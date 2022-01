Krwawa Mery, Mojito i Pina colada bez alkoholu? Sprawdź przepisy na znane drinki w wersji virgin

Początek roku to dla wielu osób czas odstawienia alkoholu. „Suchy styczeń”, czyli rozpoczęcie roku miesiącem abstynencji, jest coraz popularniejszy. To wcale nie oznacza, że podczas spotkań czy imprez pozostaje ci picie zwykłych soków czy wody z cytryną. Zaskocz swoich znajomych i przygotuj klasyczne drinki w wersji virgin, czyli bez dodatku alkoholu. Pięknie podane wprawią wszystkich w dobry nastrój.

Jak zrobić dobre drinki bez alkoholu?

Dobra zabawa to podstawa, także w kuchni. Bazuj na klasycznych przepisach, ale pomijaj dodatek alkoholu, zastępując go sokami, wodą lub smakowymi wersjami napojów gazowanych. Liczy się także podanie: wykorzystaj szklanki i kieliszki do tradycyjnych drinków, nie rezygnuj z dekoracji, które dodadzą im charakteru. Wykorzystaj cytrynę, limonkę, plastry pomarańczy, truskawki czy gałązki ziół. Takie drinki będą ozdobą każdej imprezy i z przyjemnością sięgną po nie także osoby pijące alkohol.

Przepisy na trzy klasyczne drinki w wersji bez alkoholu

Najbardziej klasyczne z klasycznych czyli Mojito, Pina colada i Krwawa Mary. Sprawdź, jak przygotować znane drinki w wersji virgin.

Mojito virgin



Orzeźwiający drink z dodatkiem rumu możesz przygotować w wersji bezalkoholowej. Dwie ćwiartki limonki, liście mięty i łyżeczkę brązowego cukru ugnieć na dnie szklanki. Dodaj lód, zalej mineralną wodą gazowaną i gotowe! Wodę możesz wymieszać z gazowanymi napojami typu sprite lub tonic.



Pina Colada virgin



Wakacyjny klasyk w zimowe miesiące przeniesie cię w tropikalne klimaty. W wersji oryginalnej ten drink ma w składzie rum. W wersji bezalkoholowej weź 100 ml dobrego mleczka kokosowego, 200 ml soku z ananasa, dobrze wymieszaj i zalej koktajlem kostki lodu. Koniecznie udekoruj świeżym ananasem.



Krwawa Mary virgin



Kultowy drink w wersji bez alkoholu? Jak najbardziej! Do soku pomidorowego dodaj odrobinę ostrego sosu tabasco, sok z limonki i szczyptę soli. Koktajl wlej na kostki lodu, koniecznie dodaj łodygę selera naciowego, udekoruj plastrami limonki i ostrą papryczką lub pomidorkami koktajlowymi.

Czy drinki w wersji bezalkoholowej są zdrowe?

Alkohol szkodzi zdrowiu i według Światowej Organizacji Zdrowia – nie ma bezpiecznej dla organizmu dawki. Już sama rezygnacja z dodania alkoholu do koktajlu sprawi, że będzie zdrowszy. Bezalkoholowe drinki na bazie soków i wody mineralnej to źródło witamin i mikroelementów, dlatego warto postawić na dobrej jakości składniki (niesłodzone, świeże soki, świeże owoce czy warzywa, rozgrzewające przyprawy).

