przełóż je do garnka. Gotuj na średnim ogniu przez około 6-8 minut, przez cały czas mieszając. Nie doprowadź pasty do wrzenia, po prostu obserwuj aż stworzona przez ciebie mieszanka zacznie swoją konsystencją przypominać właśnie pastę. Gdy tak się stanie, po ostygnięciu możesz schować pastę z kurkumy do lodówki i przechowywać ją tam do 2 tygodni.

Przepis na złote mleko

Przechodzimy już do właściwego przepisu na złote mleko.

Składniki:

szklanka ulubionego mleka

łyżeczka pasty z kurkumy

łyżeczka tłuszczu (olej migdałowy, olej kokosowy lub masło klarowane) - opcjonalnie

Sposób przygotowania:

Umieść wszystkie składniki w garnku i podgrzewaj je na małym ogniu przez około 15 minut. Warto dodać, że do złotego mleka możesz dodać jeszcze wiele innych składników. Np. miód (najlepiej po ostudzeniu, aby nie stracił swoich właściwości), imbir (1 łyżeczka), który wzmocni jego działanie wzmacniające odporność. Smak złotego mleka świetnie wzbogacą goździki (najlepiej dodać 3-4) i kardamon (1 łyżeczka). Wszystkie te składniki, poza wspomnianym miodem, gotujemy razem z mlekiem i kurkumą w jednym garnku.

Złote mleko: przeciwwskazania

Kurkuma stymuluje produkcję żółci w organizmie, więc jej spożywania nie zaleca się osobom z kamicą żółciową. U szczególnie wrażliwych osób może podrażnić błonę śluzową jelit i żołądka, więc jej spożywanie powinny ograniczyć osoby z wrzodami żołądka i nadkwasotą. Złote mleko u kobiet w ciąży może też pobudzać skurcze macicy. Warto jednak dodać, że objawy te występują najczęściej przy piciu złotego mleka w większych ilościach. Osoby z powyższych grup zawsze powinny skonsultować chęć sięgnięcia po ten napój z lekarzem.