5 mitów na temat pieczywa – czas obalić je wszystkie!

Zdrowe odżywianie oznacza przede wszystkim spożywanie mniej przetworzonych produktów. Coraz częściej sięgamy np. po domowe wypieki, kierując się nie tylko rosnącymi cenami w piekarniach, ale również troską o swoją sylwetkę. Niektórzy w ogóle rezygnują z chleba, tłumacząc się dietą. Czy na pewno jest to dobry kierunek i co tak naprawdę wiemy o chlebie?

5 mitów na temat pieczywa

Mit nr 1 – chleb to tylko puste kalorie

Ziarna składają się z trzech części: bielma, otrębów i zarodka. Biała mąka wytwarzana jest tylko z bielma, podczas gdy cała pszenica zawiera wszystkie trzy elementy. A wiele składników odżywczych zboża znajduje się w otrębach i zarodkach. Dlatego chleb pełnoziarnisty, oprócz witamin z grupy B i żelaza, dostarcza witaminę E, minerały – takie jak cynk i magnez, flawonoidy i inne przeciwutleniacze, białko i błonnik. Większość dorosłych powinna spożywać 5 porcji zbóż dziennie, z czego co najmniej połowa z nich powinna stanowić produkty pełnoziarniste. Dlatego chleb pełnoziarnisty jak najbardziej wpisuje się w zdrową dietę. – Rezygnacja z chleba oznaczałaby wyeliminowanie jednego z najłatwiejszych sposobów włączenia produktów pełnoziarnistych do swojej diety – zauważa Michał Obalewski z marki Ariete.

Dla tych, którzy nie ufają produktom sklepowym, jest rozwiązanie – domowe wypieki. Wówczas mamy pewność, że w chlebie nie ma żadnych ulepszaczy, ponieważ to my kontrolujemy składniki. – Warto rozważyć to rozwiązanie, zwłaszcza, że dziś domowy wypiek chleba wcale nie musi być czasochłonny i skomplikowany – zachęca ekspert.

Mit nr 2 – pieczywo tuczy

Wielu ludzi samemu próbuje rezygnować z niektórych produktów, bo ma przeświadczenie, że są one tuczące. Do takich należy chleb, który przez dużą zawartość węglowodanów, jest uważany za wypiek tuczący i nienadający się do codziennej diety. Nic bardziej mylnego. Codziennie spożycie chleba w umiarkowanych ilościach jest cennym źródłem witaminy B oraz minerałów. Skąd wynika ten najbardziej popularny mit? Ponieważ ludzie nie wiedzą, że to nie pieczywo, a woda jest odpowiedzialna za dodatkowe kilogramy, gdyż na każde 100 g węglowodanów, organizm przechowuje ok. 300 g wody. Dlatego, zamiast całkowicie rezygnować ze spożywania chleba, wystarczy to robić z umiarem.

Mit 3: Chleb bezglutenowy jest zdrowszy

Etykieta informująca o braku glutenu w chlebie absolutnie nie gwarantuje zdrowia. W rzeczywistości alternatywny, bezglutenowy wypiek, może zawierać więcej cukru i być pełen niespodziewanych dodatków. Gluten nadaje pieczywom i innym wypiekom ich kształt i sprężystość, więc producenci często wymieniają go na dodatki, takie jak guma ksantanowa lub skrobia kukurydziana, aby uzyskać podobną konsystencję – oraz dodatkowy cukier lub tłuszcz, aby uzyskać lepszy smak. Lepiej więc uważać na te nadmiernie przetworzone produkty bezglutenowe, tak jak na każdą inną przetworzoną żywność.

Mit nr 4 – chleb na drożdżach to samo zło

Chleb na zakwasie wyrasta wskutek fermentacji, co niesie ze sobą wiele korzyści dla naszego organizmu, jednakże rezygnacja z pieczywa wyrabianego na drożdżach jest uzasadniona tylko w przypadku osób, które są uczulone na drożdże, bądź mają zdiagnozowaną grzybicę. Z kolei pieczywo wypiekane na drożdżach jest bogate w witaminy z grupy B, biotynę. Jest źródłem białka i błonnika oraz zawiera cenne minerały takie jak: fosfor, potas, żelazo i wapń, których organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli nie wiemy, który chleb będzie dla nas lepszy, warto spróbować samemu go przygotować i zobaczyć, jaki proces wyrabiania chleba będzie korzystniejszy dla naszego organizmu.

Mit nr 5 – mrożone pieczywo jest niezdrowe

Mrożenie to jeden z najlepszych sposób na przechowywanie żywności w naszych domach. Tyczy się to również chleba, który dzięki temu procesowi zachowuje swoje składniki odżywcze. Ponadto mrożenie pozwala uniknąć czerstwienia i powstawania pleśni. Dzięki mrożeniu możemy przedłużyć świeżość pieczywa, jeśli na przykład kupimy bądź wyrobimy go za dużo. Nie warto marnować jedzenia. Tak jak mrozi się owoce, warzywa czy mięso, tak samo chleb możemy spokojnie wkładać do zamrażarki, a po rozmrożeniu ponownie cieszyć się jego kruchością i smakiem. Jeśli w dodatku jest to własnoręcznie upieczony chleb, miło będzie móc ponownie się nim delektować.

