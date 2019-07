Masz insulinooporność? Jedz jogurt naturalny

Insulinooporność i zespół metaboliczny

Insulinooporność to zmniejszenie się wrażliwości tkanek na insulinę co prowadzi do nadprodukcji insuliny, której jednym z efektów jest odkładanie się tkanki tłuszczowej. Jeśli zapotrzebowanie na insulinę przekracza możliwości trzustki, dochodzi do wzrostu stężenia cukru we krwi, co daje początek rozwojowi cukrzycy typu 2. Obok insulinooporności wyznacznikami zespołu metabolicznego są: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe oraz otyłość brzuszna. Wskaźnikiem insulinooporności jest wskaźnik HOMA-IR oparty na ocenie stężenia glukozy i insuliny we krwi obwodowej na czczo. Wartości powyżej 2,5 sugerują insulinooporność. Nadmiar insuliny obserwowany w insulinooporności prowadzi do nadmiernego odkładania się tłuszczy w wątrobie co prowadzi do niealkoholowego stłuszczenia wątroby, którego odległym skutkiem może być marskość wątroby.

Jogurt naturalny – broń na insulinooporność i stłuszczenie wątroby

W łamach „The American Journal of Clinical Nutrition” pojawiła się publikacja, dotycząca wpływu jogurtu naturalnego na insulinooporność i niealkoholowe stłuszczenie wątroby. W badaniu wzięło udział sto otyłych kobiet w wieku 36-66 lat z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i zespołem metabolicznym. Po 24 dniach spożywania 220 g jogurtu naturalnego dziennie nastąpił spadek wskaźnika HOMA-IR średnio z wartości 3,8 do 2,8. Oprócz tego zmniejszyła się zawartość tłuszczu w wątrobie średnio z 25 do 21 procent. Wyniki tego badania sugerują, że regularne spożywanie jogurtu naturalnego łagodzi insulinooporność i zmniejsza niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Autorzy podkreślają, że za obserwowane właściwości mogą być odpowiedzialne dobroczynne szczepy bakterii znajdujące się w jogurcie naturalnym.

