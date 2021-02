Czy witamina D w zbyt dużych dawkach może być toksyczna?

Witamina D jest ważna dla zdrowych kości, zębów i mięśni. Jej brak może prowadzić do choroby związanej z deformacją kości zwanej krzywicą u dzieci i podobnego stanu osłabienia kości zwanego osteomalacją u dorosłych. Istnieją również sugestie, że witamina D wzmacnia układ odpornościowy i pomaga zwalczać infekcje. Czy jednak można ją przedawkować?

Toksyczność witaminy D

Długotrwałe przyjmowanie witaminy D powyżej górnej zalecanej granicy powoduje objawy toksyczności. Zatrucie występuje, gdy poziom we krwi wzrośnie powyżej 150 ng /ml. Ponieważ witamina jest magazynowana w tkance tłuszczowej i powoli uwalniana do krwiobiegu, skutki toksyczności mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy po zaprzestaniu przyjmowania suplementów. Co ważne, toksyczność nie jest powszechna i występuje prawie wyłącznie u osób, które przyjmują długoterminowe suplementy w dużych dawkach bez monitorowania ich poziomu we krwi. Jakie dawki są zbyt duże?

Dzieci w wieku od 1 do 10 lat nie powinny przyjmować więcej niż 50 mikrogramów witaminy D dziennie

Niemowlęta (poniżej 12 miesięcy) nie powinny mieć więcej niż 25 mikrogramów witaminy D dziennie

Dorośli nie powinni spożywać więcej niż 100 mikrogramów dziennie, z zalecaną ilością 10 mikrogramów witaminy D dziennie

Możliwe jest również nieumyślne spożycie zbyt dużej ilości witaminy D poprzez przyjmowanie suplementów, które zawierają znacznie większe ilości niż te wymienione na etykiecie. Jednak sama dieta i ekspozycja na słońce nie doprowadzi do niebezpiecznie wysokiego poziomu witaminy D we krwi.

Skutki nadmiaru witaminy D w organizmie

Nudności, wymioty i słaby apetyt

Ból brzucha, zaparcie lub biegunka

Utrata masy kostnej

Niewydolność nerek

Hiperwitaminoza wit. D

Jak uniknąć zatrucia witaminą D?

Jeśli przyjmujesz suplementy, prawdopodobnie nie potrzebujesz więcej niż 600 do 800 IU witaminy D dziennie. Jednak niektórzy ludzie mogą wymagać większej dawki. To m.in. osoby z zaburzeniami zdrowia kości i stanem zakłócającym wchłanianie witaminy D lub wapnia.

Wybierz jedzenie zamiast pigułek. Jeśli to możliwe, pozyskuj witaminę D ze źródeł pożywienia, a nie z suplementów. Wybieraj wzbogacone produkty mleczne, tłuste ryby i suszone na słońcu grzyby, które są bogate w witaminę D.

Omów stosowanie suplementów z lekarzem, aby upewnić się, że ilość, którą bierzesz, jest odpowiednia dla twoich potrzeb. Jeśli masz dobrze zbilansowaną dietę, która regularnie zawiera dobre źródła witaminy D, możesz w ogóle nie potrzebować suplementu.

