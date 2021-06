Humektanty do włosów: czym się różnią od protein i jak je stosować?

Humektanty to tajemniczo brzmiące kosmetyki do pielęgnacji włosów. Dużo się o nich mówi, ale rzadko kiedy wyjaśnia się, czym tak naprawdę są. A okazuje się, że warto przyjrzeć się im bliżej, bo po humektanty mogą sięgnąć posiadaczki zarówno niskoporowatych, jak i wysokoporowatych włosów.

Czym są humektanty?

Humektanty to nic innego jak substancje, które wnikają w głąb łuski włosa, nawilżając ją. Wiążą wodę nie tylko we włosach, nadając im gładkość i miękkość, ale również w skórze głowy. Dzięki temu zapobiegają podrażnieniom skalpu, swędzeniu, powstawaniu łupieżu.

Humektanty mogą znacząco poprawić kondycję włosów i sprawić, że staną się miękkie i lśniące. Pomogą pozbyć się szorstkości spowodowanej stosowaniem niewłaściwych kosmetyków, agresywną stylizacją czy okresowym przesuszeniem włosów.

Kiedy je stosować?

Po humektanty powinien sięgnąć każdy, kto ma średnioporowate i wysokoporowate włosy. Można je rozpoznać po tym, że puszą się, przesuszają, są szorstkie i matowe. Takie włosy trudno ujarzmić i ciężko nadać im objętość. Wyglądają na zmęczone i osłabione, nie mają blasku.

Humektanty mogą również stosować posiadaczki niskoporowatych włosów, które z natury są ciężkie, lejące i lśniące. Ciężko poddają się stylizacji, ale wyglądają świetnie i bez niej: mocno się błyszczą i są zdrowe. Takim włosom humektanty pozwolą utrzymać dobrą kondycję i zapobiegną utracie wody z łusek włosów. Nie trzeba stosować ich zbyt często, by nie dopuścić do puszczenia się włosów.

Poznaj nawilżacze do włosów

Humektantami są:

kwas hialuronowy

aloes



mocznik

gliceryna

pantenol

miód

Jak stosować nawilżacze?

Aby wykorzystać właściwości nawilżające humektantów i poprawić kondycję włosów, trzeba wiedzieć jak je stosować. Substancje nawilżające znajdziemy w szamponach, odżywkach, balsamach, maskach i sprayach do włosów.

Jeśli zależy nam na dogłębnym nawilżeniu łusek włosa, powinniśmy zdecydować się na maskę, która wniknie głęboko w strukturę włosów i poprawi ich kondycję. Taką maskę możemy stosować raz w tygodniu. Aby zadziałała prawidłowo, należy pozostawić ją na włosach minimum przez 30 minut, a skórę głowy owinąć ręcznikiem lub folią termiczną.

Po zastosowaniu maski spłukujemy włosy i wykańczamy pielęgnację emolientami (olejem rycynowym, olejem jojoba, olejem z pestek winogron, oliwą z oliwek, produktami do pielęgnacji włosów zawierającymi oleje). To ważne, by zatrzymać wodę w łuskach włosów. Mogą nimi być oleje lub spraye do włosów z olejami i silikonami, które podkreślą gładkość włosów i nadadzą im blasku.

Pielęgnacja krok po kroku

Jeśli chcesz poprawić kondycję włosów i sprawić, że staną się gładkie i miękkie, sięgnij po humektanty.

Umyj włosy szamponem. Nie powinien to być delikatny szampon, ale mocno oczyszczający, który zmyje z włosów nie tylko kurz i zanieczyszczenia, ale także pozostałości produktów do stylizacji włosów. To ważne, ponieważ np. silikony nadbudowują się na powierzchni włosa, dzięki czemu utrudniają dostęp do substancji odżywczych. Aby zregenerować i nawilżyć włos, należy się ich najpierw pozbyć z ich powierzchni Nałóż maskę z humektantami i pozostaw ją na skórze głowy przez 30 minut. Jeśli nie masz tyle czasu, możesz zastosować odżywkę, ale ze względu na krótkotrwałość działania efekt nie będzie równie dobry co po nałożeniu maski Zmyj produkt z włosów Wykończ stylizację produktem zawierającym emolienty (balsamem do włosów, serum do końcówek czy olejkiem w sprayu)

Czego unikać?

Zbyt częste lub niewłaściwe stosowanie humektantów może doprowadzić do nadmiaru tych substancji w łuskach włosów. To z kolei w szybkim czasie powoduje oklapnięcie fryzury, puszenie się włosów, a z czasem i ich matowienie.

Aby nie przesadzić, wystarczy stosować je raz w tygodniu, pamiętając o zabezpieczaniu później włosów olejami. Dzięki temu łuski włosa zostaną nawilżone, a włosy zatrzymają blask na dłużej.

