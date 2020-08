Ile węglowodanów możesz zjeść dziennie, aby schudnąć?

Jeśli próbujesz schudnąć, prawdopodobnie rozważałeś dietę niskowęglowodanową, co jest świetnym pomysłem. Jednak zbytnie ograniczenie węglowodanów potrzebnych twojemu organizmowi do samodzielnego zaopatrzenia się w energię może nawet prowadzić do problemów zdrowotnych.

Według badań opublikowanych w New England Journal of Medicine spożywanie niskowęglowodanowych posiłków zostało powiązane z większą utratą wagi i utrzymaniem jej, niż jedzenie o niskiej zawartości tłuszczu lub w stylu śródziemnomorskim. Jednak musisz odpowiednio ograniczać węglowodany. W przeciwnym razie wyrządzisz sobie więcej szkody niż pożytku. Węglowodany a odchudzanie. Ile węglowodanów można zjeść? Zastanawiasz się, ile węglowodanów powinieneś zjeść, aby schudnąć? Dietetyk Jim White, właściciel studia fitness z USA podał konkretne liczby. Dla kobiety ważącej ok. 70 kg zaleca 150-200 gramów węglowodanów dziennie i 200-250 dla mężczyzny. Zgodnie z wytycznymi dietetycznymi dla Amerykanów węglowodany powinny stanowić 45-65 procent dziennego spożycia kalorii, dlatego dieta niskowęglowodanowa jest klasyfikowana jako taka, w której mniej niż 45 procent kalorii pochodzi z węglowodanów. Więc jeśli spożywasz 2000 kalorii dziennie, to mniej niż 225 gramów węglowodanów. Dodatkowo, zamiast zwracać uwagę na to, jak wzrost lub spadek poziomu węglowodanów zmienia twój wygląd, zastanów się również, jak wpływa na twoje samopoczucie. Musisz trafić w „słodki punkt” paliwa, który zapewni energię, a nie otyłość. Zadbaj także o pozostałe makroskładniki. „Wiele osób rezygnuje z węglowodanów, ale zbytnio ogranicza także makroskładniki, takie jak białko i tłuszcz” – mówi White. „Może to powodować wiele niedoborów, spowolnić metabolizm i obniżyć poziom energii wpływający na ogólny stan zdrowia”. Czytaj także:

Dieta 500 kalorii – czy jest szkodliwa? Czy pomaga schudnąć?