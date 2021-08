Zgłodniałeś? Wypróbuj prosty przepis na obłędnie smaczny i zdrowy... smalczyk z fasoli

Fasola jest dobrym źródłem roślinnego białka, które stanowi około 22 proc. jej zawartości (w 100 g ma go około 8,67 g). Jest niskokaloryczna (w 100 g jest około 30 kcal). Ma sporo błonnika i mało cukrów prostych. Oprócz witamin z grupy B, magnezu, fosforu, wit. A, C, E oraz potasu, wapnia i beta-karotenu ma w składzie cenne przeciwutleniacze chroniące przed nadmiarem wolnych rodników przyspieszających proces starzenia się organizmu.

Dlaczego warto jeść fasolę i inne rośliny strączkowe?

Podobnie jak wiele roślin strączkowych może regulować poziom insuliny i obniża ciśnienie, a także chroni przed cukrzycą typu 2 i nadmiarem „złego” cholesterolu. Choć ma o wiele więcej zalet niż tłusta słonina, z której wytapia się tradycyjny smalec, to warto pamiętać, że w nadmiarze może być ciężkostrawna (a także wywołuje wzdęcia i gazy).

Jeśli tylko nie przesadzimy z jej ilością, fasola doskonale zastąpi mięsny smalczyk, a na dodatek sprawi, że szybko staniemy się syci i przestaniemy odczuwać głód. Jak zrobić roślinny zamiennik smalcu? Oto najprostszy przepis!

Jak zrobić smalczyk z fasoli z jabłkiem i cebulą? Wegański i bezglutenowy przepis na zdrową przekąskę

Składniki:

fasola (można użyć gotowej z około 2-3 puszek lub zastąpić ją gotowaną 2 szklankami suchej fasoli, którą należy namoczyć w zimnej wodzie przez około 10 godzin, a potem zagotować i na koniec lekko posolić)

3 duże cebule pokrojone w drobną kostkę

1 duże jabłko starte na drobne kawałki

2 łyżeczki majeranku

sól, pieprz do smaku

olej do smażenia



Zaczynamy od fasoli. Jeśli używamy gotowej, z puszki, to nie musimy jej gotować (tak jak w przypadku suchych ziaren). Następnie na patelni na odrobinie oleju roślinnego podsmażamy cebulkę pokrojoną w drobną kostkę i doprawiamy do smaku. Potem ucieramy na tarce jabłko, które dodajemy do smażącej się cebuli.

Odcedzoną fasolę blendujemy lub dokładnie rozdrabniamy na papkę za pomocą zwykłego widelca (warto zostawić odrobinę płynu z wywaru). W dalszej kolejności łączymy ze sobą wszystkie składniki i mieszamy do uzyskania jednolitej, gładkiej masy.

Na koniec dodajemy szczyptę majeranku oraz sól i pieprz. Jeśli smarowidło jest zbyt suche, można zmienić nieco jego konsystencję dodając resztę wywaru z gotowania fasoli (lub płynu z puszki).

Gotowy smalczyk przekładamy do osobnego naczynia (najlepiej słoika z zakrętką) i smarujemy nim ulubione pieczywo (najlepiej żytni, wieloziarnisty chleb na zakwasie). Najlepiej smakuje z ogórkiem małosolnym, korniszonem marynowanym w occie lub ogórkiem kiszonym. Smacznego!

