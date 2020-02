Miażdżyca mózgu – jakie daje objawy?

Mózg jest narządem, który steruje pracą wszystkich układów i narządów naszego organizmu. To „centrum dowodzenia” jest także narażone na liczne schorzenia, których pojawienie się powoduje szereg utrudniających życie objawów. Pierwsze z nich mogą pojawić się już stosunkowo wcześnie, bo nawet około 40.roku życia, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat miażdżycy mózgu, która wcale nie musi być jedynie chorobą seniorów.

Co to jest miażdżyca mózgu?

Miażdżyca mózgu to poważna, postępująca choroba, której następstwem jest udar mózgu. Prowadzi ona do zmian w naczyniach krwionośnych oraz tętnicach, które przestają prawidłowo funkcjonować. Ze względu na odkładanie się w naczyniach mózgowych blaszek miażdżycowych, które przywierają do ich ścian i utrudniają swobodny przepływ krwi, mamy do czynienia z postępującym niedotlenieniem mózgu i powodowanymi przez ten stan objawami somatycznymi. Najpoważniejszym następstwem miażdżycy mózgu jest udar, który może zakończyć się śmiercią lub trwałym kalectwem.

Miażdżyca mózgu nie jest jedynie chorobą osób starszych. Ze względu na globalnie występujące złe nawyki żywieniowe oraz stosowanie używek dotyczy ona coraz większej grupy osób młodych. Warto wiedzieć, że zmiany miażdżycowe w mózgu to zwykle jeden z problemów, bo miażdżycy mózgu może towarzyszyć także prowadząca do utraty nóg miażdżyca kończyn dolnych. Zmiany miażdżycowe mogą obejmować także jelita i aortę brzuszną oraz aortę szyjną.

Przyczyny miażdżycy mózgu

Przyczyny miażdżycy mózgu związane są przede wszystkim ze stosowaną dietą i brakiem aktywności. Ryzyko wystąpienia zmian miażdżycowych w mózgu zwiększa się w przypadku osób, u których występują:

nadwaga,

otyłość,

nadciśnienie tętnicze,



zbyt wysoki poziom cholesterolu oraz trójglicerydów,



cukrzyca,



predyspozycje genetyczne związane z przypadkami miażdżycy w rodzinie.

Zdecydowanie częściej miażdżyca mózgu występuje u mężczyzn. Na wystąpienie zmian miażdżycowych ogromny wpływ ma palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. W przypadku kobiet jednym z czynników zwiększających ryzyko zachorowania na miażdżycę są zmiany hormonalne, które dotyczą niedoboru estrogenów.

Miażdżyca mózgu – objawy

Jednym z charakterystycznych objawów miażdżycy mózgu jest ból głowy, który przyjmuje postać przewlekłą i jest związany z postępującym niedotlenieniem mózgu. U osób chorych występują też nudności, zaburzenia równowagi, problemy z pamięcią oraz koncentracją, a także zaburzenia emocjonalne i zaburzenia mowy oraz wzroku. W niektórych przypadkach mogą pojawić się także problemy ze słuchem, drżenia mięśniowe i niedowłady kończyn oraz osłabienie siły mięśniowej.

Jak leczyć miażdżycę mózgu?

Miażdżycy mózgu można skutecznie zapobiegać, stosując zdrową dietę i prowadząc aktywny tryb życia. Kluczowa jest w tym przypadku rezygnacja z palenia papierosów oraz spożywania produktów bogatych w tłuszcze zwierzęce. Leczenie polega przede wszystkim na unikaniu czynników przyśpieszających rozwój choroby, czyli na stosowaniu zdrowej diety, przyjmowaniu leków o działaniu przeciwzakrzepowym np. kwasu acetylosalicylowego, stosowaniu leków, które obniżają zbyt wysoki poziom cholesterolu, a także redukcji nadwagi. Ważna jest też aktywność fizyczna, która musi być dopasowana do stanu zdrowia oraz wieku pacjentów. W wielu przypadkach wcześnie wdrożone leczenie pozwala uniknąć skutków miażdżycy mózgu, czyli m.in. udaru niedokrwiennego oraz pomaga opóźnić wystąpienie związanego z miażdżycą otępienia, które widoczne jest przede wszystkim u osób starszych.

Podsumowując, miażdżyca mózgu jest podstępną i coraz częściej występującą u młodych osób chorobą. Prowadzi do śmierci oraz kalectwa, które powoduje przebyty udar niedokrwienny mózgu. W celu szybkiego rozpoznania choroby, konieczne jest wykonywanie badań profilaktycznych, które obejmują m.in. USG tętnic szyjnych oraz oznaczanie profilu lipidowego podczas badań krwi.

Czytaj także:

Naczynia krwionośne u kobiet starzeją się szybciej niż u mężczyzn