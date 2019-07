Cholesterol VLDL czy LDL? Jaka jest różnica?

Cholesterol LDL nazywany jest złym cholesterolem. To właśnie zbyt wysoki poziom tego czynnika we krwi przyczynia się do rozwoju chorób takich, jak miażdżyca, nadciśnienie czy w konsekwencji zawał serca.

Zły czy dobry cholesterol?

Lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) i lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości (VLDL) to dwa różne rodzaje lipoprotein występujących we krwi. Warto również zdefiniować termin lipoproteiny. Są one kombinacją białek i różnych rodzajów tłuszczów. Przenoszą cholesterol i trójglicerydy w krwiobiegu.

Cholesterol jest substancją tłuszczową niezbędną do budowy komórek. W ciele najczęściej powstaje w wątrobie w przebiegu złożonych procesów. Trójglicerydy z kolei stanowią kolejny rodzaj tłuszczu, który jest używany do przechowywania dodatkowej energii w komórkach.

Główną różnicą między VLDL a LDL jest to, że mają różne zawartości procentowe cholesterolu, białka i trójglicerydów, które składają się na każdą lipoproteinę. Ogólnie rzecz biorąc VLDL zawiera większą ilość trójglicerydów. LDL natomiast - większą ilość cholesterolu.

VLDL i LDL są uważane za rodzaje „złego” cholesterolu. Podczas gdy organizm potrzebuje do działania zarówno cholesterolu, jak i trójglicerydów, zbyt duża ilość tych składników może przyczynić się do gromadzenia się ich w tętnicach. Może to zwiększyć ryzyko chorób serca i udaru mózgu.

Czym właściwie jest VLDL?

VLDL powstaje w wątrobie, aby móc przenosić trójglicerydy w całym ciele. Składa się z następujących komponentów:

cholesterol: 10 procent



trójglicerydy: 70 procent



białka: 10 procent



inne tłuszcze: 10 procent.



Trójglicerydy przenoszone przez VLDL są pożytkowane przez komórki w organizmie jako źródło energii. Spożywanie większej ilości węglowodanów w stosunku do spalanych kalorii może prowadzić do wytwarzania nadmiernych ilości trójglicerydów i wzrostu poziomu VLDL we krwi. Nadwyżka trójglicerydów jest przechowywana w komórkach tłuszczowych i uwalniana w późniejszym czasie, gdy jest potrzebna do wytworzenia energii.

Wysoki poziom trójglicerydów jest związany z nagromadzeniem osadów w tętnicach. Te osady nazywane są blaszką miażdżycową. Gromadzenie się jej zwiększa ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Eksperci uważają, że dzieje się tak, ponieważ z uwagi na występowanie blaszki współwystępują:

podwyższony stan zapalny



zwiększone ciśnienie krwi



zmiany w ścianach naczyń krwionośnych



niski poziom lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), czyli „dobrego” cholesterolu.

Wysoki poziom trójglicerydów jest również związany z zespołem metabolicznym i niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby.

Czym zatem jest LDL?

Niektóre cząsteczki VLDL są usuwane z krwiobiegu. Reszta jest przekształcana w LDL przez enzymy we krwi. LDL charakteryzuje mniejsza zawartość trójglicerydów i wyższy procent cholesterolu niż VLDL. LDL składa się w dużej mierze z następujących komponentów (niepełny wykaz):

cholesterol: 26 procent



trójglicerydy: 10 procent



białka: 25 procent



inne tłuszcze: 15 procent.

LDL odpowiada za transport cholesterolu w całym organizmie. Nadwyżki tego składnika prowadzą do wysokiego poziomu LDL, który z kolei jest związany z gromadzeniem się blaszki miażdżycowej w tętnicach. Namnażanie takiego osadu może prowadzić do rozwoju miażdżycy. Miażdżyca tętnic występuje, gdy zgromadzone osady twardnieją i powodują zwężenie tętnic. Zwiększa to ryzyko zawału serca i udaru.

Najnowsze wytyczne American Heart Association koncentrują się na ogólnym ryzyku rozwoju chorób serca, a nie na poszczególnych wynikach dotyczących cholesterolu. Poziom cholesterolu całkowitego, LDL i HDL wraz z wieloma innymi czynnikami określają, które metody leczenia powinny być zastosowane w twoim przypadku.

VLDL i LDL w badaniach

Zakres rutynowych badań obejmuje poziom cholesterolu LDL. American Heart Association zaleca wszystkim osobom w wieku powyżej 20 lat badanie poziomu cholesterolu co 4-6 lat. Może on jednak wymagać częstszego monitorowania, jeśli istnieje podwyższone ryzyko chorób serca.

Nie ma konkretnego testu na cholesterol VLDL. VLDL jest zwykle szacowany na podstawie poziomu trójglicerydów, które również są zazwyczaj uwzględnione w wynikach zwykłego testu na cholesterol we krwi.

Wielu lekarzy nie przywiązuje wagi do tego, by oszacować twój poziom VLDL, chyba, że sam o to poprosisz lub masz już do czynienia z innymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia lub chorobą serca. Ryzyko chorób układu krążenia zwiększa się wraz z wiekiem. Pozostałe czynniki to:

nadwaga



cukrzyca lub wysokie ciśnienie krwi



choroby układu sercowo-naczyniowe występujące w rodzinie



palenie papierosów



brak regularnej aktywności fizycznej



niezdrowa dieta (bogata w tłuszcz zwierzęcy i cukier oraz uboga w owoce, warzywa i błonnik).



Jak obniżyć poziomy LDL i VLDL?

W celu obniżenia poziomu zarówno VLDL, jak i LDL należy zastosować w zasadzie takie same strategie. Przez to należy rozumieć zwiększenie wysiłku fizycznego i spożywanie różnorodnej, zdrowej żywności.

Rzucenie palenia i zmniejszenie spożycia alkoholu również jest bardzo korzystne - nie tylko dla zdrowia tętnic! Jeżeli masz wątpliwości względem swojego zdrowia i prawidłowego trybu życia, poproś o pomoc lekarza.

Generalne wskazówki można zawrzeć w kilku słowach:

Jedz orzechy, awokado, płatki owsiane i ryby bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, takie jak łosoś i halibut;



Unikaj tłuszczów nasyconych, które znajdują się w żywności takiej jak wołowina, wieprzowina, masło i sery;



Ćwicz co najmniej 30 minut dziennie.



