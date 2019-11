Depresja w ciąży a stany zapalne. Jaki jest związek?

Według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Brain, Behavior and Immunity, niekontrolowana, zapalna odpowiedź immunologiczna może być odpowiedzialna za wywołanie ciężkiej depresji podczas ciąży i po jej zakończeniu.

To nie jest baby blues

Nie należy mylić tego z szybko przechodzącym „syndromem baby blues”, który jest powszechny zaraz po porodzie. Depresja związana z ciążą jest poważnym schorzeniem, które może nasilać się i może nawet wymagać hospitalizacji. Jedna na pięć matek doświadcza depresji po ciąży, której objawy rozpoczynają się w czasie ciąży i ogólnie pogarszają po porodzie. Szacuje się, że 14 procent matek ma myśli samobójcze podczas ciąży.

„Depresja związana z ciążą jest powszechna, ale słabo poznana” – powiedziała dr n. med. Lena Brundin, profesor nadzwyczajny w Instytucie Van Andela i starszy autor badania. „Z biologicznego punktu widzenia ciąża jest głównym «zdarzeniem» zapalnym, które może zaburzyć wiele codziennych procesów molekularnych w ciele. Jeśli uda nam się lepiej zrozumieć te nieprawidłowości, może to prowadzić do nowych pomysłów dotyczących najlepszego sposobu leczenia depresji okołoporodowej”.

Zespół, w skład którego weszli badacze z Pine Rest Christian Mental Health Services i Michigan State University przeanalizował próbki krwi od 165 pacjentek z programu Mother and Baby w Pine Rest oraz Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Spectrum Health w Grand Rapids.

Co powoduje depresję w ciąży?

Naukowcy odkryli, że kilka czynników zapalnych wydaje się przyczyniać do wystąpienia i nasilenia depresji związanej z ciążą. Poziomy IL-6 i IL-8 – obie są to zapalne substancje chemiczne zwane cytokinami – były podwyższone, podczas gdy poziomy innej cytokiny zwanej IL-2, która odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego, były niskie. Jednocześnie nastąpiło drastyczne obniżenie poziomu serotoniny, ważnego chemicznego regulatora nastroju. Zmiany te wskazują na zmiany w sposobie, w jaki molekularny blok budulcowy zwany tryptofanem, który jest wymagany do produkcji serotoniny, jest zabierany i usuwany przez szlak kinureninowy, kaskadę molekularną ściśle związaną z zapaleniem. Wynikająca z tego utrata serotoniny wiąże się z nasileniem objawów depresyjnych; im mniej serotoniny, tym ostrzejsze objawy.

„Stan zapalny jest ważnym i normalnym elementem pracy układu odpornościowego, a we wczesnej ciąży zapobiega układowi odpornościowemu matki atakowania płodu. Jednak gdy reakcja zapalna jest przedłużona lub bardziej intensywna, może to prowadzić do nasilenia depresji w grupie kobiet wymagających szczególnej troski” – powiedział dr n. med. Eric Achtyes, psychiatra pracujący w Pine Rest, profesor nadzwyczajny z Michigan i główny autor badania. „Mam nadzieję, że to badanie pozwoli nam opracować terapie ukierunkowane w szczególności na kobiety zagrożone depresją okołoporodową o podłożu zapalnym”.

