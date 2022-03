Wielkanocne baranki – przepis. O dziwo nie jest trudny

Święconka w tradycji katolickiej ma ogromne znaczenie. Jest symbolem zmartwychwstania i życia, a także zbawienia, które dokonuje się za pomocą ofiary Jezusa na krzyżu. To z tego względu do wielkanocnego koszyczka wkładamy określone pokarmy: baranka, chleb, sól, pieprz, jajka, wędlinę, chrzan. Tradycja nakazuje, żeby podczas wielkanocnego śniadania wszystkie pokarmy ze święconki zostały zjedzone, ma to zapewnić pomyślność i dostatek na kolejny rok.

Z czego można zrobić wielkanocnego baranka?

Wielkanocne baranki można zrobić z cukru, masła i z ciasta. Ten wykonany z ciasta, ozdobiony kolorowym lukrem czy gałązkami bukszpanu będzie efektownie prezentował się na wielkanocnym stole.

Nie jest trudno upiec w domu wielkanocnego baranka

Wbrew pozorom wielkanocnego baranka nie jest trudno upiec. Można zrobić go z ciasta drożdżowego, biszkoptowego czy babkowego. Trzeba zaopatrzyć się w specjalną formę do pieczenia. Może być to dwuczęściowa, metalowa foremka, która pozwala na wypiek baranków 3D, ale może to być także forma ceramiczna czy silikonowa, w których wypieczesz baranki wypukłe z jednej i płaskie z drugiej strony. Najlepiej sprawdzają się jednak formy przestrzenne, do których wystarczy wlać rozrobioną masę i wstawić do rozgrzanego piekarnika. Po upieczeniu zdejmujemy klipsy zabezpieczające i z łatwością wyjmujemy gotowego, przestrzennego baranka z formy.

Wypróbuj przepis

Przepis: Baranek wielkanocny przepis na baranka wielkanocnego Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 kg mąki

1/2 szkl. cukru

1/2 l mleka

10 dag masła lub margaryny

1 op. cukru waniliowego

8 żółtek

10 dag drożdży

1 szkl. cukru pudru

2 łyżki soku z cytryny

łyżka mleka

kilka ziarenek ziela angielskiego

odrobina polewy czekoladowej Sposób przygotowania Przygotuj ciastoDo miski wsypujemy przesianą mąkę. Drożdże i cukier rozpuszczamy w ciepłym mleku,rnmieszając. Do wgłębienia w mące wlewamy zaczyn drożdżowy i dokładnie mieszamy (ewentualnie dosypujemy trochę mąki). Powoli wlewamy roztopiony tłuszcz. Zagniatamy ciasto. Wyrób ciasto i odstaw do wyrośnięciaCiasto wyrabiamy tak długo, aż pojawią się pęcherzyki, a ciasto będzie elastyczne i przestanie kleić się do rąk. Przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia. Ponownie wyrób ciasto i włóż do foremekGdy ciasto podwoi swoją objętość, ponownie je wyrabiamy. Przekładamy do wysmarowanych tłuszczem foremek w kształcie baranków (maksymalnie do połowy wysokości). UpieczWkładamy do piekarnika rozgrzanego do temp. 220 °C i pieczemy ok. 50 minut. Upieczone baranki wyjmujemy z foremek. Przygotuj lukierZ 1 szklanki cukru pudru, 2 łyżek soku z cytryny i łyżki mleka ucieramy gładki lukier i polewamy jeszcze ciepłe baranki. Udekoruj barankaOczy robimy z ziarenek ziela angielskiego, rogi i nos malujemy polewą czekoladową. Na szyi zawiązujemy kolorową kokardkę.

