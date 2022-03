Sok z buraka i czerwonych pomarańczy. Obniży cholesterol i wzmocni odporność

Przełom marca i kwietnia to czas, kiedy wciąż trwa sezon na cytrusy. Warto z tego korzystać. Jednymi z najzdrowszych owoców cytrusowych są czerwone pomarańcze, a w połączeniu ze swojskim burakiem stworzą prawdziwą bombę zdrowia.

Jak zrobić sok z buraków i czerwonych pomarańczy?

Wykorzystaj wyciskarkę do soków lub tradycyjną sokowirówkę. Proporcje buraków i pomarańczy zależą od twoich upodobań. Jeśli nie przepadasz za specyficznym smakiem buraków, dodaj więcej pomarańczy. Jeśli lubisz sok z buraków, idealne proporcje to pół na pół buraków i pomarańczy. Pij taki sok do śniadania, albo na podwieczorek. Szklanka dziennie wystarczy, aby poczuć efekty. Jeśli na wiosnę chcesz szczególnie zadbać o zdrowie i wzmocnić organizm, koniecznie włącz do diety sok z buraków i czerwonych pomarańczy.

Jakie właściwości ma sok z buraków i czerwonych pomarańczy?

Czerwone pomarańcze to solidna dawka wzmacniającej odporność witaminy C. Swój charakterystyczny kolor zawdzięczają antocyjanom, przeciwutleniaczom, które mają właściwości przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe.Jedzenie czerwonych pomarańczy zapobiega nowotworom, cukrzycy, ale też chorobom układu krążenia. Wspomniane antocyjany pomagają także regulować poziom cholesterolu we krwi. Czerwone pomarańcze są bogate również w kwas foliowy, szczególnie istotny dla kobiet, które myślą o zajściu w ciążę.

Buraki nie bez powodu uznawane są za naturalny środek krwiotwórczy. Ich jedzenie także w medycynie naturalnej jest zalecane osobom cierpiącym na anemię. Buraki są źródłem żelaza, a zawarte w nich barwniki działają silnie przeciwutleniająco. Podobnie jak czerwone pomarańcze są źródłem kwasu foliowego. Co istotne buraki także zapobiegają zwapnieniom naczyń krwionośnych i pomagają regulować poziom cholesterolu.

Z buraków i pomarańczy zrobisz nie tylko sok

Połączenie buraków i czerwonych pomarańczy to także świetna opcja dla osób, które chcą zadbać o zdrową sylwetkę. Jeśli zależy ci na zachowaniu większej ilości cennego błonnika, który wspiera metabolizm i pracę jelit, wykorzystaj połączenie buraków i czerwonych pomarańczy w wiosennych sałatkach. Wystarczy rukola, gotowane buraki pokrojone w kostkę, wyfiletowane kawałki pomarańczy, kawałki koziego sera, prażone orzechy włoskie, odrobina octu balsamicznego i zdrowa sałatka gotowa!

Czytaj też:

Pięć soków, które pomogą dłużej zachować młodość. Wśród nich jest sok z buraków