Przeziębienie: przyczyny, objawy i leczenie

Przyszła jesień, a wraz z nią deszcze, chłód i wietrzne dni. To okres szczególnie niebezpieczny dla naszej odporności, która narażona jest na infekcje i przeziębienia. Zobaczcie, jakie produkty spożywcze w naturalny sposób pomogą z nimi walczyć. Obejrzyj materiał wideo:

Kiedy i dlaczego się przeziębiamy?

Przeziębienie to zespół objawów, który dotyka całego organizmu: błony śluzowej nosa, gardła, zatok przynosowych. Wywołany jest działaniem wirusów, które atakują cały organizm.

Przeziębienie najczęściej dotyka nas wiosną i jesienią, gdy jesteśmy narażeni na działanie wirusów. Niskie temperatury na zewnątrz i wysokie w mieszkaniu, rzadsze wyjścia na spacery, ogrzewanie to czynniki, które sprzyjają przeziębieniom. Nie pomaga również przegrzewanie organizmu i mniejszy dostęp do świeżych warzyw i owoców, czyli źródeł witamin, które wspierają pracę układu odpornościowego.

W jaki sposób zarażamy się przeziębieniem?

Przeziębienie wywołują wirusy. Najczęściej zarażamy się przez kichanie, czyli drogą kropelkową. Wirusy mogą przenosić się także na przedmiotach codziennego użytku, ręcznikach i innych rzeczach. Gdy jedna osoba w domu jest przeziębiona, zazwyczaj szybko zarażają się pozostali domownicy.

We wspólnym domu bardzo trudno się odizolować od innych osób. Nawet jeśli nie będziemy razem jeść posiłków, to korzystamy ze wspólnej przestrzeni, kanap, łazienki, więc wirusy mogą łatwo się przenosić.

Przyczyny przeziębienia mogą być też inne. Nieżyt błony śluzowej nosa i gardła może pojawić się po wyziębieniu organizmu i np. ubraniu nieodpowiednim do pogody. Może wystąpić również na skutek przesuszonego powietrza w mieszkaniu – gdy na zewnątrz jest chłodno, a my w mieszkaniu utrzymujemy wysokie temperatury, układ odpornościowy szaleje i może nie obronić się odpowiednio przed działaniem wirusów. W takiej sytuacji nietrudno o osłabienie organizmu, a w konsekwencji osłabienie błony śluzowej nosa. Przez wysuszone błony śluzowy łatwiej wnikają wirusy powodujące przeziębienie. Przy przegrzaniu organizmu bardzo szybko pojawiają się objawy choroby.

Czas trwania i przebieg przeziębienia

Ile trwa przeziębienie? Mówi się, że katar leczony trwa 7 dni, a nieleczony tydzień. Z przeziębieniem jest podobnie – infekcja wirusowa zazwyczaj trwa kilka dni, choć może też trwać dłużej. Przyjmuje się, że zwykłe przeziębienie powinno minąć w ciągu 10 dni. Jeśli objawy się nasilają, występuje kaszel (zwłaszcza mokry), należy udać się do lekarza, który osłucha stetoskopem układ oddechowy i sprawdzi, czy przeziębienie nie przerodziło się w zapalenie oskrzeli.

Objawy przeziębienia

Typowe objawy przeziębienia to:

katar



obrzęk błony śluzowej nosa

zapalenia błony śluzowej nosa

zapalenie błony śluzowej gardła

kaszel

ból gardła

ból głowy

ból zatok przynosowych

chrypka



złe samopoczucie

bóle mięśni

Kaszel, katar i ból gardła jako typowe objawy przeziębienia

Objawy przeziębienia są zwykle podobne. Pierwsze objawy przeziębienia to katar, który wynika z nieżytu błony śluzowej nosa, kaszel (ze spływającego po tylnej ścianie gardła kataru) oraz ból gardła. Objawy te mogą być bardzo dokuczliwe. Ból gardła utrudnia przełykanie pokarmów, a nawet śliny, katar powoduje trudności z oddychaniem i bezsenność.

W pierwszej fazie przeziębienia katar jest wodnisty i przezroczysty. Wydzieliny z nosa jest dużo, spływa do gardła, przez co je podrażnia. Później katar może stać się gęstszy, zielony lub żółty, w zależności od tego, jak rozwija się infekcja. Może towarzyszyć mu kaszel, mokry i odrywający się, który jest odruchem obronnym dróg oddechowych.

