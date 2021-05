Krwawnik pospolity – wspomaga żołądek i leczy bolesne miesiączki

Krwawnik pospolity to roślina szeroko wykorzystywana w ziołolecznictwie. Docenia się jej zbawienny wpływ na pracę żołądka i regulację funkcjonowania układu trawiennego. Pomaga również na dolegliwości kobiece spowodowane bolesnym miesiączkowaniem oraz na problemy skórne, takie jak trądzik.

Krwawnik pospolity – co to za roślina?

Krwawnik pospolity to roślina, która rośnie na łąkach i polanach w całej Europie. Ma wysokie łodygi, pierzaste liście i białe kwiaty. Kwitnie od kwietnia do października, czyli od wczesnej wiosny do wczesnej jesieni.

W medycynie naturalnej wykorzystuje się nie tylko kwiatostany, ale też ziele. Zbiera się w czasie kwitnienia, suszy i wykorzystuje do leczenia różnych schorzeń.

Właściwości krwawnika

Krwawnik pospolity działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, ściągająco i przeciwkrwotocznie. Zawiera szereg witamin i mikroelementów, dzięki którym jest wykorzystywany nie tylko w ziołolecznictwie, ale też w farmakologii.

Znajdują się w nim:

witamina A



witamina C

witamina K

garbniki

flawonoidy

cholina



sole cynku

sole miedzi

sole żelaza

kamfora

kwas salicylowy

kwas mrówkowy

kwas octowy

Działanie rośliny

Krwawnik pospolity wykorzystuje się, by wspomóc pracę przewodu pokarmowego i zapobiec stanom zapalnym. Jest pomocny w profilaktyce takich chorób jak wrzody czy nieżyty żołądka.

Ze względu na jego przeciwzapalne działanie poleca się go także na różnego rodzaju problemy skórne, egzemy, wysypki, pokrzywki. Docenia się go również za jego przeciwkrwotoczne działanie. Krwawnik ma zdolność hamowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych krwotoków.

Krwawnik na zdrowy brzuch

Roślina ta znakomicie reguluje pracę układu trawiennego. Pomaga pobyć się szkodliwych substancji, działa przeciwbakteryjnie, regeneruje błonę śluzową żołądka, zapobiegając działaniu szkodliwych kwasów. Wspomaga pracę jelit, wydzielanie soków trawiennych oraz żółci. Zapobiega wzdęciom i wzmaga apetyt.

Roślina na bolesne miesiączki

Od wieków krwawnik wykorzystywany jest jako zioło leczące obfite i długie miesiączki. Działa przeciwbólowo, rozkurczowo, pomaga w walce z zaburzeniami cyklu. Hamuje intensywne krwawienie i łagodzi dolegliwości związane z cyklem miesiączkowym.

Kąpiel na problemy skórne

Zioło krwawnika można wykorzystać również w walce ze stanami zapalnymi skóry. Łagodzi świąd, zaczerwienienie i zmiany, które pojawiają się na skórze w przebiegu różnych alergii i chorób, a także trądziku. Wspomaga procesy regenerujące, dlatego wykorzystuje się je również do leczenia ran, otarć i oparzeń.

Aby wykorzystać jego dobroczynne działanie, wystarczy 2 łyżeczki ziela zalać wrzątkiem, a następnie odstawić do wystudzenia. Gdy napar się zaparzy, wlewamy go do kąpieli. Dzięki rozgrzewającej kąpieli składniki odżywcze mocniej wnikną w skórę i złagodzą dolegliwości.

Nasiadówka na hemoroidy

Krwawnik wykorzystuje się również, by pozbyć się hemoroidów. Napar z krwawnika stosuje się do zrobienia nasiadówek, które łagodzą dolegliwości bólowe związane z występowaniem hemoroidów, regenerują błonę śluzową i działają przeciwzapalnie. Często stosuje się go równolegle z maściami, które mają złagodzić bolesność guzków krwawniczych.

Roślina na przeziębienie

Krwawnik pospolity wykorzystuje się także do leczenia przeziębień i infekcji. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, pomaga więc zwalczyć wirusy i drobnoustroje. Dzięki zawartości witaminy C wspiera odporność organizmu i zwiększa jego barierę ochronną.

Przeciwskazania do stosowania krwawnika

Zioła nie powinny stosować kobiety w ciąży, mamy karmiące piersią oraz dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia. Kobiety w okresie laktacji dla bezpieczeństwa powinny skonsultować się z ginekologiem.

