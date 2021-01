Jesteś wciąż zmęczony przy cukrzycy? Wyjaśniamy przyczyny tego stanu

Zmęczenie niejedno ma imię

Jeśli jesteśmy zmęczeni, zwykle po odpoczynku czujemy się lepiej. Jednak przy cukrzycy, kiedy chory cierpi na chroniczne, uporczywe zmęczenie, odpoczynek może nie poprawić uczucia wyczerpania.

Jak podaje American Diabetes Association badania pokazują, że 61 procent osób z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 2 zgłasza zmęczenie jako objaw. To samo badanie wykazało, że zmęczenie jest drugim najczęstszym objawem w tej grupie chorych.

Dlaczego cukrzyca powoduje zmęczenie?

Zmęczenie jest częstym objawem cukrzycy. Istnieje wiele powodów, dla których cukrzyca może powodować zmęczenie, w tym:

zmiany poziomu cukru we krwi

inne objawy cukrzycy

powikłania cukrzycy

psychiczne i emocjonalne problemy wynikające z cukrzycy

nadwaga.

Zmiany poziomu cukru we krwi

Cukrzyca wpływa na sposób, w jaki organizm reguluje poziom cukru we krwi i wykorzystuje ten cukier.

Kiedy jemy, organizm rozkłada jedzenie na cukry proste lub glukozę. U osób z cukrzycą trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub organizm nie wykorzystuje insuliny efektywnie. Komórki potrzebują insuliny do wchłaniania glukozy z krwi. Jeśli komórki nie pobierają wystarczającej ilości glukozy, może ona gromadzić się we krwi. Komórki potrzebują glukozy, aby zapewnić energię.

Zmęczenie i osłabienie może pojawić się wtedy, gdy komórki nie otrzymują wystarczającej ilości glukozy. Leki przeciwcukrzycowe, takie jak insulina lub metformina, pomagają w przemieszczaniu się większej ilości tego cukru do komórek i zapobiegają wzrastaniu poziomów we krwi do szkodliwych.

Potencjalnym skutkiem ubocznym stosowania leków przeciwcukrzycowych jest niski poziom cukru we krwi lub hipoglikemia. Niski poziom cukru we krwi może również powodować zmęczenie, zwłaszcza u osób, które nie otrzymują wystarczającego ostrzeżenia o spadku poziomu cukru we krwi.

Inne objawy cukrzycy

Inne objawy cukrzycy mogą również przyczyniać się do zmęczenia. Są to m.in.:

częste oddawanie moczu

nadmierne pragnienie

ekstremalny głód pomimo jedzenia

niewyjaśniona utrata wagi

rozmazane widzenie.

Chociaż nie wszystkie te objawy bezpośrednio wyjaśniają uczucie zmęczenia, wiele z nich może przyczyniać się do ogólnego złego samopoczucia. Te nieprzyjemne odczucia mogą mieć poważne skutki psychiczne i fizyczne, które mogą prowadzić do zmęczenia.

Niektóre objawy cukrzycy mogą również zaburzać rytm snu. Na przykład osoba z tą chorobą może budzić się kilka razy w nocy, aby skorzystać z łazienki lub napić się. Podobnie, dyskomfort w kończynach, rękach i stopach może utrudniać zasypianie i utrzymywanie snu osobie z cukrzycą. To zakłócenie cyklu snu może prowadzić do narastającego zmęczenia.

Powikłania cukrzycy

Kontrola cukrzycy może pomóc w zapobieganiu powikłaniom, takim jak choroby serca. Osoby chore na cukrzycę mogą mieć powikłania, które przyczyniają się do uczucia zmęczenia.

Te komplikacje zwykle pojawiają się u osoby, która doznaje takiego stanu, w którym poziom cukru we krwi pozostaje zbyt wysoki. Możliwe powikłania to:

problemy z nerkami, w tym niewydolność nerek

częste infekcje

choroby serca

uszkodzenie nerwów, znane również jako neuropatia cukrzycowa.

Działania niepożądane leków przeciwcukrzycowych

Niektóre leki, które dana osoba może stosować w leczeniu powikłań cukrzycy i innych problemów zdrowotnych, mogą również powodować działania niepożądane, które przyczyniają się do zmęczenia. Są to:

Kortykosteroidy. Osoba z cukrzycą może potrzebować kortykosteroidów, takich jak prednizon, w celu leczenia stanu zapalnego, bólu i dyskomfortu, które pojawiają się z powodu innych stanów i chorób.

Statyny. Lekarz może przepisać statyny w celu obniżenia poziomu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL): „złego” cholesterolu we krwi.

