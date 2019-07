Miałaś raka piersi? Badanie krwi może pomóc przewidzieć nawrót choroby

Pomimo poczynienia ogromnego postępu naukowego, jaki odnotowano w badaniach nad rakiem piersi, ten rodzaj nowotworu nadal jest wiodącym typem wśród kobiet w Stanach Zjednoczonych. W skali śmiertelności notuje się go jako drugi w kolejności po raku płuc. Wiele osób, które pokonały raka piersi, żyje w ciągłym niepokoju. Rak piersi może bowiem powrócić. Naukowcy jednak ciężko pracują nad tym, aby ustalić schematy nawrotów tego nowotworu. I są na dobrej drodze, by osiągnąć w tym zakresie pełną skuteczność.

Przełom w walce z rakiem piersi

Badania receptorów steroidowych w raku piersi pokazują, że nowotwory sutka z ujemnym wynikiem działania receptora estrogenowego (ER) wykazują większą skłonność do nawrotu w ciągu pierwszych 5 lat po rozpoznaniu. Jednocześnie nowotwory sutka z dodatnim wynikiem ER wiążą się z podwyższonym ryzykiem nawrotu w ciągu kolejnych 10 lat.

Jednak wiele aspektów dotyczących nawrotu nowotworu piersi nie zostało jeszcze poznanych. Naukowcy wciąż próbują zbadać wszystkie czynniki, które mogą mieć znaczenie: począwszy od natury komórek nowotworowych, aż po czas leczenia. W najnowszych badaniach zwrócono uwagę na przeciwnowotworową odpowiedź w postaci reakcji zapalnej organizmu. Dzięki niej naukowcy mają szansę na opracowanie badania krwi, które może wkrótce posłużyć do przewidzenia szans nawrotu raka piersi.

Dr Peter P. Lee, przewodniczący Wydziału Immunoonkologii w City of Hope Comprehensive Cancer Center w Duarte w stanie Kalifornia jest współautorem przełomowego badania. Jego wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma „Nature Immunology”.

Możliwość przewidzenia ryzyka nawrotu nawet w ciągu 3-5 lat

Jak podali naukowcy, równowaga między sygnalizacją prozapalną i przeciwzapalną układu odpornościowego w odpowiedzi na cytokiny może pomóc w określeniu przeciwnowotworowej reakcji immunologicznej danej osoby.

Do badania zwerbowano 40 kobiet, które zwalczyły raka piersi. Uczestniczki badania zostały poddane obserwacji klinicznej przez okres wynoszący średnio 4 lata. Badacze egzaminowali także dodatkową grupę 38 osób, które przeżyły raka piersi, w celu potencjalnego powtórzenia wyników uzyskanych w poprzedniej grupie.

U osób z rakiem występuje tendencja do tego, by limfocyty T regulujące krew obwodową (komórki Treg) wykazywały mniej aktywne szlaki sygnalizacyjne prozapalnych cytokin i bardziej aktywne szlaki sygnalizacyjne cytokin hamujących układ odpornościowy, wyjaśniają naukowcy. Takie środowisko może prowadzić do rozwoju raka. Dr Lee z grupą naukowców zbadał reakcje sygnalizacyjne na cytokiny pro- i przeciwzapalne w różnych typach komórek układu odpornościowego krwi obwodowej osób, które wyzdrowiały z raka piersi. Naukowcy odkryli, że odpowiedź sygnalizacyjna w komórkach Treg różniła się u dwóch prozapalnych i dwóch przeciwzapalnych cytokin u niektórych spośród tych osób.

Te odpowiedzi sygnalizacyjne korelowały ze stanem układu odpornościowego uczestniczek oraz z dokładnymi przewidywaniami nawrotu raka piersi w ciągu 3–5 lat. Korzystając z tych danych, naukowcy stworzyli swoisty wskaźnik. Istnieje nadzieja, że będzie możliwe uzyskanie danych na podstawie próbki krwi osoby, która wyzdrowiała z raka piersi, przy pomocy algorytmu opartego na wskaźniku sygnalizacji cytokinowej. Wówczas lekarze i pacjentki, które uporały się z rakiem piersi będą mieć odpowiednią wiedzę na temat ryzyka nawrotu choroby w ciągu najbliższych kilku lat.

Naukowiec wyjaśnił, jak duże znaczenie miał przebieg oraz rezultaty badania. Jego zdaniem, kiedy pacjentki po raz pierwszy otrzymują diagnozę raka, ważne jest, aby zidentyfikować osoby z podwyższonym ryzykiem nawrotu. Wówczas możliwe jest zastosowanie silniejszych metod leczenia i wprowadzenie bardziej dokładnego nadzoru.

Techniki diagnostyczne dostępne obecnie nie obejmują tego rodzaju rozpoznań na podstawie badania krwi. Zdaniem naukowców byłoby ono lepszą metodą, jednak nie jest jeszcze dostępne. Lee stwierdził również, że te odkrycia mogą wykraczać poza tematykę nowotworów. Wówczas będzie można zająć się innymi chorobami, z którymi walczy układ odpornościowy. Równowaga odpowiedzi sygnalizacyjnych cytokin między komórkami Treg krwi obwodowej wskazuje, jak silny jest układ odpornościowy danej osoby.

Rak piersi. Nowoczesne technologie pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie