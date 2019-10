Odchudzanie – czy warto suplementować chrom?

Chrom został odkryty w 1797 roku przez Louisa Vaquelina i jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ma wpływ na metabolizowanie glukozy i utrzymanie go na prawidłowym poziomie. Dzięki temu pomaga hamować apetyt na słodycze. Wspomaga także przemianę tłuszczów i węglowodanów. Gdzie go znaleźć i czy istnieją przeciwwskazania do jego dodatkowej suplementacji? Obejrzyj materiał wideo:

Chrom – niedobór

Możesz zmagać się z niedoborem chromu, jeśli widzisz u siebie następujące objawy:

Bardzo często odczuwasz niekontrolowany lęk i masz wrażenie, że ciągle jesteś w stanie pełnej gotowości.



Niezależnie od tego, jak długo śpisz, bardzo szybko się męczysz w ciągu dnia.



Masz wahania nastroju, jesteś drażliwy.



Jesteś osłabiony i brakuje ci chęci do działania.



Męczą cię bóle głowy.

Nie potrafisz zapanować nad apetytem.

Chrom – funkcje

Chrom odpowiada przede wszystkim za metabolizm glukozy, a to oznacza, że może przeciwdziałać rozwojowi cukrzycy oraz miażdżycy i hamować napady głodu. Reguluje produkcję insuliny. Warto wiedzieć, że pierwiastek ten wchodzi w skład niektórych enzymów trawiennych, dzięki czemu poprawia przemianę materii.

Niedobór tego pierwiastka jest często spotykany u osób, które zmagają się z silnym stresem, a także u tych, które spożywają duże ilości cukru.

