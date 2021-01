10 owoców, które mogą jeść osoby chore na cukrzycę

Osoby z cukrzycą bardzo muszą uważać na cukier, aby utrzymać jego poziom we krwi pod kontrolą. Ale naturalna fruktoza i glukoza, która znajduje się w owocach, bardzo różni się od dodanych cukrów w słodyczach, przekąskach i słodkich napojach.

„Owoce dostarczają ważnych witamin i minerałów, a także zawierają błonnik, co opóźnia szybkość trawienia pokarmu. Dzięki temu glukoza będzie wolniej wchodzić do krwiobiegu” – mówi dietetyk Farah Z. Khan z USA.

Ekspertka zaleca trzymanie się całych lub mrożonych owoców, ponieważ te suszone i w puszkach mogą zawierać dodatek cukru. Jeśli lubisz spożywać owoce w postaci płynnej, trzymaj się 100% soku bez dodatku cukru i rozważ rozcieńczenie go wodą. Połączenie owocu z innymi białkami lub zdrowymi tłuszczami to dodatkowy sposób na powstrzymanie gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. Pamiętaj, że jedna porcja owoców to około 15 g węglowodanów.

Owoce dozwolone dla cukrzyków

Oto 10 owoców, którymi możesz się cieszyć w jednej zdrowej porcji, nawet jeśli masz cukrzycę.

Jabłka

Jabłka są pełne błonnika (większość jest w skórce, więc nie warto jej obierać), co czyni je doskonałym wyborem nawet dla diabetyków. Możesz połączyć je z masłem orzechowym, aby uzyskać trochę białka w każdym kęsie. 1 porcja = 1 małe jabłko

Gruszki

Są pełne zdrowego błonnika i witamin. Dieta wysokobłonnikowa wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju cukrzycy i stabilniejszym poziomem cukru we krwi u diabetyków. 1 porcja = 1 mała gruszka

Truskawki

Wypełnione przeciwutleniaczami i witaminą C truskawki to wyjątkowo smaczny wybór. Są pokarmem o niskim indeksie glikemicznym i bogatym w błonnik, dzięki czemu pomagają regulować poziom cukru we krwi i utrzymywać go na stabilnym poziomie. 1 porcja = 1 szklanka truskawek

Banany

Wybierając banana z kiści, zjedz takiego, który jest nadal nieco bardziej zielony. Gdy banan dojrzewa, zawartość cukru wzrasta. Nie przesadzaj z ilością: 1 porcja = 1/2 banana

Jagody

Ze względu na zawartość przeciwutleniaczy, wszystkie jagody są doskonałym wyborem dla diabetyków. Cierpkie i soczyste jeżyny mają ponad dwukrotnie więcej błonnika niż truskawki. 1 porcja = 1 szklanka

Brzoskwinie

Wraz z innymi owocami pestkowymi, takimi jak śliwki i nektarynki, brzoskwinie zawierają związki bioaktywne, które mogą zwalczać cukrzycę związaną z otyłością. Unikaj brzoskwiń w syropie. 1 porcja = 1 średnia brzoskwinia

Kiwi

Ten mały owoc jest bogaty w witaminę C i ma stosunkowo mało cukru. Możesz łączyć kiwi z jogurtem lub dodać do białkowego smoothie. 1 porcja = 1,5 kiwi

Pomarańcze

Pomarańcze to jedne z najpopularniejszych cytrusów na całym świecie. Również mogą mieć miejsce w diecie cukrzyka. W jednym średnim owocu znajduje się 3 g błonnika i 51 mg witaminy C. 1 porcja = 1 średnia pomarańcza

Wiśnie

Wiśnie są pełne przeciwutleniaczy, które mogą pomóc regulować poziom cukru we krwi. Jednak nie spożywaj ich w ciastach i słodkich deserach, ale na surowo. 1 porcja = 1 szklanka wiśni

Melon

Odpuść sobie arbuza, który ma wyższy ładunek glikemiczny, a zamiast tego wybierz melona. Jest doskonałym orzeźwieniem z letnie dni. 1 porcja = 1 szklanka melona pokrojonego w kostkę

