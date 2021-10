Dlaczego do jadłospisu dziecka warto włączyć ryby? Chodzi o odporność

Jesień to okres, kiedy infekcje oraz grypa towarzyszą zarówno dorosłym jak i dzieciom. W poprzednich latach w jesiennych i zimowych miesiącach do polskich szpitali ze względu na ciężki przebieg grypy trafiało ok. 2-3 tysiące osób miesięcznie. Dla porównania: w styczniu 2020 roku było to zaledwie 300 osób. Co więcej, z powodu przeziębienia dzieci opuszczają co roku 22 miliony dni nauki szkolnej, a ich rodzice – 20 milionów dni w pracy.

Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na ryby w diecie dziecka?

Zbilansowane posiłki w diecie dzieci są kluczową kwestią do ich prawidłowego rozwoju. Zadaniem rodziców jest więc pokazanie pociechom, że zdrowe odżywianie nie musi oznaczać niesmacznych potraw, które są wyłącznie źródłem witamin i mikroelementów. Wielu opiekunów od najmłodszych lat pociechy musi się sporo natrudzić, żeby przekonać ją do zjedzenia konkretnego posiłku bądź produktu. Niemałym wyzwaniem jest namówić dziecko do spożywania ryb. Warto jednak podjąć to wyzwanie, ponieważ jedzenie ryb ma wiele zalet.

Jakie zapotrzebowanie na witaminy i mikroelementy mają dzieci?

Chcąc uniknąć podawania dziecku suplementów diety, które mają dostarczyć do ich organizmów witaminy i mikroelementy, rodzice powinni zorientować się jakie produkty spożywcze na to pozwolą. Ponadto należy dowiedzieć się, w jakim wieku organizm dziecka wykazuje większe zapotrzebowanie na konkretne substancje.

W okresie niemowlęcym dziecko karmione piersią nie potrzebuje dodatkowej suplementacji, ponieważ do jego organizmu dostarczane są wszystkie niezbędne składniki wraz z mlekiem matki. Wyjątek stanowi witamina K, której stężenie we krwi noworodka jest bardzo niskie. Niestety w tym wypadku nie ma innej możliwości jak skorzystanie z gotowego specyfiku.

W kolejnym okresie dziecko powoli zostaje odstawione od piersi matki, a mleko zostaje zastąpione innymi posiłkami. W tym czasie wzrasta zapotrzebowanie na:

Wapń, który odpowiedzialny jest za prawidłowy rozwój kości i zębów dziecka. Wspomaga także odpowiedni wzrost.

Witaminę D inaczej nazywana witaminą słońca, ponieważ to dzięki niemu można dostarczyć do organizmu sporą jej ilość. Ma działanie podobne do wapnia, a dodatkowo znacznie poprawia odporność.

Magnez zmniejsza poczucie zmęczenia i ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu.

Cynk także wzmacnia odporność oraz pozytywnie działa na układ nerwowy. Poprawia także pamięć i koncentrację.

Żelazo zwiększa odporność oraz odpowiada za wytwarzanie czerwonych krwinek.

Na wyżej wymienione składniki największe zapotrzebowanie mają dzieci do 6 roku, kiedy rozwijają się w szybkim tempie. Natomiast w późniejszych latach pociechy również muszą dostarczać do swoich organizmów wielu witamin i mikroelementów, które pozwolą im prawidłowo funkcjonować.

W okresie przedszkolnym i szkolnym ważne jest zapewnienie dziecku następujących składników:

Witamina A, która polepsza jakość widzenia, ma swój udział w procesie syntezy hormonów oraz poprawia stan skóry, włosów i paznokci. Ostatnia właściwość jest szczególnie ważna dla nastolatków, którzy często zmagają się z problemami skórnymi np. trądzikiem.

Witamina C, która głównie odpowiada za wzmocnienie odporności, co przy kontakcie z innymi dziećmi jest bardzo istotne.

Witamina D.

Witamina E, poprawiającej stan skóry.

Witaminy z grupy B odpowiadające za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Te witaminy są szczególnie ważne, ponieważ pozytywnie wpływają na zdrowie psychiczne, czyli pozwalają się odprężyć, poprawiają koncentrację oraz powodują znaczną poprawę nastroju.

Jakie z omówionych witamin i mikroelementów zawierają ryby?

Większość wspomnianych witamin i mikroelementów spokojnie można dostarczyć do organizmu dziecka poprzez dobrze opracowany jadłospis i produkty bogate w potrzebne substancje. Jednak zanim jakiś składnik trafi do menu pociechy, warto poznać jego właściwości. Pewnie każdy z nas słyszał kiedyś, że ryby są zdrowe. Czy jest to prawda? Owszem.

„Ryby przede wszystkim są doskonałym źródłem kwasów omega 3, które poprawiają nastrój i zapobiegają procesowi starzenia się skóry. W diecie dziecka są one niezbędne, ponieważ mają pozytywny wpływ na rozwój mózgu, wzmacniają odporność oraz mają wpływ na jakość błon komórkowych i samych komórek. Mówiąc wprost, są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka” – tłumaczy Ewa Polińska z MSM Mońki.

Ponadto ryby zawierają:

Witaminę A.

Witaminę D.

Witaminy z grupy B.

Magnez.

Wapń.

Żelazo.

Cynk.

Sód, który reguluje ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych.

Jod bierze udział w produkcji hormonów tarczycy.

Selen wspomaga odporność oraz prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

„Co więcej, ryby dostarczają do organizmu dziecka sporą ilość białka, które jest niezbędne do prawidłowej budowy kości, mięśni, zębów, skóry, włosów i paznokci” – dodaje ekspertka.

W jakiej postaci podawać dziecku ryby?

Ryby są najzdrowsze, jeśli wcześniej zostały ugotowane na parze bądź upieczone w folii, bez dodatku tłuszczu. Jednak, aby posiłek był pełnowartościowy, należy dodać do niego odpowiednie składniki. Warto więc do ryby dodać surówkę ze zdrowych warzyw np. pora lub selera. Lepiej unikać jest popularnego połączenia, czyli ryby z frytkami, a smażone ziemniaki zamienić na chipsy z marchewki. „Zapiekaną rybę można również urozmaicić plastrem sera Gouda lub Aldamer, który będzie znakomitym źródłem białka” – dodaje Ewa Polińska z MSM Mońki.

Dzieci bardzo często nie chcą jeść ryb ze względu na ich smak i specyficzny zapach. Warto je jednak przekonać do zmiany zdania. Podobno, aby dziecko przekonało się do jedzenia konkretnej potrawy, powinno jej spróbować minimum kilkakrotnie.

Zdrowie zaczyna się w domu

Specjaliści od zdrowego odżywiania oraz wirusolodzy wskazują fakt, że najważniejszym drogowskazem do zdrowego życia jest rodzic, który ma realny wpływ na zdrowie dziecka. Modelowanie nawyków żywieniowych ma kluczowe znaczenie dla budowania odporności, ale zwykle przeziębienie, kaszel czy infekcje, to nieuniknione elementy dzieciństwa.

Czytaj też:

Pasta z makreli jedną z ulubionych past Polaków. Jakie ma właściwości?Czytaj też:

Kwas oleinowy – Omega-9 chroni skórę i wspomaga pracę wątroby