Jak często pić kurkumę? – właściwości lecznicze i skutki uboczne

Kurkuma to jedna z przypraw, które kojarzone są z bardzo aromatyczną kuchnią indyjską, jednak często sięgamy po nią, przygotowując dania kuchni polskiej. Dzięki szczypcie kurkumy np. rosół zyskuje złoty kolor i orientalny aromat. Kurkuma bywa także dodawana do wypieków oraz ciasta na makaron. W przemyśle spożywczym znajduje zastosowanie jako naturalny barwnik, jednak coraz częściej sięgamy po kurkumę w celu wspierania funkcjonowania naszego organizmu, bo zawarta w kurkumie kurkumina skutecznie wspiera m.in. pracę wątroby, ma silne właściwości przeciwzapalne oraz wspiera układ odpornościowy. Kurkuma to popularna przyprawa o wyjątkowych właściwościach leczniczych, które można wykorzystać w celu poprawy funkcjonowania organizmu.

Dlaczego warto często sięgać po kurkumę?

Kurkuma jest rośliną z rodziny imbirowatych, która dostarcza do naszego organizmu kurkuminę i inne kurkuminoidy. Kurkumina to bardzo silny przeciwutleniacz, który skutecznie redukuje wolne rodniki tlenowe, spowalniając procesy starzenia się organizmu oraz redukując ryzyko rozwoju wielu chorób.

Naturalne antyoksydanty, do których zaliczamy kurkuminę, są pożądanym składnikiem naszej diety, w której często znajdują się wysoko przetworzone produkty spożywcze. Kurkumina pozytywnie wpływa na układ krążenia i przewód pokarmowy, usprawnia trawienie, a także wspiera funkcjonowanie układu neurologicznego. Co więcej, obecna w kurkumie kurkumina ma silne działanie przeciwzapalne, działanie antybakteryjne i działanie przeciwwirusowe. Niedawno zostało potwierdzone, że kurkuma wykazuje działanie przeciwnowotworowe; trwają intensywne badania nad zastosowaniem tego związku w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych. W krajach, w których kurkuma jest jedną z częściej stosowanych przypraw, zauważono mniejszą zachorowalność na chorobę Alzheimera oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu.

Co ciekawe, kurkumina ma także właściwości rozkurczające, co sprawia, że w naturalny sposób łagodzi bóle menstruacyjne. W Polsce kurkuma dopiero zyskuje na popularności, jednak picie wody z tą przyprawą dla wielu osób stało się już codziennym rytuałem. Pozytywnie na zdrowie wpływa nie tylko napój przygotowany z suszonej kurkumy i wody, ale także świeżo wyciśnięty sok z kurkumy, którym możemy wzbogacić np. owocowe i owocowo-warzywne koktajle. Nie mniej popularny jest syrop z kurkumy, który doskonale wspiera organizm w walce z sezonowymi infekcjami, redukując uciążliwe objawy choroby.

Wodę z kurkumą warto pić systematycznie. To samo tyczy się picia soku z kurkumy oraz dodawania tej przyprawy do przygotowywanych potraw. Warto jednak pamiętać o zachowaniu umiaru, który pozwala uniknąć ewentualnych skutków ubocznych, do których zaliczamy m.in. wywołaną przedawkowaniem kurkumy biegunkę.

Lecznicze właściwości kurkumy pozwalają poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiegać rozwojowi wielu chorób. Warto nauczyć się właściwie korzystać z potencjału kurkumy, bo tylko wówczas w pełni wykorzystamy jej prozdrowotny wpływ na organizm.

Kurkuma – pochodzenie i zastosowanie

Jak już zostało wspomniane, kurkuma (szafran indyjski) jest rośliną z rodziny imbirowatych. Ta bliska krewniaczka imbiru przypomina go pod względem zewnętrznego wyglądu korzenia oraz części nadziemnej, jednak rozpoznamy ją po intensywnie pomarańczowej barwie, która ukazuje się po zeskrobaniu brązowej skórki. Korzeń kurkumy jest obecnie łatwo dostępny w sklepach, jednak najczęściej korzystamy z kurkumy w proszku, która po rozpuszczeniu w wodzie barwi ją na żółty kolor.

Kurkuma pochodzi z Dalekiego Wschodu, gdzie jest jedną z tradycyjnie stosowanych przypraw. Rośnie m.in. w Indiach, Chinach oraz krajach Azji Południowo-Wschodniej. Za najbardziej wartościową pod względem właściwości prozdrowotnych uchodzi kurkuma z Indii. Warto wiedzieć, że z powodzeniem możemy uprawiać kurkumę w domu. Wystarczy pozostawić zdrowy korzeń kurkumy w ciepłym miejscu i poczekać aż pojawią się na nim kiełki. Wówczas wsadzamy korzeń kurkumy do żyznej ziemi. Kurkuma lubi ciepło i potrzebuje odpowiedniej wilgotności powietrza. Kurkuma jako roślina ceniona jest nie tylko ze względu na właściwości lecznicze, ale także piękne kwiaty. Niektóre gatunki uprawiane są także jako rośliny ozdobne.

Zastosowanie kurkumy w tradycyjnej kuchni Dalekiego Wschodu nadaje potrawom wyjątkowy smak i aromat oraz specyficzny kolor. Kurkuma zawdzięcza swoje właściwości kurkuminoidom, do których zaliczamy działającą prozdrowotnie kurkumę. Przyprawa ta ma wyjątkowy potencjał leczniczy, który od wielu wieków był wykorzystywany w medycynie naturalnej Dalekiego Wschodu. Kurkuma stosowana jest także w celach kosmetycznych oraz w leczeniu schorzeń dermatologicznych, trudno gojących się ran i owrzodzeń.

