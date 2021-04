Co jest lepsze: jogurt czy twaróg?

Chociaż oba produkty są bardzo podobne, podstawowa różnica polega w ich sposobie przygotowania, smaku, a także zawartości szczepów bakterii.

Zalety twarogu

Twaróg to miękki, biały ser zrobiony z mleka krowiego. 1/2 szklanki (110 gramów) porcji pełnotłustego twarogu zapewnia: 120 kalorii, 12 gramów białka, 7 gramów tłuszczu i 3 gramy węglowodanów. Ponieważ ma wysoką zawartość białka, ale niską kaloryczność, często zaleca się go do odchudzania.

Niektóre badania wskazują, że spożywanie pokarmów wysokobiałkowych, takich jak twaróg może zwiększyć uczucie sytości i zmniejszyć ogólne spożycie kalorii, co z kolei może prowadzić do utraty wagi.

Zalety jogurtu

Jogurt powstaje w procesie fermentacji mleka krowiego. W celu rozłożenia cukru mlecznego, czyli laktozy oraz nadania jogurtowi odpowiedniego smaku, konsystencji i właściwości prozdrowotnych dodaje się do mleka odpowiednie szczepy bakterii. Wskutek ich działania w jogurcie wytwarza się kwas mlekowy, dzięki któremu jogurt zachowuje świeżość i nie wymaga dodawania sztucznych konserwantów.

Na rynku dostępne są różne odmiany jogurtów, jednak dietetycy najbardziej polecają jogurt grecki. Zaletą jest taka sama ilość bakterii i duża zawartość białka. Na przykład średniej wielkości miska twarogu zawiera około 3-4 gramy białka, podczas gdy ta sama ilość greckiego jogurtu jest prawie dwukrotnie większa, około 8-10 gramów.

Jogurt może sprawić, że trening będzie mniej męczący, zmniejszając napięcie mięśniowe. Ponieważ jogurt przechodzi naturalny proces fermentacji zawartość laktozy jest znacznie niższa niż w innych produktach mlecznych

