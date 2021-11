Tradycyjna nalewka z pigwy. Idealna na wzmocnienie odporności

Niewielkie, żółte, kwaśne owoce nie nadają się do jedzenia na surowo. Chyba że ktoś się bardzo uprze. Za to w przetworach pigwa zamienia się w prawdziwą gwiazdę. Jeśli nie wiesz co zrobić z pigwy, wykorzystaj ją do zrobienia wzmacniającej odporność nalewki.

Jakie właściwości ma pigwa?

Pigwa jest bogata w witaminę C i ma jej więcej, niż cytrusy. Zawiera także żelazo, wapń, potas, miedź i fosfor. Wzmacnia układ odpornościowy, pomaga łagodzić objawy przeziębień, jest też pomocna przy jesiennej chandrze. Przetwory z pigwy wspomagają trawienie i łagodzą niestrawności.

Jak zrobić nalewkę z pigwy?

Najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne jest przygotowanie owoców. Są bardzo twarde, a trzeba je pokroić i usunąć z nich gniazda nasienne. Potem jest już łatwo. Z przepisem można eksperymentować. Jeśli unikasz cukru, możesz zrobić wersję wytrawną. Wtedy kilogram pokrojonych owoców wystarczy zalać litrem wódki i odstawić tak jak pigwówkę z cukrem. Smak nalewki można wzbogacić przyprawami korzennymi, można ją też osłodzić miodem.

Jak stosować nalewkę z pigwy?

Nalewki nie można podawać dzieciom i innym osobom, które z różnych powodów nie mogą pić alkoholu. Aby nalewka zadziałała leczniczo, nie należy pić więcej, niż 25 g dziennie. Nalewkę z pigwy można dodawać do jesiennej, rozgrzewającej herbaty.

Przepis: Pigwówka Nalewka z pigwy wzmacnia odporność. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg dojrzałych owoców pigwy

1 l spirytusu

1/2 l wódki

1/2 kg cukru Sposób przygotowania Przygotuj owoce i zasyp cukremOwoce pigwy pokrój na ósemki i wykrój gniazda nasienne. Pigwy nie trzeba obierać. Pokrój owoce na mniejsze kawałki. Wsyp do dużego słoja, kolejne warstwy przesypując cukrem. Zakręć i odstaw na 2-3 dni, aby owoce puściły sok. Nastaw nalewkęDo owoców i syropu dodaj alkohol. Zamieszaj i odstaw na co najmniej sześć tygodni. Co jakiś czas potrząsaj słojem. Zlej nalewkęZlej nalewkę. Przelej do butelek i odstaw na 2-3 miesiące.

