Naukowcy: Wysoki poziom cukru we krwi zwiększa ryzyko śmierci na COVID-19. Nawet u osób, które nie mają cukrzycy

Badania przeprowadził zespół naukowców z Hiszpanii, a opublikowano je na łamach „Annals of Medicine”, także w wersji internetowej czasopisma. Są one dostępne pod tym linkiem. Badaczom zależało na tym, by wyjaśnić, dlaczego na skutek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 umierają osoby spoza grup wysokiego ryzyka, do których zaliczają się pacjenci powyżej 65. roku życia i ludzie z obniżoną odpornością oraz diabetycy zmagający się konkretnie z cukrzycą typu 2. Eksperci postanowili sprawdzić, czy sam podwyższony poziom cukru we krwi, bez względu na to, czy ktoś choruje na cukrzycę, czy nie, może zwiększać ryzyko śmierci z powodu COVID-19. Okazuje się, że tak.

Jak przebiegało badanie?

Naukowcy do badania wykorzystali krajowy rejestr zawierający dane o 11312 pacjentach z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Lista ta została sporządzona na podstawie informacji przesłanych ze 109 hiszpańskich szpitali i dotyczyła osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem od 1 marca do 31 maja 2020. Badacze dokładnie przyjrzeli się danym ukazującym poziom cukru we krwi u tych pacjentów, którym zmierzono go przy przyjęciu do szpitala. Na podstawie tych wyników naukowcy podzielili chorych na trzy grupy: z normalnym, wysokim i bardzo wysokim poziomem cukru we krwi.

Wysoki poziom cukru we krwi zwiększa ryzyko zgonu na COVID-19?

Badacze odkryli, że wraz ze wzrostem poziomu cukru we krwi wzrasta również ryzyko śmierci z powodu COVID-19. Co ważne, ryzyko to było większe także u osób, które nie chorowały na cukrzycę. Spośród 11312 pacjentów włączonych do badania 2289, czyli 20,1 procent – zmarło. W tej grupie 41,1 procent pacjentów miało bardzo wysoki poziom cukru we krwi, a 15,7 procent – normalny poziom.

Jak bardzo wiarygodne jest to badanie?

Pierwszym ograniczeniem dotyczącym badania jest to, że było ono retrospektywne – przejrzano zapisy z hospitalizacji pacjentów, więc badacze nie mogli kontrolować ani mierzyć zmiennych zewnętrznych. Sami jego autorzy przyznają również, że większość markerów stanu zapalnego nie została uwzględniona w rejestrze pacjentów, a to ważne, ponieważ kilka z nich koreluje z ciężkim przebiegiem choroby.

Co więcej, niektórzy pacjenci mogli nie wiedzieć, że są diabetykami, ponieważ nie zostali wcześniej właściwie zdiagnozowani, a mogli zostać omyłkowo przypisani do grupy bez cukrzycy, ponieważ akurat danego dnia poziom cukru we krwi był u nich w normie. Z drugiej strony, badanie przeprowadzono na podstawie danych bardzo dużej liczby osób i skupiało się ono na ciężko chorych pacjentach.

Wnioski? Potrzebne są badania przesiewowe

Naukowcy podkreślają, że zaistniała potrzeba wykonywania badań przesiewowych poziomu cukru we krwi od razu po przyjęciu do szpitala u wszystkich pacjentów. Wczesna kontrola glikemii umożliwi wdrożenie odpowiedniego leczenia u osób z hiperglikemią – zarówno chorych na cukrzycę, jak i na nią nie cierpiących, co pozwoli uratować im życie.

