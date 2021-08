Czy do zbudowania mięśni potrzebne są koktajle białkowe?

Koktajle proteinowe to suplementy diety, które pomagają wzbogacić dietę i osiągnąć dzienny cel w zakresie białka w ciągu dnia. Powszechnie uważa się, że mogą także zmaksymalizować wydajność rutynowego treningu, pomagając we wzroście i regeneracji mięśni.

Czy potrzeba pić koktajle proteinowe do budowy mięśni?

Jak mówią eksperci z Times od India, przyjmowanie koktajli proteinowych jest korzystne, gdy nie otrzymujesz wysokiej jakości białka ze swojej regularnej diety – albo kiedy nie możesz zaspokoić dziennego zapotrzebowania na białko poprzez sam pokarm. Pełne białka są m.in. jajka, mleko, mięso, ryby, drób, fasola, soczewica i soja. Koktajle proteinowe to tylko suplementy diety, które pomagają zbilansować spożycie białka w ciągu dnia.

Dodatkowo osoby z nietolerancją laktozy nie może mieć kazeiny i białka serwatkowego, ponieważ są one wytwarzane z mleka krowiego. Jeśli chcesz wypić koktajl białkowy, wybierz ten dopasowany do twoich potrzeb. Dla zwiększenia wytrzymałości warto wybrać shake z większą ilością węglowodanów, natomiast do redukcji wagi najlepszy będzie ten z wysoką zawartością białka, niewielką ilością węglowodanów i odrobiną tłuszczu.

Białko i jego funkcje w organizmie

Białko jest jednym z trzech makroelementów, których nasz organizm potrzebuje w dużej ilości. Jest budulcem komórek, pomaga w lepszej pracy narządów wewnętrznych i utrzymaniu zdrowia mięśni, kości i tkanek. Zapobiega też krzepnięciu krwi, równoważy płyny, wzmacniać odporność, poprawiać widzenie i aktywuje różne hormony i enzymy w organizmie. Gdy nasz organizm zaspokoi zapotrzebowanie dzienne, dodatkowe białko jest zużywane na energię lub zamieniane na tłuszcz w zależności od poziomu aktywności.

Czytaj też:

Białko i błonnik – cudowna kombinacja, która wspomaga odchudzanie. W jaki sposób?