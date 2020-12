5 tradycyjnych pokarmów, które przynoszą szczęście na Nowy Rok

Nie wiesz, co położyć na noworocznym talerzu? Sięgnij do wierzeń pochodzących z Niemiec, Włoch, krajów skandynawskich, a nawet starożytnego Egiptu. Ludzie przygotowywali tam konkretne potrawy, aby zapewnić sobie szczęście i powodzenie w Nowym Roku.

Pokarmy, które przynoszą szczęście na Nowy Rok

Wieprzowina

Według niektórych wierzeń, podczas gdy kury i indyki drapią się do tyłu, świnia wbija pysk w ziemię i rusza do przodu – w tym samym kierunku, w którym chcesz podążać w Nowym Roku. Dlatego wieprzowina uważana jest za szczęśliwe noworoczne danie. To tradycja wywodzi się z Niemiec i Europy Wschodniej, skąd sprowadzona została do Ameryki przez ludzi, którzy osiedlili się w USA. Inny powód tradycji jest bardzo praktyczny: świnie są tradycyjnie poddawane ubojowi późną jesienią, co sprawia, że na Nowy Rok można dostać dobrą wieprzowinę.

Kapusta

Tuż obok wieprzowiny w Nowym Roku tradycyjnie pojawia się kapusta kiszona. Ten zwyczaj również wywodzi się z Niemiec i Europy Wschodniej. Jest zakorzeniony w prostej logistyce: zbiory kapusty późną jesienią w połączeniu z trwającym sześć do ośmiu tygodni procesem fermentacji oznaczają, że warzywo jest właściwie gotowe, gdy nadejdzie Nowy Rok. Kapusta jest również symbolizuje pieniądze, a długie nitki kapusty w surówce mogą oznaczać długie życie.

Soczewica

Soczewica to zdrowa roślina, którą łączy się z noworoczną tradycją. Jest często podawana we włoskich gospodarstwach domowych jako potrawa zapewniająca szczęście i dobrobyt. Dlaczego? Okrągłe rośliny strączkowe wyglądają bowiem jak monety. Soczewicę na sylwestra tradycyjnie jada się po północy, razem z wieprzowiną i kiełbasą.

Ryba

Kolejna popularna potrawa pojawiająca się na talerzach na całym świecie w Nowym Roku to ryba. Dotyczy to oczywiście głównie krajów skandynawskich, gdzie np. śledź jest uważany za zwiastun szczęścia. Śledź, będący przedmiotem intensywnej wymiany handlowej, był również niezbędny dla dobrobytu kraju, więc jedzenie śledzia miało zapewnić dobry połów w nadchodzących miesiącach. Dziś może nie tylko symbolizować szczęście, ale i stanowić doskonałą noworoczną przystawkę.

Groszek „czarnooki”

Jedzenie groszku z charakterystycznymi czarnymi plamkami to kolejna noworoczna tradycja. Groszek czarnooki to właściwie rodzaj fasoli, uprawiany głównie w Ameryce Południowej. Jedna z teorii łączy tradycję z wojną domową, kiedy żołnierze Unii rabowali żywność armii Konfederacji, pozostawiając tylko ten groszek. Inne teorie wiążą szczęśliwą reputację groszku czarnookiego aż ze starożytnym Egiptem. Jedzenie czarnego groszku było tam sposobem na okazanie pokory bogom, ponieważ warzywo było łatwo dostępne nawet dla najbiedniejszych niewolników.

