Natka pietruszki: na piękne włosy i... dobry nastrój!

Natka pietruszki jest nie tylko pyszna, ale również bardzo zdrowa. Ma więcej witaminy C niż cytrusy, a dodatkowo zawiera sporo witamin z grupy B, folianów oraz potasu. Dzięki temu jest uważana za jeden z najzdrowszych dodatków do dań! Kto powinien jeść natkę pietruszki i jak ją wykorzystać w codziennym jadłospisie?

Czym jest natka pietruszki?

Natka pietruszki to liście pietruszki zwyczajnej. Mają charakterystyczny smak i są bardzo aromatyczne, dlatego znakomicie nadają się do przyprawiania różnych dań. Może stanowić również podstawę pysznych i zdrowych koktajli, które świetnie oczyszczają organizm i poprawiają stan skóry, włosów i paznokci.

Wartości odżywcze

Natka pietruszki zawiera:

witaminę C

foliany

wapń

potas

magnez

błonnik

żelazo



betakaroten

Właściwości zdrowotne

Natka pietruszki ma wiele zalet. Znakomicie wzmacnia odporność, ponieważ zawiera dużo witaminy C, o wiele więcej niż cytrusy. Warto zatem włączyć ją do diety w okresie przeziębień i bronić się w ten sposób przed działaniem chorobotwórczych drobnoustrojów.

Oprócz tego natka pietruszki dobrze odświeża oddech, może więc pomóc w walce ze stanami zapalnymi jamy ustnej. Poprawia także stężenie żelaza i może zapobiec stanom niedoborów. Świetnie też poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci.

Pietruszka na zdrowie!

Natka pietruszki dobrze poprawia odporność. Wzmacnia naturalną barierę ochronną organizmu i stymuluje do pracy układ immunologiczny. Oprócz tego może wspomóc walkę z chorobą i skrócić czas rekonwalescencji, przywracając chorym siły witalne.

Nać na piękną skórę

Wysoka zawartość witaminy C uszczelnia naczynia krwionośne, dzięki czemu błyskawicznie poprawia stan skóry. Rozjaśnia ją, nadaje jej blasku i świetlistości, sprawia, że wygląda zdrowiej i bardziej promiennie. Warto zastosować kurację z natki pietruszki w okresie przesileń wiosennych i jesiennych, kiedy cera jest poszarzała i zmęczona.

Koktajl dla kobiet w ciąży

Natka pietruszki ma dużo żelaza i folianów, dlatego zaleca się ją kobietom w ciąży. Pomaga uzupełnić niedobory kwasu foliowego i w ten sposób zapobiec wadom cewy nerwowej. Powstają one w pierwszych tygodniach ciąży, najczęściej wtedy, gdy kobieta jeszcze nie wie, że jest w ciąży. Ich przyczyną jest niedobór kwasu foliowego.

Z tego względu zaleca się włączenie natki pietruszki do diety na stałe już w czasie przygotowań do zajścia w ciążę. Oprócz tego konieczna jest suplementacja kwasem foliowym, ponieważ dieta nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości folianów.

Zastosowanie

Natkę pietruszki można dodawać do dań w postaci surowej. Posiekana nać świetnie wzmocni smak ziemniaków, kasz, ryżu, dań rybnych i mięsnych. Warto wkroić ją do sałatek i surówek, by uzupełnić niedobory witamin.

Oprócz tego świetnie nadaje się do przygotowywania zielonych koktajli, np. z jarmużem czy jabłkiem. Taki koktajl jest doskonałym źródłem błonnika i witamin z grupy B, świetnie oczyszcza organizm, wzmacnia pracę jelit, przyspiesza metabolizm oraz usprawnia pamięć ikoncentrację.

Z natki pietruszki można przygotować także pastę na kanapki z dodatkiem czosnku, oliwy i orzechów – wtedy uzyskamy domowe pesto. Można ją dodawać także do past jajecznych, które są świetnym pomysłem na śniadanie lub kolację.

Jak przechowywać?

Świeżą natkę pietruszkę warto wstawić do szklanki lub wazonika z zimną wodą. Wtedy dłużej zachowa świeżość i aromat. W takiej formie powinna postać 2 lub 3 dni. Jeśli wiemy, że nie zużyjemy jej w tym czasie, dobrze jest ją pokroić i schować do lodówki lub wręcz zamrozić. Wtedy skorzystamy z niej później.