Zastosowanie kurkumy jest wyjątkowo szerokie. Od wielu lat trwają intensywne badania nad wpływem kurkuminy i innych kurkuminoidów na ludzki organizm. Dowiedziono, że kurkumina jest jednym z adaptogenów, które przywracają homeostazę organizmu i wspierają działanie układu immunologicznego. Co więcej, obecna w kurkumie kurkumina jest wyjątkowo silnym antyoksydantem, co sprawia, że skutecznie redukuje stres oksydacyjny, który jest jednym z czynników zwiększających ryzyko rozwoju wielu chorób.

Kurkumę możemy stosować jako przyprawę do różnych potraw oraz naturalny barwnik np. do ryżu i domowych wypieków. Woda z kurkumą, sok wyciśnięty z kurkumy, a także syrop z kurkumy w naturalny sposób wspierają odporność organizmu, zapobiegając wielu chorobom oraz łagodząc objawy niektórych schorzeń.

Chcąc w pełni wykorzystać leczniczy potencjał kurkumy, warto przestrzegać zasad jej stosowania. Dzienna dawka kurkumy dla osoby dorosłej to około 1 łyżeczki do herbaty lub około 10 mm świeżego korzenia kurkumy. Kurkuma ma ostry smak, który nie każdemu odpowiada. Aby go złagodzić, do wody z kurkumą możemy dodać odrobinę miodu. W przypadku syropu z kurkumy i soku z kurkumy, który zalecany jest np. podczas przeziębienia, także nie należy przekraczać dziennej dawki.

Ważne! Kurkuma wykazuje silne działanie, dlatego powinna być stosowana z umiarem. Stosowana w dużych ilościach może np. znacznie obniżyć poziom cukru lub doprowadzić do wystąpienia dolegliwości gastrycznych.

Lecznicze właściwości kurkumy

Warto poznać lecznicze właściwości kurkumy i stosować tę przyprawę, aby poprawić odporność organizmu oraz usprawnić funkcjonowanie ważnych narządów i układów.

W kurkumie znajdują się kurkuminoidy, które wykazują działanie:

przeciwzapalne,

antybakteryjne,

przeciwwirusowe,

przeciwgrzybicze,

antyoksydacyjne.

Co więcej, kurkuma ma działanie antynowotworowe, zapobiega degeneracji neuronów mózgowych oraz reguluje metabolizm. Ze względu na swoje działanie polecana jest w celu redukcji przewlekłych stanów zapalnych organizmu, wspomagania leczenia m.in. chorób układu krążenia, chorób metabolicznych, chorób mięśni i stawów, chorób dziąseł i przyzębia, chorób oczu, chorób skóry oraz schorzeń wątroby. Kurkumę warto stosować przy przeziębieniu, bo ma działanie rozgrzewające.

Picie wody z kurkumą przynosi pozytywne efekty, działając na cały organizm. Aby w pełni wykorzystać leczniczy potencjał kurkumy, konieczne jest jej przyjmowanie wraz z czarnym pieprzem, bo obecna w nim piperyna zwiększa wchłanianie kurkuminy.

Kurkuma – tajna broń w redukcji nadprogramowych kilogramów

Kurkuma to jeden z naturalnych sposobów na szybsze odchudzanie. Stosowana ze zdrową dietą i aktywnością fizyczną pozwala przyśpieszyć spalanie tłuszczu oraz zapobiega efektowi jo-jo. Warto jednak pamiętać, że odchudzające działanie kurkumy zauważymy tylko wówczas, gdy zastosujemy się do zasad zdrowego odżywiania, redukując liczbę kalorii i pamiętając o codziennej aktywności fizycznej.

Woda z kurkumą – sposób przygotowania

Jak zrobić wodę z kurkumą? Przepis na leczniczy napój jest bardzo prosty. Wystarczy do kubka lub szklanki ciepłej wody wsypać 1 łyżeczkę mielonej kurkumy, dodać szczyptę pieprzu i dokładnie wymieszać. Do napoju można dodać nieco naturalnego miodu, który złagodzi ostry smak.

Jak często pić wodę z kurkumą?

Wodę z kurkumą w celach leczniczych i profilaktycznych należy pić systematycznie. Najlepiej po nią sięgać codziennie rano, zanim zjemy śniadanie. Alternatywą dla wody z kurkumą jest złote mleko, do którego oprócz kurkumy i pieprzu, można dodać także inne przyprawy np. imbir i cynamon. Złote mleko polecane jest w okresie sezonowych infekcji, bo dzięki dodatkowi imbiru i cynamonu szybko rozgrzewa, redukując objawy przeziębienia.

Kurkuma – skutki uboczne

Nie należy przekraczać zalecanej ilości spożycia kurkumy! Łyżeczka kurkumy dziennie w zupełności wystarczy, aby móc odczuć lecznicze działanie kurkuminy i zredukować np. ryzyko rozwoju chorób serca oraz chorób nowotworowych. Nadużywanie kurkumy może skutkować zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu. W przypadku przyjmowania leków trzeba skonsultować picie kurkumy z lekarzem. Przeciwwskazaniem do picia kurkumy jest m.in. stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Po kurkumę nie należy sięgać, gdy pojawiają się po niej objawy alergii! Jednym z objawów przedawkowania kurkumy jest biegunka oraz zmiana zabarwienia kału na kolor żółty.

