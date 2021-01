Siedząc długimi godzinami przed komputerem, możesz łatwo zadbać o wzrok. Wypróbuj te sposoby

W czasie pandemii większość osób przed komputerami nie tylko pracuje, ale spędza czas wolny: ogląda seriale, rozmawia na wideoczatach, robi zakupy. Choć to wygodne, nie pozostaje bez wpływu na wzrok. Na szczęście i podczas długich godzin przed ekranem można sobie pomóc. Jak to zrobić? Oto porady Justyny Nater, optometrystki.

Jak zadbać o wzrok, siedząc przed komputerem?

Pamiętaj o zasadzie 20/20/20. Jak tłumaczy ekspertka, polega ona na tym, że co 20 minut przez 20 sekund należy popatrzeć w dal na odległość 20 stóp, czyli około 6 metrów. Oczywiście nie trzeba korzystać ze stopera, ma to być mniej więcej pół minuty przerwy co około pół godziny. Pamiętaj też, że te przerwy od patrzenia w komputer nie powinny polegać na wpatrywaniu się w... ekran komórki.

Dbaj o odpowiednie nawodnienie oczu. Justyna Nater dodaje jednak, że nie należy używać kropli do oczu na zapas, a tylko wtedy, gdy oczy rzeczywiście są suche. Odpowiedni produkt należy dobrać po rozmowie ze specjalistą, który oceni stan powierzchni oczu i jakości łez. Co więcej:

Wybieraj też krople bez konserwantów i pamiętaj o terminie ważności przed otwarciem butelki oraz terminie przydatności PO jej otwarciu.

Nie zapominaj o odpowiednim ustawieniu ekranu komputera. Ekran musi być ustawiony odpowiednio w stosunku do źródeł światła – nie powinno się ono znajdować ani za ekranem, ani za twoimi plecami, ponieważ spowoduje to pojawienie się męczących dla wzroku odbić na ekranie.

Ogranicz emitowane przez ekrany światło niebieskie. Możesz to zrobić, ściągając specjalne aplikacje i programy. istnieją również rozwiązania w postaci powłok antyrefleksyjnych, które odcinają nadmiar tego światła.

Mrugaj. Mruganie sprawia, że powieki rozprowadzają łzy po powierzchni oczu, co je nawilża. A wpatrując się w ekran mrugamy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy mniej niż normalnie.

Regularnie badaj wzrok. Aby zapewnić oczom zdrowie i odpowiednią korekcję.