W walce z przeziębieniem pomocne są domowe sposoby takie jak ciepłe kąpiele z olejkami eterycznymi, które udrażniają drogi oddechowe i ułatwiają usuwanie wydzieliny z nosa. Oprócz tego warto stosować inhalacje z soli fizjologicznej lub soli z dodatkiem kwasu hialuronowego, która dodatkowo nawilża śluzówkę i łagodzi podrażnienie gardła. Dobrze jest sięgnąć także po rozgrzewające napary z imbiru, miodu, soku malinowego, dobrze nawadniające i wzmacniające pracę układu odpornościowego.

W przebiegu przeziębienia najczęściej nie występuje gorączka, a jedynie stan podgorączkowy. Temperatura ciała nie powinna przekraczać 37,5 stopnia Celsjusza.

Właściwe zapobieganie przeziębieniu

Przeziębieniu najlepiej jest zapobiegać niż je leczyć. Jak to zrobić? Dobrze dbać o właściwe nawilżenie powietrza w mieszkaniu, dzięki czemu śluzówka tak mocno się nie wysusza. Zamiast odkręcać grzejniki i kaloryfery, lepiej jest utrzymywać stałą temperaturę w domu, nie przekraczającą 21 stopni Celsjusza.

Oprócz tego dobrze jest wzmacniać układ immunologiczny, dobrze się odżywiając i regularnie spacerując na zewnątrz. To pomaga uodpornić organizm i przyzwyczaić go do zmian temperatur. Warto także sięgać po naturalne wspomagacze odporności, takie jak cebula, czosnek, imbir, kurkuma, miód, sok malinowy, sok z czarnego bzu. Naturalne środki, w połączeniu z regularną suplementacją witaminy D, mogą pomóc uchronić organizm przed infekcją wirusową i w konsekwencji przed przeziębieniem.

Kluczem do uniknięcia zakażenia jest również dbanie o higienę. Mycie rąk, noszenie maseczek w miejscach publicznych i regularne pranie odzieży wierzchniej to sposoby na to, by nie przynieść do domu żadnego wirusa.

Domowe sposoby na kaszel

Należy pamiętać, że zalegająca wydzielina w płucach jest świetną pożywką dla bakterii, dlatego musimy jak najszybciej działać, aby pozbyć się kaszlu. Najczęściej kaszel pojawia się w pierwszych dniach infekcji i przyjmuje formę suchego pokasływania, które nasila się nocami. Następnie po trzech dniach przyjmuje formę mokrą, co charakteryzuje się odkrztuszaniem wydzieliny zalegającej w oskrzelach. Najczęściej trwa maksymalnie do 10 dni. Jak z nim walczyć?

syrop z buraka – pomaga i ułatwia odkrztuszanie poprzez odrywanie się śluzu zalegającego w drogach oddechowych. Wystarczy dwa średnie buraki zetrzeć na grubych oczkach tarki, następnie wymieszać z czterema łyżkami miodu i trzema ząbkami czosnku. Tak przygotowaną miksturę odstawiamy na dobę i odcedzamy.

syrop z cebuli – oczyszcza drogi oddechowe i pomaga podczas przeziębienia i grypy. Wystarczy drobno posiekać trzy cebule, dodać pięć łyżek miodu, odstawić na dobę i odcedzić. Stosować trzy-cztery razy dziennie, po jednej łyżce.

Domowe sposoby na katar

W przypadku kataru stopniowo przejmuje on kontrolę nad naszym organizmem. Najpierw odczuwamy swędzenie nosa i pojawiają się napady kichania, aby po kilkunastu godzinach zmagać się z wodnistym katarem, który po czterech dniach staje się gęsty i nieznośny. Jak z nim walczyć?

Stosuj naturalne inhalacje, które polegają na wdychaniu olejków eterycznych (eukaliptusowego, sosnowego, lawendowego czy miętowego) lub ziół oraz naparów (rumianek).

Kuracja chrzanem powoduje, że wyjątkowo ostry zapach działa odblokowując na drogi oddechowe. Wystarczy dodać go do kanapek. Chrzan działa podobnie jak jedzenie zmiażdżonego czosnku.

Domowe sposoby na gorączkę

Należy pamiętać, że podwyższona temperatura naszego organizmu pomaga w zniszczeniu zarazków. Nie spieszmy się w jej szybkim obniżaniu, zacznijmy dopiero, gdy przekroczy 38°C. Zbyt wysoka gorączka zbyt wyczerpuje organizm – zatem co stosować na gorączkę?

