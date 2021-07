10 pokarmów, które pomagają regulować poziom cukru we krwi

Wiele mówi się pokarmach, których osoby z cukrzycą kategorycznie nie powinny jeść, oraz o takich, które mogą im pomóc. Jednak produkty, które kontrolują poziom cukru we krwi warto spożywać także profilaktycznie – nawet jeśli nie mamy stwierdzonej cukrzycy.

Poziom cukru we krwi

Właściwy poziom cukru we krwi zmienia się w ciągu dnia i u różnych osób. Osoby z cukrzycą często mają wyższe docelowe poziomy cukru we krwi lub dopuszczalne zakresy niż osoby bez tej choroby. Poziom cukru we krwi jest często najniższy przed śniadaniem i przed posiłkami, a najwyższy w godzinach następujących po posiłkach.

Produkty regulujące poziom cukru we krwi

Poznaj produkty wyodrębnione przez dr Ganesha Kadhe – wybintego indyjskiego lekarza, który specjalizuje się o odżywianiu.

Fasola i soczewica



Produkty typu soczewica, fasola lub ciecierzyca nie tylko są dobrym źródłem białka na diecie roślinnej, ale mają też niski indeks glikemiczny. Oznacza to, że ich węglowodany są stopniowo uwalniane, dlatego nie doprowadzają do skoków cukru we krwi, lub minimalizują takie ryzyko.



Kurkuma

to wszechstronna przyprawa, która wykazuje szereg korzyści zdrowotnych. Według badania z czasopisma Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism może ona działać jako środek hipoglikemiczny, obniżając poziom glukozy u osób z cukrzycą typu 2. Pomaga także utrzymać go na stałym poziomie.



Jagody



Liczne badania powiązały spożycie jagód z lepszą kontrolą poziomu cukru we krwi. Jagody są pełne błonnika, witamin, minerałów i przeciwutleniaczy i stanowią doskonały wybór dla osób z problemami z zarządzaniem poziomem cukru we krwi.



Herbata rumiankowa

jest bardzo ceniona w medycynie naturalnej. Ostatnie badania wykazały, że może również pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Warto zauważyć, że może ona działać jedynie wspomagająco, nie zastępując podstawowego leczenia.



Nasiona chia

mają zdolność równoważenia poziomu cukru we krwi w organizmie, ponieważ są bogate w błonnik i kwasy alfa-linolowe, znane również jako kwasy tłuszczowe omega-3. Co więcej, połączenie to może chronić przed miażdżycą.



Szpinak



Zielone warzywa liściaste, zgodnie z kilkoma wynikami badań, mogą potencjalnie obniżyć ryzyko cukrzycy typu. Na szczególną uwagę zasługuje tu szpinak, który jest wypełniony magnezem i błonnikiem przyjaznym dla poziomu cukru we krwi.



Migdały



Orzechy są jednym z najzdrowszych rodzajów żywności, wspomagając m.in. pracę mózgu. Z kolei migdały są bogate w magnez – minerał, który może wspomóc organizm w efektywniejszym wykorzystaniu własnej insuliny. Ponadto orzechy, takie jak migdały, są bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, białko i błonnik, co czyni je doskonałym sposobem na kontrolowanie poziomu glukozy we krwi.



Płatki owsiane



Włączenie owsa i otrębów owsianych do diety może poprawić poziom cukru we krwi ze względu na wysoką zawartość rozpuszczalnego błonnika, który, jak wykazano, ma znaczące właściwości obniżające poziom cukru we krwi.



Jabłko



Jabłka to jedne z owoców, które również mają niski indeks glikemiczny. Z kolei spożywanie żywności o niskim lub średnim indeksie glikemicznym jest jednym ze sposobów kontrolowania poziomu cukru we krwi. Dodatkowo jabłka są bogate w błonnik, witaminę C i nie zawierają tłuszczu.



Formuła witamin



Bogactwo suplementów i kompleksów witamin w aptekach pozwala znaleźć również specjalne formuły, które pomogą w równomiernym uwalnianiu glukozy. Mogą być one przyjmowane profilaktycznie po uprzedniej konsultacji z lekarzem.Czytaj też:

