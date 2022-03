Awokado pieczone z jajami przepiórczymi. Zdrowe i sycące danie

To danie dla zabieganych, bo jego przygotowanie nie wymaga czasu i skomplikowanych czynności. Doskonale się sprawdzi, jako oryginalna przekąska, kiedy przyjdą niespodziewani goście.

Dlaczego warto jeść awokado?

Awokado jest bogate w witaminy A, C, E, K, a także witaminy z grupy B. Jest źródłem żelaza, potasu, manganu, wapnia czy fosforu. Pozytywnie wpływa na pracę układu krążenia, wspomaga serce, reguluje gospodarkę lipidową, zapobiegając podwyższeniu poziomu cholesterolu w organizmie, a także zwalcza wolne rodniki.

Awokado jest także wszechstronnym dodatkiem w kuchni. Można je wykorzystywać między innymi jako dodatek do koktajli (zobacz przepisy na koktajle z awokado), pasuje także do sałatek, na kanapki, grzanki. Z awokado można także zrobić zdrowy krem czekoladowy.

Czy jajka przepiórcze są zdrowe?

Jaja przepiórcze są źródłem wielu witamin i mikroelementów. To witaminy A, C, D, K i witaminy z grupy B. Oprócz tego cynk, fosfor, magnez, potas, żelazo i selen. Jedzenie jaj przepiórczych ma dobry wpływ na prace układu nerwowego, wzmacnia kości, wspiera odporność i pozytywnie działa na wzrok, skórę i włosy.

Pieczone awokado z jajkiem przepiórczym – jak podawać?

To danie, które najlepiej smakuje podawane od razu. Z podstawową wersją przepisu można eksperymentować, wystarczy dodać do jajek pokrojoną w kosteczkę kolorową paprykę, chudą wędlinę czy cebulkę. Danie warto podawać w towarzystwie sałatek – np. z pomidorami, szpinakiem czy rukolą. W wersji bardziej kalorycznej można podać pieczone awokado w towarzystwie chrupiących grzanek z czosnkiem. Do awokado z jajkiem pasują także świeże sosy na bazie jogurtu naturalnego – np. z czosnkiem i miętą, albo z koperkiem.

Przepis: Awokado pieczone z jajkami przepiórczymi Proste i sycące danie, idealne na przyjęcia. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 awokado

4-8 jaj przepiórczych

szczypiorek, mała czerwona cebula

sól, pieprz

dwie łyżki zółtego sera do posypania Sposób przygotowania Przygotuj awokadoAwokado przekrój na połówki i wyjmij z każdego pestkę. Do wgłębienia po pestce wbij przepiórcze jaja (1 lub dwa na połówkę awokado). Dopraw solą i pieprzem. Upiecz awokadoUłóż awokado z jajkiem na blasze, zapiekaj przez ok. 15 minut w temperaturze 200 st. Celsjusza. Pod koniec pieczenia posyp serem. Podawaj posypane szczypiorkiem, i drobno posiekaną czerwoną cebulką.

Czytaj też:

Syrniki czyli ukraiński przysmak. Twarogowe placuszki idealne na obiad i deser