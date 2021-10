Olej z pestek winogron nie taki zdrowy. Może powodować stany zapalne

Olej z pestek winogron to olej, który wykorzystuje się do pielęgnacji skóry suchej. Można sięgać po niego także w kuchni, ponieważ ma wysoką temperaturę dymienia, dzięki czemu nadaje się zarówno do gotowania, jak i do sałatek. Olej ten różni się jednak od innych olei roślinnych, dlatego trzeba stosować go z umiarem.

Czym jest olej z pestek winogron?

Olej z pestek winogron powstaje z owoców, które są tłoczone na zimno przy wykorzystaniu organicznych rozpuszczalników. W tej wersji zachowują wszystkie wartości odżywcze i mogą być wykorzystywane na szeroką skalę w kuchni oraz w kosmetyce. Obecnie oleje z pestek winogron produkuje się głównie w krajach położonych nad Morzem Śródziemnym.

Wartości odżywcze

Olej z pestek winogron zawiera:

witaminę E



przeciwutleniacze

kwasy tłuszczowe Omega-6

kwas linolowy

Zdrowy czy nie?

Olej z pestek winogron zawiera dużą ilość kwasów z grupy Omega. Są to głównie kwasy Omega-6 (nawet w 70 procentach). Ich nadmiar w diecie nie jest zalecany, a przy niedoborach kwasów Omega-3 może być wręcz szkodliwy.

Niekorzystny wpływ na cholesterol

Udowodniono, że nadmierny udział w diecie kwasów Omega-6 może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu gospodarki tłuszczowej, znacznie podwyższając poziom cholesterolu we krwi.

Dotyczy to zarówno cholesterolu całkowitego, jak i złego cholesterolu, który może uszkadzać ścianki naczyń krwionośnych i prowadzić do rozwoju miażdżycy. Nadmiar kwasów Omega-6 może stać się przyczyną chorób sercowo-naczyniowych.

Przyczyna zaburzeń hormonalnych

Olej z pestek winogron może także wpływać na gospodarkę hormonalną organizmu. Oddziałuje na tarczycę i może doprowadzić do powstania jej stanu zapalnego, a także wpłynąć na poziom hormonów takich jak estrogeny czy progesteron. Choćby z tego względu warto go ograniczać.

Przyczyna stanów zapalnych

Nadmiar kwasów Omega-6 może doprowadzić do powstawania stanów zapalnych w organizmie. Dzieje się tak, ponieważ kwasy te osłabiają pracę układu immunologicznego i naturalną barierę ochronną.

Stosować czy nie?

Olej z pestek winogron można stosować w kuchni, ale z umiarem. Ma wysoką temperaturę dymienia, dlatego nadaje się do przygotowywania potraw wymagających obróbki termicznej. Lepiej jednak stosować go do sałatek, ponieważ kwasy tłuszczowe poddane działaniu wysokiej temperatury mogą zamienić się w związki, które są szkodliwe dla organizmu.

Olej na skórę

Pomimo tych przeciwskazań obserwuje się dobry wpływ oleju z pestek winogron na skórę. Jest on łagodny, nie pozostawia na twarzy tłustego filmu, dlatego nie zapycha ujść gruczołów łojowych.

Dzięki zawartości witaminy E doskonale nawilża, napina i zabezpiecza skórę, chroniąc ją przed zanieczyszczeniami, wolnymi rodnikami. Pomaga zapobiec powstaniu zmarszczek, ujędrnić cerę i przywrócić jej właściwą kondycję. Poleca się go głównie do cery suchej i zmęczonej, np. występującej u kobiet w okresie menopauzy.

Na włosy

Olej z pestek winogron można także stosować do pielęgnacji włosów. Pomoże nawilżyć je i zabezpieczyć łuski włosa przed łamaniem czy agresywną stylizacją. Warto sięgać po niego jeśli często farbujemy, prostujemy włosy czy poddajemy je innym zabiegom stylizacyjnym. Pomoże zabezpieczyć je przed uszkodzeniami i poprawi ich kondycję.

Mogą po niego sięgnąć osoby, które mają włosy o średniej lub wysokiej porowatości, a więc zniszczone farbowaniem i rozjaśnianiem. Takie włosy nadmiernie się przesuszają i łamią, są trudne w stylizacji, a olej z pestek winogron (dzięki obecności witaminy E) pomoże zatrzymać wilgoć w głębi włosa.

