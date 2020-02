Niedobór magnezu – objawy i metody przeciwdziałania

Trudno wskazać niedobór magnezu jako źródło problemów, gdy minerał bierze udział w tak wielu pozornie niepowiązanych funkcjach w ciele. Jeśli nie wypróżniasz się od trzech dni, złościsz się na swoje dzieci i wciąż gubisz kluczyki do samochodu, czy pomyślałbyś, że wszystko to wiąże się z niskim poziomem magnezu? Co więcej, objawy te nie zawsze są leczone, a zwykły suplement magnezu może tu pomóc.

Objawy niedoboru

Niedobór magnezu jest jedną z tych rzeczy, które oszukują lekarzy. Wygląda na wiele innych chorób, ponieważ magnez bierze udział w wielu procesach. Jeśli masz niedobór, a ma go 80% ludzi, efekty wahają się od lekko irytujących do poważnych. Oto najczęstsze objawy:

Zmęczenie

Bóle

Problemy z nastrojem

Skurcze mięśni

Migreny



PMS

Nieregularny sen i bezsenność

Nieregularne bicie serca

Drgawki i skurcze mięśni

Niepokój

Problemy z trawieniem

Brak apetytu

Zaparcie

Problemy z pamięcią



Depresja

ADHD.

Test na niedobór magnezu robi się na podstawie badania krwi.

Nastrój, koncentracja i sen

Regulacja nastroju, myślenie i sen – wszystko dzieje się w mózgu. Na poziomie mikroskopowym można zobaczyć skomplikowaną sieć przewodów elektrycznych w tkankach nerwowych. Twój mózg działa i komunikuje się poprzez małe impulsy elektryczne.

Wahania nastroju, jasność umysłu, problemy z koncentracją i niepokój wydają się być odrębnymi problemami, ale wszystkie mają wspólny punkt: sygnalizują, że mitochondria (struktury zasilające komórki) w twoim mózgu walczą.

Okazuje się, że dostępność i równowaga magnezu decyduje o tym, ile energii wytwarzają twoje mitochondria. Energia w twoim mózgu określa, jak wyraźnie myślisz, jak intensywnie możesz się skupić, jak się czujesz i jak reagujesz na stres. Odpowiednia ilość magnezu pomoże uregulować wszystkie te problemy.

Co zjeść, by dostarczyć magnez?

Pokarmy zawierające magnez wraz z tryptofanem oferują podwójne podejście do poprawy nastroju i jasności umysłu. Tryptofan jest prekursorem serotoniny, substancji chemicznej w mózgu, która sprawia, że ​​czujesz się szczęśliwy, skoncentrowany i spokojny. Żywność zawierająca zarówno magnez, jak i tryptofan to:

gorzka czekolada



spirulina

łosoś

szpinak

orzechy i nasiona (nasiona słonecznika, orzechy nerkowca, siemię lniane)

banany

awokado.

