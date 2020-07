Hemoroidy czy coś gorszego? Jakie zmiany wokół odbytu powinny zaniepokoić?

Choroby imitujące chorobę hemoroidalną mogą zagrażać naszemu zdrowiu i życiu. Niektóre z nich objawiają się bardzo podobnie, więc z góry zakładamy, że mamy do czynienia z dość powszechną dolegliwością. To spory błąd, bo ból, pieczenie i swędzenie odbytu, krew podczas oddawania stolca oraz inne objawy mogą wymagać poszerzonej diagnostyki i szybkiego leczenia.

Co to są hemoroidy?

Hemoroidy nie są żylakami, które tworzą się w okolicy odbytu. Choć są tak często nazywane, to nie mają z nimi wiele wspólnego. Hemoroidy to struktury końcowych naczyń żylnych i tętniczych, które w połączeniu ze zwieraczami dbają o to, aby nasz odbyt spełniał swoją funkcję. Z chorobą hemoroidalną mamy do czynienia wówczas, gdy guzki krwawnicze przestają prawidłowo funkcjonować i zmieniają swoje położenie, przesuwając się poza zwieracz. Towarzyszą temu stan zapalny oraz zaburzenia krążenia w naczyniach krwionośnych. Zasada działania hemoroidów jest prosta – wypełnione krwią wraz ze zwieraczem zapobiegają niekontrolowanym wypróżnieniom. Kiedy odpływa z nich krew, może dojść do rozluźnienia zwieracza i defekacji, czyli oddania stolca. Proces ten może zostać zaburzony, co prowadzi do problemów z całkowitym opróżnianiem hemoroidów oraz powstawaniem w ich obrębie zastojów i zakrzepów.

Hemoroidy prawidłowo powinny być otoczone zwieraczami po wewnętrznej i zewnętrznej stronie odbytu. Wskutek działania różnych czynników np. nadwagi, siedzącego trybu życia lub zmian hormonalnych w ciąży, zaczynają się one przesuwać poza zwieracz, powodując nieprzyjemne dolegliwości. Jedną z nich są krwawienia po oddaniu stolca oraz ból podczas siedzenia. Wbrew pozorom, nie tylko hemoroidy powodują takie objawy, dlatego zawsze trzeba skonsultować się z lekarzem, aby potwierdzić swoje przypuszczenia i uniknąć ewentualnych skutków zbagatelizowania objawów poważnych schorzeń.

Hemoroidy – objawy

Typowym objawem hemoroidów jest uczucie niepełnego wypróżnienia oraz świąd i pieczenie w okolicy odbytu. W przypadku zaawansowanej choroby hemoroidalnej można zaobserwować:

ból podczas siedzenia,



popuszczanie stolca,



krwawienie po wypróżnieniu,



pojawianie się śladów kału na bieliźnie.

To książkowe objawy hemoroidów, które mogą świadczyć też o innych schorzeniach, dlatego zawsze wymagają konsultacji lekarskiej.

Hemoroidy – przyczyny

Wyróżnia się wiele różnych przyczyn choroby hemoroidalnej, a niektóre z nich są także bezpośrednio związane z innymi, bardzo poważnymi schorzeniami, np. stosowanie ubogiej w błonnik diety może doprowadzić nie tylko do rozwoju choroby hemoroidalnej, ale także raka jelita grubego.

Do częstych przyczyn rozwoju choroby hemoroidalnej, zaliczamy m.in.:

ciążę,



porody drogami natury,



siedzący tryb życia,



odwodnienie organizmu z powodu przyjmowania zbyt małej ilości płynów,



niezdrowe odżywianie,



nawykowe zaparcia,



schorzenia powodujące naprzemienne występowanie zaparć i biegunek,



wiek,



schorzenia serca i układu krwionośnego,



schorzenia nowotworowe narządów jamy brzusznej.

Jakie choroby powodują objawy podobne jak hemoroidy?

Lista schorzeń, które mogą przebiegać z podobnymi objawami i być mylone z chorobą hemoroidalną jest dość długa. Znajdziemy na niej m.in.:

schorzenia dotyczące bezpośrednio okolicy okołoodbytniczej, które związane są ze stanami zapalnymi delikatnej skóry np. egzema odbytu,



schorzenia dotyczące jelita grubego np. rak jelita grubego i rak odbytnicy,



choroby weneryczne np. kiła i związane z nią kłykciny kończyste,



nietrzymanie stolca o różnym podłożu (także na tle psychogennym).

Dolegliwości podobne do choroby hemoroidalnej powoduje także przetoka odbytu, ropień okołoodbytniczy, szczelina odbytu, a także wypadanie odbytnicy.