Herbatkę lipową, która doskonale pomaga wypocić gorączkę. Wystarczy zalać szklanką wrzątku dwie łyżki kwiatów lipy, następnie należy przykryć i odstawić na dziesięć minut. Kolejno dodaj ¼ szklanki soku malinowego bądź dwie łyżeczki miodu. Następnie wypij i wskocz do łóżka.

Chłodzące okłady, które należy przyłożyć do czoła. Możesz je nasączyć zimną wodą lub owinąć ścierką worek z lodem.

Zioła napotne, które wzmagają pocenie, dzięki któremu oddajesz ciepło, co powoduje spadek temperatury w szybkim tempie. Napary napotne przyrządzaj z kwiatu czarnego bzu i lipy z malinami.

Domowe sposoby na ból gardła

Nie bagatelizuj lekkiego dyskomfortu w gardle, im wcześniej zaczniesz je leczyć, tym lepiej. Zainfekowane przez wirusy gardło stopniowo staje się podrażnione i przesuszone. Dodatkowo wrażenie to zostaje spotęgowane przez katar, który spływa po tylnej ścianie i sprzyja rozwojowi bakterii. Jak leczyć infekcje gardła?

Odkażająca płukanka – wystarczy, że wypłuczesz gardło naparem z rumianku czy szałwii. Zioła sprawdzają się jako naturalny antybiotyk.

Mleko z miodem i masłem – sposób naszych babć na ból gardła. Wystarczy wypić szklankę mleka z łyżką masła i miodem, doskonale uśmierza ból i zabija zarazki.

Preparaty oraz leki, które wpływają na odporność oraz przebieg choroby

W przypadku przeziębienia dobrze jest sięgnąć po witaminę C oraz witaminę D. Witamina C wzmacnia naczynia krwionośne, dzięki czemu lepiej chroni je przed przenikaniem drobnoustrojów i patogenów, które mogą wywołać chorobę. Witamina D z kolei stymuluje do pracy układ odpornościowy, przez co staje się on mniej podatny na działanie wirusów.

Oprócz tego dobrze jest sięgać po zioła, które także pozytywnie oddziałują na układ immunologiczny. Pomocne mogą okazać się napary z lipy, babki lancetowatej, szałwii czy rumianku. Dobrze jest sięgnąć również po czarny bez, pigwę, liście malin, które pomagają zwalczać objawy przeziębienia.

Antybiotyki w leczeniu przeziębienia

Przeziębienie jest infekcją wirusową, dlatego w leczeniu go nie stosuje się antybiotyków. Antybiotyki pomagają zwalczyć infekcje bakteryjne, tymczasem wirusy powodujące przeziębienie muszą ustąpić samoistnie. Pomocne mogą okazać się niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwhistaminowe czy przeciwgorączkowe. Pomagają one łagodzić objawy przeziębienia.

Kiedy udać się do lekarza?

Zwykłe przeziębienie dość szybko może przerodzić się w poważniejszą infekcję. Jeśli nie zaczniemy łagodzić objawów przeziębienia, inhalować się, nawadniać organizm i zwyczajnie przebywać w ciepłym pomieszczeniu, może dojść do infekcji górnych dróg oddechowych. W takiej sytuacji w błonie śluzowej nosa dochodzi do nadkażenia bakteryjnego, co powoduje, że objawy przeziębienia utrzymują się dłużej. Może pojawić się mokry i odrywający się kaszel, który męczy nie tylko w dzień, ale też w nocy. Stąd już o krok do zapalenia oskrzeli, choroby poważniejszej od przeziębienia, która wymaga włączenia leków wykrztuśnych, chroniących drogi oddechowe przed zaleganiem w nich wydzieliny. Pomocne jest również stosowanie aerozoli – mają one działanie zmniejszające obrzęk błony śluzowej nosa.

Jeśli objawy z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny utrzymują się mimo stosowania syropów i kropli na katar, chory cierpi na nasilony kaszel i osłabienie, konieczna jest jak najszybsza konsultacja z lekarzem. Zapalenie oskrzeli może szybko objąć dolne drogi oddechowe i przekształcić się w zapalenie płuc. W takiej sytuacji konieczne jest wykonanie RTG klatki piersiowej, a także włączenie silnych antybiotyków. Zapalenie płuc to poważna choroba, której nie należy lekceważyć.

