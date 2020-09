Sok z kiszonej kapusty: ile go pić i jak go przygotować samodzielnie w domu?

Sok z kiszonej kapusty jest pełen witamin. Poza witaminą C znajdziemy w nim witaminę A, witaminę E, witaminę K, witaminę PP i witaminy z grupy B. Sok z kiszonej kapusty stanowi również źródło błonnika, a także składników mineralnych; cynku, fosforu, potasu, żelaza, magnezu, sodu oraz miedzi. Dzięki temu sok z kiszonej kapusty ma wiele właściwości zdrowotnych. Niestety, istnieją też przeciwwskazania, które powodują, że sok z kiszonej kapusty nie powinien być pity w dużych ilościach.

Sok z kiszonej kapusty: właściwości zdrowotne

Sok z kiszonej kapusty na biegunkę

Sok z kiszonej kapusty jest polecany jako sposób na biegunkę. Warto jednak zaznaczyć, że sam sok nie powoduje ustania biegunki, ale pozwala przywrócić równowagę wodno-elektrolitową organizmu. W jaki sposób? Wraz z biegunką pozbywamy się wody i elektrolitów, a sok z kapusty jest ich źródłem, dzięki czemu mikroflora jelitowa wraca do swojego naturalnego stanu. Sok z kapusty warto pić nie tylko w trakcie biegunki, ale także w ciągu kilku dni po zatruciu pokarmowym.

Z drugiej strony, sok z kapusty zawiera histaminę, która jest jednym z czynników powodujących alergie pokarmowe u osób szczególnie wrażliwych. Jednym z ich objawów jest biegunka, dlatego w przypadku jej natężenia trzeba z picia soku zrezygnować.

Sok z kiszonej kapusty na kaca

Po silnym odwodnieniu organizm potrzebuje solidnej dawki sodu, a ten zawiera sok z kiszonej kapusty. Co więcej, dzięki zawartości antyoksydantu w postaci witaminy C sok z kiszonej kapusty przyspiesza walkę z zatruciem alkoholowym i tym sposobem zwalcza kaca. Z drugiej strony, sód zwiększa pragnienie, więc znów z ilością spożytego soku nie można przesadzać.

Sok z kiszonej kapusty na grzybicę

Sok z kiszonej kapusty zawiera bakterie kwasu mlekowego, skutecznie walczące z grzybami Candida. Co więcej, w soku znajdują się również fitoncydy, mające właściwości bakterio- i grzybobójcze. Ponadto, sok z kapusty obniża pH organizmu, co sprawia, ze grzyby mniej chętnie go zasiedlają, a czasem nawet giną w tych warunkach.

Sok z kiszonej kapusty na odporność

Kapusta ulega ukiszeniu na skutek fermentacji przebiegającej z udziałem m. in. szczepów bakterii Leuconostoci i Pediococcus, które działają jak naturalne antybiotyki. Bakterie te wytwarzają bakteriocyny, dzięki którym zniszczeniu ulegają bakterie chorobotwórcze, a poprawia się odporność organizmu.

Sok z kiszonej kapusty na libido

Sok z kapusty kiszonej miałby też działać pozytywnie na libido i stanowić skuteczny zamiennik różnego rodzaju tabletek, mających podobne działanie. Głośno zrobiło się o tym w 2009 roku, kiedy dr Lejla Kazinic Kreho, na podstawie danych otrzymanych z King's College miała udowodnić, że kapusta działa jak naturalny afrodyzjak. Samo badanie nie jest jednak nigdzie dostępne, a hipoteza uczonej wymaga potwierdzenia.

Sok z kiszonej kapusty a działanie przeciwnowotworowe

Sokowi z kiszonej kapusty przypisuje się również działanie przeciwnowotworowe. Takie wykazują niektóre zawarte w nim składniki, m. in. glukozynolany i witamina C. Jednak sok zawiera też sól, która z kolei, spożywana w dużych ilościach, może przyczynić się do rozwoju raka. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, jak wygląda zależność między sokiem z kapusty kiszonej a jego działaniem przeciwnowotworowym.

Sok z kiszonej kapusty na anemię

Sok z kiszonej kapusty stanowi źródło żelaza, przez co mogą go włączyć do swojego jadłospisu, wyłącznie po konsultacji z lekarzem/dietetykiem osoby cierpiące na anemię czy niedobory tego pierwiastka.

Sok z kiszonej kapusty na odchudzanie

Sok z kiszonej kapusty to dobre rozwiązanie dla osób chcących stracić na wadze. Jest niskokaloryczny – w 100 g kapusty kiszonej znajduje się tylko 15 kcal. Co więcej, sok przyspiesza przemianę materii.

Sok z kiszonej kapusty: przeciwwskazania

Kiszona kapusta zalewana jest wodą z solą, więc sok z kapusty stanowi dodatkowe źródło tego składnika w organizmie. W szklance soku znajdziemy 2,5 g soli, a dziennie można przyjmować jedynie jej 11 g. Dlatego sięganie po sok z kiszonej kapusty zdecydowanie odradza się osobom z nadciśnieniem i chorobami serca. Warto też pamiętać, że sól prowadzi do zatrzymania wody w organizmie, co objawia się m. in. w wyglądzie – twarz staje się opuchnięta.

Picie soku z kapusty nie jest również zalecane osobom z wrzodami żołądka i przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, a także z chorobami nerek.

Jak wspomniano wcześniej w artykule, zawarta w soku z kiszonej kapusty histamina może powodować reakcje alergiczne, objawiające się biegunką, bardzo silnymi migrenami, swędzącą skórą.

Sok z kiszonej kapusty: ile pić dziennie?

Sok przyniesie żądane korzyści, jeśli nie będzie spożywany w nadmiarze. Wystarczy wypijać pół szklanki soku co 2 lub 3 dni. Napój ma charakterystyczny smak, który jedni polubią, a inni – wręcz przeciwnie. Wcale, jak często się powtarza, nie trzeba pić soku z kiszonej kapusty na czczo, pora jego spożywania nie ma znaczenia.

Sok z kiszonej kapusty: gdzie kupić?

Sok z kiszonej kapusty jest łatwo dostępny w butelkach w wielu supermarketach. i sklepach ze zdrową żywnością. Stanowi to nie lada ułatwienie, bo nie trzeba przygotowywać soku samodzielnie. W rzadszych przypadkach można poprosić w zaprzyjaźnionym sklepie o odlanie soku z beczki. Sok z kiszonej kapusty bardziej pracowite osoby mogą też samodzielnie przygotować w domu.

Sok z kiszonej kapusty: jak zrobić w domu?

Aby przygotować sok w domu, najpierw trzeba zaopatrzyć się w dobrej jakości kiszoną kapustę, czyli taką, która nie była kiszona przemysłowo. Następnie zalewamy kapustę wodą z dodatkiem soli i odstawiamy na kilka dni. Kapustę w tym czasie należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Po upływie wyznaczonego czasu wystarczy odcedzić kapustę, a sok przelać do szklanych butelek. Butelki należy przechowywać w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu. Warto jednak pamiętać, że domowym sposobem nie przygotuje się dużych ilości soku z kiszonej kapusty za jednym razem – aby nagromadziło się go więcej, trzeba kiszenie powtarzać kilkakrotnie.