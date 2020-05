4 potencjalne skutki uboczne przyjmowania zbyt dużej ilości kwasu foliowego

Witamina B9 nazywana jest kwasem foliowym, gdy występuje naturalnie w żywności. Fasola, pomarańcze, szparagi, brukselka, awokado i zielone warzywa liściaste zawierają kwas foliowy. Referencyjne dzienne spożycie (RDI) tej witaminy wynosi 400 mcg dla większości dorosłych, chociaż kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny otrzymać odpowiednio 600 i 500 mcg.

Niski poziom kwasu foliowego we krwi wiąże się z problemami zdrowotnymi, takimi jak wyższe ryzyko wad wrodzonych, chorób serca, udaru mózgu, a nawet niektórych nowotworów. Nadmiar kwasu foliowego z suplementów też może zaszkodzić zdrowiu.

Jak dochodzi do nadmiaru kwasu foliowego?

Twoje ciało rozkłada i absorbuje foliany i kwas foliowy na nieco inne sposoby.

Na przykład prawie wszystkie foliany, które dostarczasz z pożywienia, rozkładają się i przekształcają do postaci aktywnej w jelitach, zanim zostaną wchłonięte do krwiobiegu. Znacznie mniejszy procent kwasu foliowego otrzymywanego ze wzbogaconej żywności lub suplementów zamienia się w jego aktywną formę w jelitach. Reszta wymaga pomocy wątroby i innych tkanek.

Jako takie, suplementy kwasu foliowego lub wzbogacone pokarmy mogą powodować gromadzenie się niezmetabolizowanego kwasu foliowego we krwi – nie dzieje się to, gdy jesz pokarmy o wysokiej zawartości kwasu foliowego.

Jest to niepokojące, ponieważ wysoki poziom niezmetabolizowanego kwasu foliowego wydaje się być związany z różnymi problemami zdrowotnymi.

Cztery istotne skutku uboczne nadmiaru kwasu foliowego

1. Może maskować niedobór witaminy B12

Wysokie spożycie kwasu foliowego może maskować niedobór witaminy B12.

Twoje ciało wykorzystuje witaminę B12 do wytwarzania czerwonych krwinek i utrzymania optymalnego funkcjonowania serca, mózgu i układu nerwowego. Nieleczony niedobór tego składnika może zmniejszyć zdolność mózgu do normalnego funkcjonowania i doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerwów. Uszkodzenie to jest zwykle nieodwracalne, co sprawia, że ​​szczególnie niepokojące jest opóźnione rozpoznanie niedoboru witaminy B12.

Twoje ciało bardzo podobnie wykorzystuje kwas foliowy i witaminę B12, co oznacza, że ​​niedobór jednego z nich może powodować podobne objawy. Niektóre dowody wskazują, że suplementy kwasu foliowego mogą maskować niedokrwistość megaloblastyczną wywołaną witaminą B12, co może powodować niewykrywanie ukrytego niedoboru witaminy B12.

Dlatego osoby doświadczające takich objawów, jak osłabienie, zmęczenie, trudności z koncentracją i duszność mogą odnieść korzyści z sprawdzenia poziomu B12.

2. Może przyspieszyć związane z wiekiem pogorszenie stanu psychicznego

Nadmierne spożycie kwasu foliowego może przyspieszyć związany z wiekiem spadek umysłowy, szczególnie u osób z niskim poziomem witaminy B12.

Jedno badanie z udziałem zdrowych osób powyżej 60. roku życia wiązało wysoki poziom kwasu foliowego ze spadkiem wartości umysłowych u osób z niskim poziomem witaminy B12 – ale nie u osób z prawidłowym poziomem witaminy B12.

Uczestnicy z wysokim poziomem folianów we krwi osiągnęli je poprzez duże spożycie kwasu foliowego w postaci wzbogaconej żywności i suplementów, a nie poprzez jedzenie naturalnie bogatych w foliany żywności.

Inne badanie sugeruje, że osoby z wysokim poziomem kwasu foliowego, ale niskim poziomem witaminy B12 mogą być do 3,5 raza bardziej narażone na utratę funkcji mózgu niż osoby z prawidłowymi parametrami krwi. Autorzy badania ostrzegają, że suplementacja kwasem foliowym może być szkodliwa dla zdrowia psychicznego u osób starszych z niskim poziomem witaminy B12.

Ponadto inne badania wiążą nadmierne stosowanie suplementów kwasu foliowego z zaburzeniami psychicznymi. Należy jednak pamiętać, że potrzeba więcej badań, aby można było wyciągnąć rzetelne wnioski.

3. Może spowolnić rozwój mózgu u dzieci

Odpowiednie spożycie kwasu foliowego w czasie ciąży jest niezbędne do rozwoju mózgu dziecka i zmniejsza ryzyko wad rozwojowych.

Ponieważ wiele kobiet nie otrzymuje zalecanej dziennej dawki wyłącznie z pożywienia, kobiety w wieku rozrodczym są często zachęcane do przyjmowania suplementów kwasu foliowego. Jednak suplementacja zbyt dużej ilości kwasu foliowego może zwiększyć insulinooporność i spowolnić rozwój mózgu u dzieci.

W jednym badaniu 4- i 5-latkowie, których matki suplementowały ponad 1000 mcg kwasu foliowego dziennie podczas ciąży – więcej niż dopuszczalny górny poziom spożycia – uzyskały niższe wyniki w testach rozwoju mózgu niż dzieci kobiet, które przyjmowały 400–999 mcg dziennie.

Inne badanie połączyło wyższy poziom folianów we krwi podczas ciąży z większym ryzykiem insulinooporności u dzieci w wieku 9-13 lat.

Chociaż konieczne są dalsze badania, najlepszym rozwiązaniem może być unikanie przyjmowania większej niż zalecana dziennej dawki 600 mcg suplementu kwasu foliowego podczas ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

4. Może zwiększyć prawdopodobieństwo ponownego pojawienia się raka

Rola kwasu foliowego w raku wydaje się dwojaka.

Badania sugerują, że narażenie zdrowych komórek na odpowiedni poziom kwasu foliowego może uchronić je przed rakiem. Jednak wystawienie komórek rakowych na działanie witaminy może pomóc im się rozwijać lub rozprzestrzeniać.

Jednak wyniki badań są mieszane. Podczas gdy w kilku badaniach odnotowano niewielki wzrost ryzyka raka u osób przyjmujących suplementy kwasu foliowego, większość badań nie podaje żadnego związku. Ryzyko może zależeć od rodzaju raka, a także od osobistej historii chorób.

Na przykład badania sugerują, że u osób, u których wcześniej zdiagnozowano raka prostaty lub jelita grubego, które przyjmowały ponad 1000 mcg kwasu foliowego dziennie, ryzyko nawrotu raka było o 1,7-6,4% wyższe. Mimo to także i tutaj nadal potrzebne są dalsze badania.

Należy pamiętać, że spożywanie dużej ilości produktów bogatych w foliany nie zwiększa ryzyka raka – a nawet może je zmniejszyć.