Katar u dziecka. Jak się go pozbyć i kiedy do lekarza?

Domowe sposoby na katar u dzieci mogą być stosowane, gdy nie niosą ze sobą żadnych, innych, uciążliwych dolegliwości. Gdy u malucha dodatkowo występuje gorączka, kaszel, osłabienie bądź inne objawy, konieczna jest wizyta u pediatry. Jeśli jednak katar u dziecka jest jedynym objawem, to warto rozpocząć walkę, by infekcja nie rozwinęła się. Warto wdrożyć do diety produkty zwiększające odporność, czyli zawierające w sobie np. dużo witaminy C. Zalicza się do nich m.in. cytrusy oraz warzywa takie jak szpinak, papryka, kapusta kiszona, brokuły itp. Ponadto, opiekunowie, którzy zastanawiają się, jak szybko pozbyć się kataru u dziecka mogą również wykonywać inhalacje – zarówno nebulizatorem, jak i nad naczyniem z olejkami eterycznymi lub ziołowymi naparami. Można także ułatwić oddychanie poprzez użycie maści majerankowej, którą smaruje się skrzydełka nosa.

Ważne jest również odpowiednie nawadnianie organizmu. Zaleca się picie dużej ilości płynów, spożywanie ciepłych napojów, które łagodzą podrażnienie gardła i ułatwiają rozrzedzanie i odkrztuszanie wydzieliny. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, a dziecko dodatkowo zaczyna kaszleć, konieczna jest konsultacja z pediatrą.

Katar w ciąży

Warto pamiętać, że katar w ciąży to objaw, którego nie wolno bagatelizować. Jeśli towarzyszy mu gorączka, kaszel, ból głowy oraz inne dolegliwości, warto udać się do specjalisty. Należy również pamiętać, że nawet w przypadku borykania się z samym katarem, kobieta w ciąży nie może przyjmować wielu leków, gdyż także łagodne krople do nosa mogą zaszkodzić dziecku. Dlatego też katar w ciąży może być skutecznie leczony domowymi sposobami. Jednym z nich jest wykorzystanie czosnku lub cebuli do dań np. na kanapkę, co działa bakteriobójczo, podobnie jak antybiotyk. Warto zastosować także inhalacje na katar np. z soli morskiej lub z olejkiem miętowym.

Jak szybko wyleczyć przeziębienie?

Leczenie przeziębienia może być uciążliwe, bo infekcje wirusowe trwają zazwyczaj dość długo - nawet do 10 dni. Przeziębienie jest spowodowane zakażeniem wirusowym, dlatego nie można się go szybko pozbyć. Można jednak przeciwdziałać objawom przeziębienia i zapobiec dalszemu rozwojowi choroby. Warto wzbogacić dietę o naturalne probiotyki, które wspierają mikroflorę jelitową i zwiększają barierę ochronną organizmu. Oprócz tego dobrze jest spożywać duże ilości warzyw i owoców bogatych w witaminę C, pić wodę i sięgać po naturalne antybiotyki takie jak cebula czy czosnek.

Zazwyczaj takie leczenie (w połączeniu z ciepłymi kąpielami i inhalacjami) pomaga zwalczyć uczucie rozbicia i złagodzić symptomy przeziębienia. W czasie przeziębienia należy też leżeć w łóżku i stosować oszczędzający tryb życia. Dobrze jest powstrzymać się od pracy i zmniejszyć ilość obowiązków, by dać organizmowi odpocząć. Przy bólach głowy i mięśni możemy też sięgnąć po niesteroidowy lek przeciwzapalny, który zapobiegnie dalszemu rozwojowi infekcji i zmniejszy ból.

Jeśli nie mamy temperatury i nie czujemy się bardzo źle, nie rezygnujmy ze spacerów. Świeże powietrze obkurcza śluzówkę i ułatwia oddychanie. Wysuszone infekcją błony śluzowe lepiej funkcjonują na zewnątrz niż w ciepłych i dusznych pomieszczeniach. Warto też regularnie wietrzyć mieszkanie i prać pościele, by zabić wszystkie wirusy wywołujące przeziębienie. Pamiętajmy, że zarażamy się, mając kontakt z zakażonymi przedmiotami, dlatego też dbajmy o porządek w mieszkaniu, pierzmy koce i ręczniki.

