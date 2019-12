Probiotyki i prebiotyki działają inaczej na dziewczęta, a inaczej na chłopców?

Dr Marie Lewis, główny badacz i wykładowca immunologii i mikrobiologii jelit na University of Reading, powiedziała: „Prawidłowy rozwój układu odpornościowego jest niezbędny, aby zapewnić odpowiednią reakcję zarówno na szkodliwą, jak i nieszkodliwą stymulację przez całe życie i ten rozwój, nawet podczas pierwszych dni życia zależą od płci. Chociaż nie wiemy dlaczego, wiemy, że młode dziewczęta inaczej odpowiadają na szczepienia niż chłopcy. Jednak nie spodziewaliśmy się, że młode dziewczęta mają bardziej regulowane środowisko immunologiczne w tkankach jelit niż chłopcy. Jest to ważne, ponieważ około 70 procent układu odpornościowego znajduje się w jelitach, i tam również jego rozwój jest napędzany we wczesnym okresie życia, głównie przez żyjące bakterie jelitowe.

Czytaj także:

Jak stosować antybiotyki i kiedy mogą zaszkodzić?

Prosięta na pomoc

„Prosięta są cennymi modelami przedklinicznymi w przypadku ludzkich niemowląt, szczególnie w badaniach żywieniowych, i po raz pierwszy pokazujemy, że probiotyki i prebiotyki mogą mieć różny wpływ na układ odpornościowy u samców w porównaniu z samicami prosiąt. Na przykład inbioza prebiotyczna znacznie zwiększa liczbę komórek odpowiedzialnych za kontrolowanie odpowiedzi immunologicznej, regulatorowych komórek T, w jelitach męskich, ale nie w jelitach żeńskich.

„Konsekwencją tego badania jest to, że musimy przemyśleć sposób, w jaki projektujemy i analizujemy dane z badań żywieniowych u młodzieży. Obecnie badania dotyczące skuteczności suplementów diety w układzie odpornościowym zakładają, że to samo dzieje się u chłopców i dziewczęta. Ale pokazujemy, że tak nie jest i że płeć może wpływać na dane dotyczące skuteczności probiotyków i prebiotyków w niemowlęctwie.

Mick Bailey, profesor immunologii porównawczej w Bristol Veterinary School, dodał: „Praca rodzi naprawdę ważne pytania na temat tego, dlaczego tak się dzieje – czy to dlatego, że poziomy różnych hormonów płciowych sprawiają, że układ odpornościowy różni się prawie jako efekt uboczny, nawet przy czy w tym wieku, czy to dlatego, że układ odpornościowy i rozrodczy muszą być zasadniczo powiązane na wczesnym etapie rozwoju?”.

W pracy stwierdzono, że probiotyki i prebiotyki działają inaczej u samców niż u samic 28-dniowych prosiąt. Zespół zauważa, że ​​efekt tych interwencji żywieniowych można ukryć, jeśli spojrzymy na mężczyzn i kobiety razem. Dr Lewis kontynuował: „Oznacza to również, że leczenie zaburzeń immunologicznych może wymagać innego zaprojektowania dla małych dziewczynek i chłopców. W przyszłości możemy odkryć, że określone probiotyki lub prebiotyki są bardziej korzystne dla dziewcząt, podczas gdy inne mogą generować lepsze wyniki zdrowotne dla chłopców. Biorąc pod uwagę podstawowe różnice w rozwoju immunologicznym, które zidentyfikowaliśmy między chłopcami i dziewczętami, uwzględnienie płci może stanowić prosty sposób poprawy skuteczności farmaceutyków i innych terapii działających na układ odpornościowy”.

Czytaj także:

Kiedy najlepiej przyjmować probiotyki? Nie popełniaj tych błędów