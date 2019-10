5 błędów, które popełniłeś od rana. Tak szkodzisz swojemu zdrowiu

Któż z nas nie popełnia błędów? Popełniamy je wszyscy, ale niektóre z nich są szczególnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Sprawdź, czy też szkodzisz swojemu zdrowiu i popełniasz te błędy każdego dnia.

Błędy zdrowotne, których lepiej nie popełniać

Wiele z codziennie wykonywanych czynności staje się dla nas niezdrową rutyną. Praktykowanie niezdrowych nawyków i przekazywanie ich dalej, czyli naszym dzieciom, nie jest polecanym sposobem na zachowanie dobrego zdrowia oraz sprawności umysłowej do późnej starości.

Nie zdając sobie sprawy z tego, że robimy coś źle, nie jesteśmy w stanie wyeliminować szkodzących nam nawyków, a to prosta droga do utraty zdrowia i przedwczesnej śmierci. Trzeba wiedzieć, że większość nękających ludzkość chorób cywilizacyjnych spowodowana jest stosowaniem niezdrowej diety, siedzącym trybem życia, stresem oraz używkami, które traktujemy, jak doskonały sposób na relaks i pozbycie się napięcia dnia codziennego.

Jakie błędy zdrowotne popełniamy najczęściej?

Rozpoczynając nowy dzień, nie mamy na uwadze naszego stanu zdrowia. Nie myślimy, co będzie za kilka lat i w jaki sposób nasze codzienne nawyki wpłyną na funkcjonowanie naszego organizmu oraz samopoczucie. Poniżej prezentujemy 5 najczęściej popełnianych błędów, które mogą skutkować pogorszeniem stanu zdrowia oraz zwiększać ryzyko rozwoju wielu chorób.

1. Picie kawy na pusty żołądek

Pyszna i pobudzająca kawa stawia nas rano na nogi i pozwala szybciej dojść do siebie nawet po nieprzespanej nocy. Pijąc kawę na pusty żołądek, za kilka lat zaczniemy odczuwać poważne dolegliwości związane z pojawieniem się wrzodów. Drażniące działanie mocnej kawy na śluzówkę żołądka powoduje też problemy trawienne, zgagę oraz refluks żołądkowo-przełykowy, który może stać się przyczyną poważniejszych schorzeń np. zachłystowego zapalenia płuc.

Kawa wykazuje działanie prozdrowotne, ale tylko wówczas, gdy sięgamy po nią z umiarem; przed wypiciem porannej filiżanki kawy warto zjeść pożywne śniadanie lub wypić szklankę wody.

2. Unikanie jedzenia śniadania

Śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków; pozwala ono uzupełnić niedobory energii i zapobiega osłabieniu, zmniejszeniu efektywności pracy oraz nauki, a także nagłym spadkom poziomu glukozy we krwi. Rezygnując ze śniadania, nie tylko pogarszamy nasze samopoczucie, narażamy się na problemy z działaniem mózgu i ciągłe zmęczenie, ale także spowalniamy metabolizm.

Pełnowartościowego śniadania nie można zastąpić kawą, szklanką soku, napojem gazowanym lub słodką przekąską, bo puste kalorie wpływają jedynie na gromadzenie się tkanki tłuszczowej, której nadmiar skutkuje nadwagą i otyłością, czyli powszechnie występującymi chorobami cywilizacyjnymi.

3. Spożywanie zbyt dużych ilości cukru

Biały cukier to nie tylko silny narkotyk, ale także jeden z największych wrogów naszego zdrowia. Jemy zbyt dużo słodkich pokarmów, pijemy słodkie soki oraz sięgamy po przekąski, które także są źródłem zabójczej słodyczy. Cukier jest obecny w większości produktów spożywczych, które zostały w jakimś stopniu przetworzone; znajdziemy go w płatkach śniadaniowych, produktach mlecznych, napojach, przekąskach owocowych, słodyczach, a nawet w żywności dietetycznej. Oprócz cukru zagrożeniem dla naszego zdrowia są też inne substancje słodzące, których wpływ na ludzki organizm nie został jeszcze do końca poznany, bo dotyczące go badania trwają zbyt krótko.

4. Dosalanie potraw

Sól kuchenna jest równie szkodliwa, jak biały cukier. Dosalając potrawy, narażamy się m.in. na nadciśnienie tętnicze i choroby serca. Warto wiedzieć, że sól w naszej diecie nie pochodzi jedynie z domowej solniczki, bo znajdziemy ją w niemal każdym produkcie spożywczym, co sprawia, że bardzo łatwo jest przekroczyć dobową normę jej spożycia.

5. Przyjmowanie dużych ilości leków bez recepty i suplementów diety

Tabletka na ból głowy, na ból brzucha lub pleców, suplementy na piękną skórę, włosy i paznokcie, kilka preparatów witaminowych, obowiązkowo profilaktyczna dawka żelaza i witaminy D3, preparat z kwasami Omega i DHA, coś na krążenie i uspokojenie, suplement na przemianę materii i do tego jeszcze herbatka na spokojny sen. Przyjmujemy zbyt dużo leków i suplementów oraz ziół, nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą one wchodzić ze sobą w interakcje. Skutkuje to poważnymi problemami z wątrobą, żołądkiem, sercem i nerkami, których leczenie może pozbawić nas radości życia na kilka długich lat oraz trwale utrudnić normalne funkcjonowanie.