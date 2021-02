Czy kofeina odwadnia? Odkłamujemy mity związane z nawodnieniem organizmu

Woda jest źródłem życia, gdyż to z niej w dużej części zbudowane są nasze ciała. Aż 60 proc. ciała człowieka to woda: zajmuje 73 proc. serca, 31 proc. kości i 64 proc. i skóry. Picie wody zostało nawet powiązane z lepszym nastrojem.

Wiele osób przestrzega złotej zasady picia ośmiu szklanek wody dziennie, ale wciąż istnieje wiele mitów i nieporozumień dotyczących nawodnienia. Czy kofeina naprawdę odwadnia? Czy z każdą filiżanką kawy należy pić szklankę wody? Czy można pić za dużo wody? Czy osoby z tłustą skórą naprawdę potrzebują większego nawilżenia? Czy kwas hialuronowy jest naprawdę tak dobry, jeśli chodzi o poprawę nawilżenia skóry?

Nawodnienie a kondycja skóry

– Brak nawilżenia jest często winowajcą drobnych zmarszczek i matowości, a także innych problemów związanych z pielęgnacją skóry – mówi dermatolog dr Cristina Psomadakis.

Nawilżenie skóry jest absolutnie niezbędne dla utrzymania zdrowej bariery skórnej i właściwego złuszczania komórek skóry w normalnym tempie. Odpowiednie nawilżenie jest jednym z kluczowych elementów związanych z zachowaniem blasku skóry. Chroni też przed zmarszczkami.

Dotyczy to wszystkich typów skóry i wszystkich odcieni skóry. Zarówno skóra tłusta, jak i sucha mogą być odwodnione. Bardziej suche typy skóry są zwykle klasyfikowane na podstawie mniejszej liczby gruczołów wytwarzających tłuszcz w porównaniu z cerą tłustą lub mieszaną. Jednak sucha skóra może być spragniona z powodu braku wody i oleju. Na tej samej zasadzie tłuste typy skóry mogą być również odwodnione przy braku wody.

Jak się nawodnić?

Wypicie ośmiu szklanek wody nie jest jedynym sposobem na nawodnienie. Powinieneś także starać się spożywać wodę wraz z pożywieniem. Spożywanie pokarmów bogatych w wodę pomaga organizmowi wolniej wchłaniać wodę, co oznacza, że woda, którą otrzymujemy z pożywienia, takiego jak ogórki, arbuz, papryka, truskawki, seler i sałata lodowa, pomaga nam się nawodnić, a także zapewnia organizmowi zastrzyk minerałów, witamin i błonnika.

Istnieje również mit, że kofeina powoduje nadmierne odwodnienie. Prawdą jest, że kofeina może działać jako łagodny środek moczopędny, ale według badań przeprowadzonych przez University of Birmingham, gdzie 50 mężczyzn regularnie piło od trzech do sześciu filiżanek kawy dziennie, nie było dowodów na to, że byli bardziej odwodnieni niż ci. którzy pili tylko wodę.

Ale jeśli chodzi o wodę, istnieją też zagrożenia. Przewodnienie – lub hiponatremia – to stan, w którym poziom sodu i elektrolitów może stać się niebezpiecznie niski z powodu picia zbyt dużej ilości wody. Może to powodować bóle głowy, nudności, osłabienie mięśni, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Dlatego kluczowe jest znalezienie właściwej równowagi.

Wpływ wody na organizm

Stres, zanieczyszczenia, niebieskie światło emitowane przez urządzenia, ekspozycja na promieniowanie UV i brak snu mogą wpływać na skórę i jej zdolność do zatrzymywania wody i pozostania jędrną. Utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia jest dobre dla organizmu i pomaga regulować nastrój. Ponieważ nasz mózg składa się głównie z wody, picie odpowiedniej ilości pomaga powstrzymać bóle głowy. Woda również pomaga nam w lepszym skupieniu. Ale w jaki sposób skóra może zaczerpnąć wody, aby poprawić jej stan?

Serum z kwasem hialuronowym to niesamowity sposób na szybki i silny zastrzyk dobrych dla skóry składników. Pomaga ujędrnić i wzmocnić skórę, zapewniając długotrwałe nawilżenie. Ważne, by miało świeżą, żelową formułę, która jest idealna dla wszystkich typów skóry, nawet dla mieszanych i tłustych.

Kwas hialuronowy

Kwas hialuronowy – ze względu na „kwas” w nazwie – może wydawać się nieco przerażający, ale ze względu na swoje właściwości nawilżające znany jest jako cudowny składnik do pielęgnacji skóry.

– Kwas hialuronowy to substancja, którą w naturalny sposób wytwarzamy w naszym organizmie. Znajduje się w skórze, oczach, stawach, a nawet pępowinie – mówi Psomadakis. – Kwas hialuronowy jest sklasyfikowany jako środek utrzymujący wilgoć, co w zasadzie oznacza, że jest „magnesem” nawilżającym: pomaga wyciągać wilgoć z otoczenia i powierzchni skóry.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie spożycia wody poprzez jej picie, spożywanie pokarmów o dużej zawartości wody, czy też stosowanie odpowiedniej pielęgnacji skóry, woda jest kluczem do posiadania sprężystej i promiennej skóry.

