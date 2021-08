Kardiolog radzi: ten jeden owoc pozwoli zachować zdrowie serca

Jest kilka potraw, którymi można delektować się każdego dnia, aby chronić serce, i jeśli podajesz je na różne sposoby, nigdy nie będziesz nimi znudzony. Oto najlepsza zdrowa dla serca żywność, którą dr Suzanne Steinbaum, kardiolog z Nowego Jorku je każdego dnia, aby zachować zdrowie serca i oczywiście, aby urozmaicić swój jadłospis.

Ulubiony pokarm kardiologa dla zdrowia serca: awokado

– Jem pół awokado dziennie – mówi dr Steinbaum. – Zawiera tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone, które są niezbędne w diecie zdrowej dla serca – dodaje. Te rodzaje tłuszczów są szczególnie korzystne dla zdrowia serca, ponieważ badania powiązały je ze zmniejszeniem stanu zapalnego i obniżeniem poziomu cholesterolu LDL (zwanego również „złym” cholesterolem).

Inne powody, dla których awokado jest tak dobre dla zdrowia serca, to m.in. zawartość błonnika. Awokado jest bogate w błonnik, który może również pomóc obniżyć poziom cholesterolu i jest związany ze złagodzeniem zespołu metabolicznego. Zespół metaboliczny to grupa schorzeń, które zwiększają ryzyko chorób serca, cukrzycy i udaru.

Awokado zawiera również witaminy i składniki odżywcze, które, jak wykazano, obniżają ciśnienie krwi i łagodzą stany zapalne, na przykład magnez i potas. Zjedzenie awokado po treningu lub na przykład podczas rekonwalescencji po kontuzji może być pomocne, ponieważ twoje ciało potrzebuje elektrolitów i składników odżywczych leczących stawy, aby się odbudować i uzupełnić.

Poza zdrowiem serca, awokado jedzone z umiarem (czyli pół owocu dziennie) ma wiele innych korzyści zdrowotnych. Te owoce są bogate w przeciwutleniacz glutation (który wspomaga pracę wątroby) i mogą wspierać dobry sen i zdrowie oczu. Naprawdę, jak ich nie kochać?

Jak jeść awokado, aby czerpać z niego korzyści?

Istnieje mnóstwo różnych sposobów na jedzenie awokado, ale dr Steinbaum uwielbia jeść je z samego rana. – Świetnie smakuje rano na wieloziarnistych tostach z pomidorami. Jest to jedno z moich ulubionych dań śniadaniowych – mówi dr Steinbaum. Możesz dostosować dowolny przepis na tosty z awokado: dodać oliwki i kapary, plasterki serów i nie tylko.

Specjalistka lubi też dodawać awokado do sałatki – pokrojone w kostkę, pokrojone w plasterki lub ustawione połówkami na wierzchu – ponieważ można je wymieszać z zieleniną i składnikami, aby dodać do sałatki kremowy twist. – Dodaję je również do mojego zielonego smoothie wraz z owocami i warzywami na popołudniową przekąskę, ponieważ jest to dodatek tłuszczowy, który sprawia, że przekąska jest naprawdę sycąca.

