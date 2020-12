Naukowcy: Wchłanianie witaminy D zależy od jelit

Co prawda wystarczającą dla organizmu ilość witaminy D można uzyskać ze światła słonecznego i suplementów, jednak problem najczęściej występuje z jej wchłanianiem. Złe wchłanianie nie pozwala odnieść korzyści, jakie zapewnia witamina D. Jak temu zaradzić? Na to pytanie mają odpowiedź naukowcy.

Właściwości witaminy D

Witamina D jest niezbędna do regulacji zawartości minerałów wapnia i fosforu w organizmie. Odgrywa również ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej budowy kości. Ponadto może zmniejszyć ryzyko niektórych nowotworów, np. okrężnicy, piersi i prostaty. Nowe badania sugerują, że witamina D może być także powiązana ze zdrowszym mikrobiomem jelitowym – który odgrywa kluczową rolę w działaniu układu odpornościowego, regulacji hormonów i zdrowia kości.

Wchłanianie witaminy D

Opublikowane w czasopiśmie Nature Communications badanie przeprowadzone na grupie 567 dorosłych mężczyzn wykazało, że można zwiększyć ilość wchłanianej witaminy D. Dzieje się to poprzez zdrowe nawyki żywieniowe, np. spożywanie wystarczającej ilości owoców i warzyw w swojej diecie. Uczestnicy z bardziej aktywną witaminą D mieli również wyższą ogólną różnorodność mikrobiomów – co jest uważane za niezbędne dla lepszego zdrowia jelit. Za działanie to odpowiada maślan, czyli sól kwasu masłowego. Maślan prowadzi do wzrostu poziomu witaminy D, dlatego im więcej maślanu, tym lepsze wchłanianie witaminy D.

„Zdrowie bakterii w naszych jelitach wiąże się z możliwością metabolizmu witaminy D w naszych organizmach. Przynosi to szereg korzyści zdrowotnych w leczeniu osteoporozy i wzmacnianiu funkcji odpornościowych” – powiedziała autorka badania Deborah Kado z Kliniki Osteoporozy w UC San Diego Health.