Diuretyki. Stosowane są zwykle w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi. Powodują, że oddaje się więcej moczu niż normalnie. Cukrzyca czasami zwiększa częstość oddawania moczu, więc ten efekt uboczny może być szczególnie silny u osób z tą chorobą.

Beta-blokery. Lekarze zalecają beta-blokery osobom z wysokim ciśnieniem krwi i stanami lękowymi. Jednak ich spowolniony wpływ na tętno może prowadzić do chronicznego zmęczenia jako niekorzystnego efektu. Oprócz objawów cukrzycy, które przyczyniają się do zmęczenia, beta-blokery mogą mieć szczególnie silne skutki uboczne u osób z cukrzycą.

Zdrowie psychiczne i kondycja emocjonalna

Życie z cukrzycą często może wpływać na zdrowie psychiczne i emocjonalne danej osoby. Z badania z 2016 r., w którym udział wzięło 90686 uczestników, wynika, że osoby z cukrzycą mogą być około dwa do trzech razy bardziej narażone na depresję niż osoby bez tej choroby. To samo badanie wykazało, że lęk był częstszy u osób z powodu problemów zdrowotnych.

Zarówno depresja, jak i lęk mogą również powodować zwiększone uczucie zmęczenia z powodu zaburzeń snu. Depresja może również niekorzystnie wpływać na kontrolę poziomu cukru we krwi, co może zwiększać ryzyko zmęczenia. Wiele objawów depresji wiąże się bezpośrednio ze zmęczeniem, w tym zmiany wzorców snu, budzenie się zbyt wcześnie lub niemożność zaśnięcia i utrata energii.

Nadwaga a cukrzyca

Wiele osób z cukrzycą, zwłaszcza z cukrzycą typu 2, ma nadwagę lub otyłość. Nadmierna masa ciała może również przyczyniać się do zmęczenia.

Przyczyny związku między nadwagą a zmęczeniem mogą obejmować:

Wybór stylu życia, który może prowadzić do przyrostu masy ciała, taki jak brak ruchu lub dieta zawierająca zbyt dużo przetworzonej lub niezdrowej żywności.

Zwiększony poziom energii, którą dana osoba zużywa podczas przenoszenia dodatkowej masy ciała.

Zakłócenia snu spowodowane niektórymi powikłaniami nadwagi, takimi jak bezdech senny.

Jak radzić sobie ze zmęczeniem przy cukrzycy?

Zmiany stylu życia mogą pomóc w radzeniu sobie zarówno z cukrzycą, jak i objawami zmęczenia. Skuteczne zmiany stylu życia to m.in.:

utrzymanie zdrowej wagi lub utrata wagi, jeśli to konieczne

regularne ćwiczenia

zdrowa dieta



praktykowanie dobrej higieny snu, regularne pory snu, 7 do 9 godzin snu i relaksowanie się przed snem

radzenie sobie ze stresem i jego ograniczanie

szukanie wsparcia ze strony przyjaciół i rodziny.

Aby zmniejszyć zmęczenie, ważne jest również, aby właściwie kontrolować cukrzycę i inne choroby z nią związane, co wymaga następujących środków:

regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi

przestrzeganie diety ograniczającej rafinowane węglowodany i cukry proste

przyjmowanie wszystkich przepisanych leków przeciwcukrzycowych i ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza

odpowiednie leczenie wszelkich powiązanych schorzeń, takich jak choroby układu krążenia, choroby nerek i depresja.

Inne możliwe przyczyny zmęczenia

Osoba z cukrzycą może odczuwać zmęczenie z powodu czynników innych niż choroba. Zmęczenie może pojawić się z powodów takich, jak:

zaostrzenie choroby

stres niezwiązany z chorobą

niedokrwistość

zapalenie stawów lub inne przewlekłe stany powodujące stan zapalny

zaburzenia równowagi hormonalnej

bezdech senny.

Cukrzyca a zmęczenie. Kiedy iść do lekarza?

Osoba chora na cukrzycę powinna regularnie odwiedzać swojego lekarza w celu monitorowania i kontrolowania cukrzycy. Może również skonsultować się z lekarzem, który specjalizuje się w leczeniu zmęczenia, które pojawiło się znienacka i mocno przeszkadza w codziennym życiu.

Warto poszukać specjalistycznej pomocy medycznej w przypadku zmęczenia, które występuje wraz z innymi objawami, takimi jak gorączka, dreszcze lub złe samopoczucie, ponieważ mogą one wskazywać na infekcję.

